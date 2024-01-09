Пять углов
Блог

Я очень хочу увидеть «Краснодар», не закрытый от мира

Краснодар Краснодар
Сергей Галицкий Сергей Галицкий
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Желание Вадима Кораблева.

Чемпионская гонка доказала одну из теорем нашего футбола: «Краснодар» – самый уважаемый клуб страны не из Москвы или Петербурга. Его феномен далеко за пределами поля: я не болею за команду Сергея Галицкого, но ценю ее как явление. Не за модные схемы или игровую философию, а за то, что стала настоящим ориентиром.

В том, как нужно развивать инфраструктуру. Сначала восхищали стадион-колизей, продвинутая академия и парк мечты без заборов и контролеров. Затем – арена из черного стекла для второй команды, похожая на айфон. Свежая история – корпуса базы в виде роскошных яхт, от которых не отвести взгляд, даже когда они еще не достроены. «Краснодар» показал, какими могут быть общественные пространства, если выбирать архитекторов и застройщиков по качеству работы, а не близости к принимающим решения кругам.

В отношении к людям. Оказывается, если предложить комфорт и заботу, они ответят не варварством, а любовью. «Мы рискнули, пошли на отделку [стадиона] дорогими материалами, – рассказывал Галицкий в настольном интервью ютуб-каналу «Русские норм». – Не ставили сетки, как для ловли обезьян. Мне говорили, что я сумасшедший, что сейчас все это будет разорвано, выкинуто, что открытый экран разобьют. Что набегут вандалы, готы, гунны – я не знаю, кто там. Но мы отнеслись к людям с уважением».

В том, как владелец клуба рассуждает об индустрии и вдохновляет других на перемены. Любое появление Галицкого в медиа превращается в событие, потому что так фанатично, оригинально и глубоко не высказывается ни один клубный менеджер.

Но есть нюанс: мы могли знать о прекрасных проектах «Краснодара» намного больше, а сам клуб – стать еще популярнее и интереснее. Вот только он старательно обороняет инфраструктуру от журналистов. У спортивных медиа (и Sports.ru в том числе) уже целый список отказов, приведу два последних наших примера.

1. В мае 2023-го мы рассказали про корпуса базы в виде лайнеров – на основе впечатлений фотографа-любителя, который снимал их с дрона (важно: перед этим его снимки разлетелись по всем краснодарским медиа и крупным телеграм-каналам, сам «Краснодар» писал о стройке на сайте). Сначала связались с клубом, чтобы получить больше информации, но нам отказали даже в помощи со спикерами. Затем нашли владельца архитектурного бюро, которое занималось проектом: он согласился поговорить, но внезапно перестал отвечать на сообщения после диалога с клубом.

2. Чуть позже написали про японский сад в парке у стадиона – крупнейший в Европе. Там высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов, а протяженность пешеходных троп достигает 3,5 километра. Текст вышел бы еще подробнее и фактурнее, например, с комментарием садовника. Хотя бы садовника! О людях, которые придумали концепцию, находили решения и занимались логистикой, даже не мечтали. Но в структурах, отвечающих за парк, нас не заметили, клуб тоже помочь не смог.

Это лишь две истории из множества – без подробностей. К сожалению, крепнет ощущение, что такая защита от внимания – сознательная политика клуба. Удивительно, как рядом с прогрессом, который Сергей Галицкий обеспечивает столько лет, соседствует закрытость.

Почему это настораживает? Перед одним ключевым пунктом – несколько базовых, но тоже крайне важных.

● Рассказать о впечатляющей инфраструктуре, которой люди пользуются каждый день, которая преображает город и в существовании которой нет тайны ≠ лезть во внутренние дела клуба. Понимаю, когда «Краснодар» держит в секрете тренировки Ивича или трансферные переговоры, но не понимаю молчания о сливовой роще Умэбаяси в парке.

● Из «Краснодара» я слышал: «Не хотим хвастаться». Но рассказывать о хорошем – важно и полезно (хвастовство связано с преувеличением, а в фиксации фактов ничего такого нет). Чтобы хорошее везде обсуждали и показывали. Чтобы другие стремились делать не хуже. Чтобы хорошее превращалось в норму. Чем больше информации о таком хорошем в медиа, чем многограннее детали и краше фотографии, тем прочнее в обществе формируется запрос на хорошее вокруг. А еще эти медиа читают и смотрят владельцы других клубов, чиновники из самых разных регионов и просто предприниматели, которые захотят научиться так же. И сделать подобное на Алтае и Сахалине, в Бурятии и Коми, Мордовии и Адыгее и других замечательных местах.

Людям нужен пример и вдохновение. Галицкий еще в 2011-м сформулировал, насколько важно не только менять среду к лучшему, но и громко об этом заявлять:

«Рынку нравятся яркие персонажи, которые выступают на злобу дня, но в бизнесе все по-другому, – говорил он «Коммерсанту». – Мое интервью вам – это формирование благоприятной атмосферы. Нужно постоянно говорить о том, что возможно заниматься бизнесом. [Олег] Тиньков берет интервью у предпринимателей и размещает их в сети – это формирует среду. Он дает примеры – нельзя же постоянно говорить только о негативе. Люди подвержены влиянию со стороны СМИ, и нужны позитивные истории, нужен оптимизм».

● «Краснодар» вправе парировать тем, что и так дает оптимизм конкретными делами, но сегодня им нужно дополнительное топливо. Последние два года созидательная повестка тонет в разрушительной, и, если не направить на нее пару дополнительных прожекторов, она просто растворится.

А теперь главное. Эта зажатость приводит к еще более крупному недостатку: «Краснодар» упускает классную возможность заполучить новую преданную аудиторию.

Галицкий часто иронизирует над москвацентричностью России, потому что видит в ней проблему, и возмущается снисходительным отношением к регионам. Но почему тогда «Краснодар» мало и скромно говорит о вещах, которые так профессионально реализует? Стадион и парк – для местных жителей, база – для игроков. Клубу будто неловко красоваться перед другими регионами, хотя, маркетируя успехи иначе, он мог бы завоевывать еще больше сердец.

Ведь стадион, парк и академия – отдельные бренды, которые вспоминают, перечисляя лучшие явления нашего футбола. А еще во многом благодаря стадиону, парку и академии «Краснодар» так симпатичен нейтральным болельщикам и фанатам других команд. Людям, которые, возможно, никогда не были в Краснодаре, но обязательно приедут, если почаще напоминать об особенных местах. Связанных с их любимой игрой.

В феврале возобновится главная гонка в истории клуба. Битва с «Зенитом», к которому у многих масса вопросов, – это шанс переманить на свою сторону десятки тысяч человек. Помочь игрокам стать героями, превратить их главные качества в сверхспособности (например, как тот же «Зенит» делал с Халком). Дать новые ракурсы клубной системы.

«Краснодар» способен стать туристической гордостью целого региона или федерального округа. Новой точкой притяжения.

Но почему же клуб превращается в форпост?

В чем смысл обороны проектов, которые так нравятся людям и подчеркивают вашу самобытность?

Как это рифмуется с образом команды, двигающей наш футбол вперед?

Откуда столько недоверия и опаски?

Вопросы, на которые так хочется получить ответы.

Открытый, а не робкий от внимания «Краснодар» – мое желание на 2024-й.

Телеграм-канал Кораблева

Смелость Карпина – мое впечатление года

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; t.me/prostoevgeny; japan.parkkrasnodar.com

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек на свои деньги все делает и сам решает каким быть его клубу.
+48
-10
+38
Да все всё понимают. Там, где медиа и СМИ — там хайп, скандалы, сплетни, мерзкие рожи инсайдеров, агентов, интриги. Это реалии нашей журналистики. 5 честных авторов этого не изменили
+40
-8
+32
Не надо черно-белых фоток, учитывая здоровье человека. В последние дни и так с этим предостаточно…
+29
-7
+22
Так смешно, все что-то должны журналистам. При том что все должно быть максимально легко. Проснулся, не выходя из дома позвонил лично Галицкому и получил полный отчет по его сегодняшнему дню. Люди, в отличии от журналистов, работают. Работают - это значит производят какой-то конечный продукт. Не буковки в воздух, не слова на ветер, а строят, что-то покупают, что-то продают. Делают это на свои деньги и ничем вам не обязаны. Когда придет понимание этого вам точно станет проще жить.
+31
-9
+22
После того, как аккредитованный журналист записывает в подтрибунке на телефон разговор между футболистами и из-за этого Кордобу дисквалифицируют, желание избегать прессы вполне понятно. И да, черно-белое фото Галицкого выглядит как-то стремно, с учетом его здоровья
+22
-5
+17
Ответ qiqe
Комментарий скрыт
Игнатьев, Уткин, Сафонов вообще в сборной играет. Вы футбол вообще смотрите или просто хотелось что-то гадкое написать?
+13
0
+13
Вадим, вероятно, клуб не доверяет конкретным СМИ, опасается искажения или неверной подачи информации, сами видите, как упал уровень спортивной и не только журналистики в стране. У Парка есть Телеграмм канал с анонсами новинок и публикацией изумительных фото. Про академию и прочее клуб рассказывает то, что считает нужным на you-tube... Нет, дело именно в недоверии к журналистике.
+15
-3
+12
Думаю, что сам автор, подумав минут 5 над заданными им же вопросами, найдет ответ на: "Откуда столько недоверия и опаски?"
+11
-1
+10
Галицкому - огромного здоровья!
+8
-1
+7
Ответ Nikro9
Не надо черно-белых фоток, учитывая здоровье человека. В последние дни и так с этим предостаточно…
а автору такого в голову не пришло. и так и не поймёт, почему такие "журналисты" не вызывают желания общаться.
+11
-4
+7
Ответ Hedgehog1301
Так смешно, все что-то должны журналистам. При том что все должно быть максимально легко. Проснулся, не выходя из дома позвонил лично Галицкому и получил полный отчет по его сегодняшнему дню. Люди, в отличии от журналистов, работают. Работают - это значит производят какой-то конечный продукт. Не буковки в воздух, не слова на ветер, а строят, что-то покупают, что-то продают. Делают это на свои деньги и ничем вам не обязаны. Когда придет понимание этого вам точно станет проще жить.
1) "Так смешно, все что-то должны журналистам"

Где написано, что "все" и "должны" ?

2) "При том что все должно быть максимально легко"

Где написано, что "всë" и "должно быть" ?

3) "Проснулся, не выходя из дома позвонил лично Галицкому и получил полный отчет по его сегодняшнему дню"

Апелляция к крайности, намеренно подменяющая мнение собеседника

4) "Люди, в отличии от журналистов, работают. Работают - это значит производят какой-то конечный продукт. Не буковки в воздух, не слова на ветер"

Ну да, ну да. Журналистика – не работа, "болтать – не мешки ворочать".

Фантастически глупый комментарий, в пассивно-агрессивных интонациях.
+9
-3
+6
как правило, вся эта открытость для СМИ нужна только тусовке журналистов и телеграмеров. болельщикам нужна игра и результаты.
+5
-2
+3
Ничего, Вадим, клуб не должен ни вам, ни нам, ни кому-либо еще.
Люди и без спортса с другими СМИ все прекрасно видят, парк известен на всю страну, в Краснодаре в лишней рекламе ни парк, ни стадион не нуждаются. Он переполнен в любую погоду, водил сына туда перед новым годом на инсталляцию планет посмотреть, не протолкнуться.
Что касается японского сада - я туда так и не попал, потому что мало свободного времени и я не готов в хорошую погоду ждать в очереди. А очередь там знатная, в саду не более 200 человек одновременно могут находиться.
За Галицкого его дела говорят намного больше, чем слова, и говорить будут еще очень долго.
+4
-1
+3
Вся инфраструктура и все что сделано вокруг клуба сделано фантастически круто и с любовью! Это дает свой результат. Краснодар как город стал притягивать к себе тысячи туристов и отдыхающих! Хочется чтобы в каждом городе был свой Галицкий!
+4
-1
+3
Вадим, вы живете в каком-то невероятно открытом и дружелюбном мире, в котором один только Краснодар почему-то взял вот и угрюмо закрылся. Так?
+1
0
+1
Ответ Анатолий Magicbrain
Игнатьев, Уткин, Сафонов вообще в сборной играет. Вы футбол вообще смотрите или просто хотелось что-то гадкое написать?
Еще Адамов,Комличенко, Сперцян, Черников, Волков и т.д.
+1
0
+1
Все, не сбудется желание.. не надо было рассказывать
+1
0
+1
Ответ Aleksandr Danilov
Человек на свои деньги все делает и сам решает каким быть его клубу.
согласен!
+6
-5
+1
Ответ Ealtyn
Могут отжать..?
Сильно убыточный бизнес? Ну если с мозгами напряжёнка, то, пожалуй, могут.
0
0
0
Ответ Kasper N . P .
Ничего, Вадим, клуб не должен ни вам, ни нам, ни кому-либо еще. Люди и без спортса с другими СМИ все прекрасно видят, парк известен на всю страну, в Краснодаре в лишней рекламе ни парк, ни стадион не нуждаются. Он переполнен в любую погоду, водил сына туда перед новым годом на инсталляцию планет посмотреть, не протолкнуться. Что касается японского сада - я туда так и не попал, потому что мало свободного времени и я не готов в хорошую погоду ждать в очереди. А очередь там знатная, в саду не более 200 человек одновременно могут находиться. За Галицкого его дела говорят намного больше, чем слова, и говорить будут еще очень долго.
На праздниках пришёл в парк, на месте забронировал сертификат на еду в кофейне внутри парка, через минуту уже прошёл в японский сад. Да, может не всем доступно отдать деньги для входа в сад, но он просто потрясающий и оно того стоило.
0
0
0
Ответ qiqe
Комментарий скрыт
Двух самых дорогих российских игроков РПЛ, например.
0
0
0
Ответ qiqe
вот это топари, не зря это самая лучшая и технологически развитая академия в РФ
Человек в сборной играет в основе. Наверное, выше по уровню только мамкин оладушек с Шаманом на аватарке, который на спортсе ахинею пишет, да?)
0
0
0
Увидишь свой Краснодар. Когда? Формула простая - Гаага плюс 2-3 года
0
0
0
Четыре почти года назад планировали с женой отпуск в Сочи, решили полететь в Краснодар, оттуда ласточкой до Адлера, специально чтобы посетить стадион и парк.
Ну это офигенно!!
0
0
0
Лишняя запятая в заголовке, либо надо было точкой разбить на два предложения, а то создается впечатление, что закрытый от мира Вадим хочет увидеть «Краснодар».
0
0
0
На Ютюб канале после каждого матча выходит "студия" с стадиона.
В целом куча материалов и мероприятий в городе. Что ещё надо? Давать ежедневно бессмысленные комментарии по всем футбольным вопросам на свете, как Зарема?

Мне единственное, как болельщику, не хватало раньше информации о состоянии футболистов после травм.
+1
-1
0
Есть ощущение,что вы не хотели работать,как журналисты:приехать на место,погулять по парку,саду,найти хотя бы садовника! и с ним поговорить и т.д. Вам было лень ехать на поезде,вы решили сделать все на удаленке(написали на мыло,позвонили),а люди в клубе решили,что вы совсем ох…и
+2
-2
0
Какое отношение ФК Краснодар имеет к японскому парку?
Кроме того, что владелец один.
+2
-2
0
База - это внутреннее дело клуба и частная собственность, никто вам не обязан что-то рассказывать и показывать. Парк вообще какое отношение к спорту имеет? Зачем вам интервью с садовником? Успокойтесь уже и пишите про спорт лучше
+2
-2
0
что фотку не чёрно-белую нельзя было поставить?!
+5
-5
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий