Чистое время, буллиты, полукрасные карточки. Как улучшить медиафутбол?

От редакции: мы в блоге «Капитан Финт и другие», авторы которого – бойцы Трибуны с большим опытом, втягивающиеся в движуху Медиалиги. В заключительной части трилогии предлагаем реформы и нововведения.

Медийный футбол развивается настолько быстро, что не писать о нем = отставать от крутого тренда, поглощающего все большее количество людей. Кто-то его хейтит, кто-то обожает, а мы с Суреном Аванесьяном решили, что будем к нему непредвзяты и создали телеграм-канал «Своячки и Чужой». Цель: говорить о медиафутболе здраво и рассудительно, насколько это возможно.

Этот текст – третий (и последний) в серии разговоров с авторами телеграм-каналов про медиафутбол, и в нем мы обсуждаем правила, которые могут сделать самый популярный футбол в России (на данный момент) еще лучше.

Если бы ты мог внедрить в медиафутбол любое правило (чтобы сделать его лучше), то что бы это было?

Телеграм-канал VF – Влажный Футбол

Я думаю, что стоит официально ввести буллиты в медиафутбол. Даже в течение всей игры – назначать не пенальти, а буллит.

Никита (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Я бы сделал чистое время, то есть останавливал бы таймер, когда смотрят ВАР, происходят какие-то потасовки или спорные моменты и так далее.

Телеграм-канал Медиафутбольная тина

Главное правило: всеми силами убить профессиональный футбол на корню и создать качественную медиадвижуху. Каждый матч команды играют на наказания: проигравшие встают на жопу, достают спичку из коровьих фекалий зубами, голые бегают по Арбату, пьют антифриз и проверяют свою удачу в русской рулетке.

Также Тина ждет более сильной интеграции букмекеров в медиафутбол. Всем нужна не только реклама, но и необычные линии, что точно привлечет дополнительное внимание к развитию поп-футбика. После появления ставок даже скучнейший матч «Арта» и «Стармикса» будут смотреть не 5000, а 100к человек, где лудики будут заливать на гол Мойтона за кэф 1000. А удары локтем от Чужого точно станут железобетоном, который поможет опытным капперам заработать.

Паша Антропов (телеграм-канал ⚽️ МЕДИАФУТБОЛ)

Я бы показывал особую карточку за негрубый фол, ту, что удаляла бы игрока не на весь матч. Это идея из мира хоккея: насколько знаю, футбольные функционеры работают над ней давно. Стать первопроходцами, когда у нас отобрали Европу, быть новаторами – то, что нужно MFL.

Дмитрий Сахар (телеграм-канал SUGAR FIFA)

Я считаю, что на данный момент реформы и изменения в медиафутболе не требуются.

Иван Кириллов (телеграм-канал НЕКЛАСИКО)

Фил расстроится от такого предложения, но я бы сделал так, чтобы ауты разыгрывались ногами, как в мини-футболе. Думаю, было бы больше моментов, потому что каждый аут вблизи ворот становился бы опасным стандартным положением.

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Фото: ФОТОПОНОМАРЕВ