Матчи днем – это боль

Бой Вадима Кораблева с тенью.

Много лет живу с ощущением, что вечерние матчи приятнее дневных. И сейчас, когда мы каждый день смотрим футбол в разных временных слотах, хочется это обсудить.

Главная проблема дневных матчей – солнце. Оно образует тени – лишние элементы на поле, где не нужно ничего, кроме разметки, мяча, судьи и футболистов. Тени продлевают силуэты, наскакивают друг на друга, залезают на линии и отвлекают от главного – движения мяча и перемещений без него.

Игроков в темной форме тени превращают в героев хоррора. Доказывает матч Хорватии и Албании.

Добавьте к этому тень от крыши стадиона. Еще прилично, когда на большей части поля она ложится ровным прямоугольником, как на «Альянц Арене».

Но совсем паршиво, когда плюхается изломанным сеточным полукругом, как на Олимпиаштадион.

Даже ровная тень от каркаса делит поле на два контрастных участка и подчеркивает разницу. Предположу, что вам тоже комфортнее видеть мяч в затемненной, а не засвеченной зоне. Ведь чем однороднее фон, тем лучше схватываются детали.

Вообще-то я люблю тени. Они трансформируют пространства в архитектуре, оживляют живопись, усложняют фотографию и кадры кино. Вот только футбольным трансляциям не нужны усложнения, если они не касаются ракурсов повторов, продвинутой статистики и технологий, помогающих разобраться в спорном эпизоде.

У вечерних трансляций сразу несколько преимуществ.

🌙 Закатное солнце и искусственный свет не создают визуальных помех. Прожекторы бережно подсвечивают поле и дают гладкую картинку без теней.

🌙 Вечер делает погодные катаклизмы художественнее. Дневной ливень – это только сырой газон, дурацкий отскок мяча и грязь на форме, вечерний – декорация матча, которую помнят спустя годы.

🌙 Крупные планы выразительнее и разнообразнее – футболистам не нужно жмуриться или прикрываться от солнца рукой. Как и зрителям, которых не спасает козырек.

🌙 Сама игра быстрее. В 2014-м Институт спортивных наук Gatorade (GSSI) и Институт устойчивых технологических процессов (ISPT) установили , что с высокой температурой страдает интенсивность движения игроков. Спринты и общее пройденное расстояние при 30 градусах «значительно сокращаются» по сравнению с 18 градусами. Футбольный мир открыто недолюбливает жару: Месси жалуется на летние матчи и тренировки в Майами («в такую погоду приятно только на пляже»), а «Вест Хэм» подключает врачей и описывает , как тяжело команда-U21 адаптируется к солнцу в Испании.

Залитое лучами поле не только удешевляет картинку, но и намекает на будничность момента. Футбол приучил, что в обед крайне редко вершатся судьбы. Решающие стадии ЛЧ, ЧМ и Евро не ставят на 15:00. Финалы не проводят так рано. Да, иногда под солнцем можно оцепенеть от гола Агуэро «КПР», но куда чаще история пишется вечером.

Было темно, когда пижоны лежали, а великие торжествовали.

Было темно 25 мая 2005-го в Стамбуле.

Было темно, когда Зидан бил в девятку «Байера» и грудь Матерацци.

Было темно, когда Терри поскользнулся в «Лужниках».

Было темно, когда Икер Касильяс целовал Сару Карбонеро.

Было темно, когда Месси сделал это в лучшем матче в истории футбола.

Суббота – последний день солнечных игр на Евро. Дальше старт минимум в 19:00 (по Москве).

Значит, список скоро пополнится.

Кельнский собор – пугающе красивая громадина

У «Гамбурга» есть кладбище только для болельщиков. Мы туда съездили

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Alex Livesey, Dan Mullan, Hector Vivas; РИА Новости /Антон Денисов