Мнение Вадима Кораблева.

История перехода Кузяева обнажила всю гамму чувств – от восторга и отчаяния до иронии и сочувствия. Но сегодня, 12 июля 2023 года, осталось только одно – приятное удивление.

Удивление тем, насколько храбро (и даже безбашенно) Далер прошел этот путь.

В январе Кузяеву исполнилось 30. С предыдущей попытки уехать прошло не просто три года, а целая жизнь – с ковидом и мобилизацией, баном нашего спорта и введением Fan ID. Все это могло усмирить амбиции, тем более когда посреди хаоса тебе обещают стабильность. Да что там стабильность – твоя жизнь все так же наполнена победами, кубками и толстыми суммами. За это время Кузяев выиграл с «Зенитом» три чемпионства, был важной частью системы Семака, зарабатывал 1,7 млн евро за сезон, а по новому контракту мог и все 2,5.

Но Далер ушел на рынок свободных агентов.

В статусе звезды РПЛ.

В эпоху, когда попасть из России в страны топ-5 беспрецедентно тяжело.

Крайне рискованный шаг, над которым многие посмеивались: что все будет как в прошлый раз, что в итоге вернется в «Зенит», что если не обратно в Петербург, придется выбирать из Казахстана и Грузии. Это мужественное решение – снова нырнуть в это давление, когда уже был неудачный опыт и ядовитая критика – и даже родной клуб встречал картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Выбор Кузяева подчеркивает, что переезд был именно мечтой, а не шалостью. «Гавр» пробился в Лигу 1 впервые за 15 лет, самая большая зарплата – 460 тысяч евро в год. Мы пока не знаем, сколько предложили Далеру, но нет сомнений: ощутимо меньше, чем в «Зените». И это при том, что никто не удивится, если сезон-2024/25 «Гавр» снова начнет в Лиге 2.

Какие еще нужны доказательства чистоты намерений? Далер и правда хотел почувствовать большую лигу и поиграть против суперзвезд, которых раньше встречал только в Лиге чемпионов или со сборной. Сейчас нет ни того, ни другого. Поэтому выбор Кузяева не только романтика, а еще и практичное возвращение частички прежней реальности.

В комментариях и сейчас проскакивают шутки над Далером, но давайте суммируем.

1. Наш игрок отказался от доминирования в России ради клуба из топ-5 лиг. Всего лишь «Гавр»? Зато Франция и Лига 1. Это явно не поход за тщеславием или деньгами. Это смиренное исполнение мечты, шанс поиграть в другом футбольном мире.

2. Наш игрок отказался от шикарной зарплаты в пользу опыта и новых знаний. Не впечатляет, потому что у него и так много денег? Наверняка много, наши звезды вообще хорошо зарабатывают, но далеко не все рвутся в более конкурентную среду.

3. Наш игрок так всего этого хотел, что не сломался после первого провала и попробовал снова. Местами было нелепо и криво? Согласен, я тоже в октябре 2020-го писал, что Кузяев зря так беспрекословно доверяет отцу. Но кто из нас все делает идеально? Даже на таком уровне можно быть наивным и ошибаться. И в этом нет ничего стыдного.

А еще в октябре 2020-го я понадеялся: «Очень не хочется, чтобы этот безвкусный сериал стал для Далера неверным шагом. Сейчас важно не дрогнуть, разбить переживания и нырнуть в любимое дело: если не забыть о мечте и риске, отношение Кузяева к футболу еще подарит шанс попасть в топ-чемпионат».

Кузяев не дрогнул.

И попал в топ-чемпионат.

Фото: JB Autissier, Maksim Konstantinov/Global Look Press