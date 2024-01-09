Я очень хочу увидеть «Краснодар», не закрытый от мира

Желание Вадима Кораблева.

Чемпионская гонка доказала одну из теорем нашего футбола: «Краснодар» – самый уважаемый клуб страны не из Москвы или Петербурга. Его феномен далеко за пределами поля: я не болею за команду Сергея Галицкого, но ценю ее как явление. Не за модные схемы или игровую философию, а за то, что стала настоящим ориентиром.

В том, как нужно развивать инфраструктуру. Сначала восхищали стадион-колизей, продвинутая академия и парк мечты без заборов и контролеров. Затем – арена из черного стекла для второй команды, похожая на айфон. Свежая история – корпуса базы в виде роскошных яхт, от которых не отвести взгляд, даже когда они еще не достроены. «Краснодар» показал, какими могут быть общественные пространства, если выбирать архитекторов и застройщиков по качеству работы, а не близости к принимающим решения кругам.

В отношении к людям. Оказывается, если предложить комфорт и заботу, они ответят не варварством, а любовью. «Мы рискнули, пошли на отделку [стадиона] дорогими материалами, – рассказывал Галицкий в настольном интервью ютуб-каналу «Русские норм». – Не ставили сетки, как для ловли обезьян. Мне говорили, что я сумасшедший, что сейчас все это будет разорвано, выкинуто, что открытый экран разобьют. Что набегут вандалы, готы, гунны – я не знаю, кто там. Но мы отнеслись к людям с уважением».

В том, как владелец клуба рассуждает об индустрии и вдохновляет других на перемены. Любое появление Галицкого в медиа превращается в событие, потому что так фанатично, оригинально и глубоко не высказывается ни один клубный менеджер.

Но есть нюанс: мы могли знать о прекрасных проектах «Краснодара» намного больше, а сам клуб – стать еще популярнее и интереснее. Вот только он старательно обороняет инфраструктуру от журналистов. У спортивных медиа (и Sports.ru в том числе) уже целый список отказов, приведу два последних наших примера.

1. В мае 2023-го мы рассказали про корпуса базы в виде лайнеров – на основе впечатлений фотографа-любителя, который снимал их с дрона (важно: перед этим его снимки разлетелись по всем краснодарским медиа и крупным телеграм-каналам, сам «Краснодар» писал о стройке на сайте). Сначала связались с клубом, чтобы получить больше информации, но нам отказали даже в помощи со спикерами. Затем нашли владельца архитектурного бюро, которое занималось проектом: он согласился поговорить, но внезапно перестал отвечать на сообщения после диалога с клубом.

2. Чуть позже написали про японский сад в парке у стадиона – крупнейший в Европе. Там высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 000 цветов, а протяженность пешеходных троп достигает 3,5 километра. Текст вышел бы еще подробнее и фактурнее, например, с комментарием садовника. Хотя бы садовника! О людях, которые придумали концепцию, находили решения и занимались логистикой, даже не мечтали. Но в структурах, отвечающих за парк, нас не заметили, клуб тоже помочь не смог.

Это лишь две истории из множества – без подробностей. К сожалению, крепнет ощущение, что такая защита от внимания – сознательная политика клуба. Удивительно, как рядом с прогрессом, который Сергей Галицкий обеспечивает столько лет, соседствует закрытость.

Почему это настораживает? Перед одним ключевым пунктом – несколько базовых, но тоже крайне важных.

● Рассказать о впечатляющей инфраструктуре, которой люди пользуются каждый день, которая преображает город и в существовании которой нет тайны ≠ лезть во внутренние дела клуба. Понимаю, когда «Краснодар» держит в секрете тренировки Ивича или трансферные переговоры, но не понимаю молчания о сливовой роще Умэбаяси в парке .

● Из «Краснодара» я слышал: «Не хотим хвастаться». Но рассказывать о хорошем – важно и полезно (хвастовство связано с преувеличением, а в фиксации фактов ничего такого нет). Чтобы хорошее везде обсуждали и показывали. Чтобы другие стремились делать не хуже. Чтобы хорошее превращалось в норму. Чем больше информации о таком хорошем в медиа, чем многограннее детали и краше фотографии, тем прочнее в обществе формируется запрос на хорошее вокруг . А еще эти медиа читают и смотрят владельцы других клубов, чиновники из самых разных регионов и просто предприниматели, которые захотят научиться так же. И сделать подобное на Алтае и Сахалине, в Бурятии и Коми, Мордовии и Адыгее и других замечательных местах.

Людям нужен пример и вдохновение. Галицкий еще в 2011-м сформулировал, насколько важно не только менять среду к лучшему, но и громко об этом заявлять:

«Рынку нравятся яркие персонажи, которые выступают на злобу дня, но в бизнесе все по-другому, – говорил он «Коммерсанту». – Мое интервью вам – это формирование благоприятной атмосферы. Нужно постоянно говорить о том, что возможно заниматься бизнесом. [Олег] Тиньков берет интервью у предпринимателей и размещает их в сети – это формирует среду. Он дает примеры – нельзя же постоянно говорить только о негативе. Люди подвержены влиянию со стороны СМИ, и нужны позитивные истории, нужен оптимизм».

● «Краснодар» вправе парировать тем, что и так дает оптимизм конкретными делами, но сегодня им нужно дополнительное топливо. Последние два года созидательная повестка тонет в разрушительной, и, если не направить на нее пару дополнительных прожекторов, она просто растворится.

А теперь главное. Эта зажатость приводит к еще более крупному недостатку: «Краснодар» упускает классную возможность заполучить новую преданную аудиторию .

Галицкий часто иронизирует над москвацентричностью России, потому что видит в ней проблему, и возмущается снисходительным отношением к регионам. Но почему тогда «Краснодар» мало и скромно говорит о вещах, которые так профессионально реализует? Стадион и парк – для местных жителей, база – для игроков. Клубу будто неловко красоваться перед другими регионами, хотя, маркетируя успехи иначе, он мог бы завоевывать еще больше сердец.

Ведь стадион, парк и академия – отдельные бренды, которые вспоминают, перечисляя лучшие явления нашего футбола. А еще во многом благодаря стадиону, парку и академии «Краснодар» так симпатичен нейтральным болельщикам и фанатам других команд. Людям, которые, возможно, никогда не были в Краснодаре, но обязательно приедут, если почаще напоминать об особенных местах. Связанных с их любимой игрой.

В феврале возобновится главная гонка в истории клуба. Битва с «Зенитом», к которому у многих масса вопросов, – это шанс переманить на свою сторону десятки тысяч человек. Помочь игрокам стать героями, превратить их главные качества в сверхспособности (например, как тот же «Зенит» делал с Халком). Дать новые ракурсы клубной системы.

«Краснодар» способен стать туристической гордостью целого региона или федерального округа. Новой точкой притяжения .

Но почему же клуб превращается в форпост?

В чем смысл обороны проектов, которые так нравятся людям и подчеркивают вашу самобытность?

Как это рифмуется с образом команды, двигающей наш футбол вперед?

Откуда столько недоверия и опаски?

Вопросы, на которые так хочется получить ответы.

Открытый, а не робкий от внимания «Краснодар» – мое желание на 2024-й.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; t.me/prostoevgeny; japan.parkkrasnodar.com