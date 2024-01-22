Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

Турнир по прыжкам – лучшее импортозамещение, которое придумала наша федерация фигурного катания.

Для спортсменов (причем не только взрослых, но и юниоров, которым получить призовые куда сложнее) – хороший способ заработать и попробовать себя в новом формате. Для зрителей – динамичное соревнование на стыке с шоу. Для чиновников – возможность лишний раз приосаниться на фоне ISU, так и не внедрившего ничего подобного на международном уровне.

К нынешнему регламенту шли поэтапно. Сначала прыжковый турнир был элементом Кубка Первого канала – настолько незаметным, что первые два раза даже не заслужил полноценный прямой эфир.

В прошлом году соревнованию выделили отдельное место в календаре: появились солидные призовые, квалификация, нормальная трансляция и даже лотерея для фанатов, посетивших жеребьевку.

Что изменили в правилах за год? Командный турнир отделили от личного, победить стало сложнее, Козловский с Галлямовым – новые Медведева и Загитова

Нынешний формат – снова новинка.

Одно из самых заметных изменений – турнир разделили на три дня, при этом отказаться от командной битвы невозможно: это приводит к аннулированию результатов в личном зачете. В прошлом сезоне Григорий Федоров выиграл во многом благодаря своей свежести: главный конкурент Петр Гуменник перед индивидуальными соревнованиями был изрядно утомлен первой частью соревнований.

Еще одно нововведение тоже отвечает на золото Федорова, штамповавшего год назад четверной лутц: для победы нужно минимум два разных ультра-си. Логичный шаг, поскольку чемпион по прыжкам должен быть не только стабильным, но и универсальным.

Пары получили отдельный зачет – а заодно и самого неожиданного победителя среди трех видов (Осокина / Грицаенко). Внимание к ним подогрели и другим способом, назначив капитанами Козловского и Галлямова – последний старался как мог, опубликовав в телеграм-канале за три часа командного турнира больше 50 сообщений, включая аналитику вида «Какие шорты у Сашули, но четверной… не дотянули».

Надо сказать, борьба двух топ-парников напрашивалась давно: электричества в их взаимоотношениях куда больше, чем в вялых пикировках Загитовой и Медведевой или в совершенно искусственном противостоянии той же Алины с Камилой Валиевой. Небрежно брошенное «домой» от Димы в финале идеально прошло по грани, отделяющей некрасивую перебранку от безучастного раздела призовых.

Пожалуй, не хватило активной роли тренеров – тем более, та же Москвина большую часть совещания капитанов провела рядом с «Красными» (командой Галлямова), помогая им распределять спортсменов по раундам. Можно было, например, дать каждой команде по тактическому шефу – казусов с правилами так тоже избежать проще.

Регламент турнира не знали ни ведущие, ни спортсмены – из-за этого Федотову обнулили прыжок в командном турнире, а победу в личном поставили под сомнение

Динамика, конкуренция, интрига – все было бы слишком идеально, но вмешался странный регламент.

Стараясь исправить ошибки прошлого года, организаторы подробно расписали всевозможные ограничения и усложнения: жесткий тайминг в квалификации и личном турнире; лимит на попытки во все три дня; запрет на повторы прыжков.

16 страниц финального текста не прочитал, кажется, никто: проблемы с интерпретацией правил возникли и у спортсменов, и у комментаторов, и даже у судей:

● в квалификации обнулили половину каскада Романа Хамзина: его неудачный квад засчитали как отдельный элемент, а не попытку каскада, хотя перед ним шел идеальный тройной аксель, занявший ячейку сольного прыжка;

● Александра Бойкова, сорвавшая четверной выброс в командном турнире, громко спрашивала у ведущих и арбитров, есть ли у нее вторая попытка по аналогии с личным зачетом – ее не было, и кажется, это стало сюрпризом;

● Софье Муравьевой и Арсению Федотову не засчитали часть контента, поскольку они сделали две секвенции вместо одной разрешенной. Это ограничение изначально стояло в регламенте, но почему-то его не заметили ни сами спортсмены, ни капитаны и тренеры;

● Федотову досталось и в личном турнире: комментатор Александр Гришин усомнился в его победе из-за туманной формулировки в правилах.

В финальном раунде индивидуального зачета Арсений исполнил два каскада со стартовым четверным лутцем, еще один лутц сольно, а также флип. Гришина такой контент смутил: все время выставления оценок он рассуждал о том, что квад придется обнулить.

Требования к финальному контенту звучали так: «два сольных прыжка, один каскад / комбинация из двух прыжков, один каскад или комбинация из не более чем пяти прыжков; сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов должны быть различными».

Проблема возникла из-за того, что примечание о повторах скопировали из правил полуфинала, где все фигуристы исполняли только один сольный прыжок. В финале их было два – а значит, возникал вопрос, должны ли оба отличаться от стартовых элементов в каскадах.

Если считать верной трактовку Гришина, обнулять пришлось бы не только результат Федотова, но и Попова, а также Базылюк, исполнявших оба каскада с теми прыжками, которые стояли у них сольно. Подход Арсения отличался только тем, что у него оба каскада начинались с одного и того же четверного лутца. Но на это как раз ограничений нет: запрет на повтор касается только пересечений каскадов с отдельными прыжками.

Если организаторы хотели увидеть в финале минимум три разных ультра-си, логично было указать, что оба сольных элемента должны отличаться от первого прыжка в одном из каскадов.

Это правило, правда, сложно адаптировать к девушкам, среди которых (не то что на турнире – в мире) крайне мало тех, кто владеет тремя разными четверными или двумя квадами и тройным акселем. Пришлось бы тогда заменять один из элементов на обычный тройной, то есть ограничение парадоксальным образом снижает зрелищность.

Путались в регламенте и ведущие. На жеребьевке они не могли определиться с тем, в каком порядке капитаны должны набирать команды, а на награждении в личном зачете возникла неловкая пауза: кажется, об отсутствии призового фонда у девушек организаторы рассказали не сразу.

Общий зачет по элементам среди одиночников – серьезный минус регламента. Времена, когда чемпионка России набирала больше баллов, чем победитель среди мужчин, прошли: турнир по прыжкам – точно не то место, где федерация должна была бороться за гендерное равенство.

Как сделать турнир еще круче? Добавить графику, заполнять паузы шоу-номерами вместо неловких интервью и изменить финальный раунд

Еще одна странность формата – распределение приглашений в командный турнир.

Организаторы классно подстраховались, сделав квоту для призеров чемпионата России: это спасло в мужском зачете, где Семененко, Дикиджи и Гуменник не смогли пробиться в финал. У девушек результат вышел более предсказуемым, а снятие Валиевой освободило еще одну квоту для участниц личных соревнований: в итоге в команды пригласили Екатерину Кольцову и Марию Гордееву.

Выбор не самый очевидный: первая вылетела в полуфинале с результатом 32,44, вторая – 8,26, при этом у Кольцовой не было ультра-си, а Гордеева заходила на два квада, но выглядела не слишком готовой. Логичнее было выбрать Мильто и Приневу: они вылетели раньше из-за более сложной сетки, но, по крайней мере, могли составить конкуренцию квадисткам.

Еще более странной выглядит гостевая квота для Туктамышевой и Алиева: спортсменов разного пола и статуса. Если Лиза в этом сезоне ни разу не выходила на старт, то Дима месяц назад стал четвертым на чемпионате России.

О приглашении Туктамышевой было известно заранее, а вот Алиева выбрали в последний момент. И это спорно: куда увереннее вылетевшего в квалификации Димы в личном турнире выглядели Лутфуллин, Кондратюк и Игнатов.

Возможно, организаторы специально искали кого-то с громким именем, но не самой оптимальной формой, чтобы сгладить отставание Лизы? Логичнее было тогда пригласить Коляду, как и Туктамышева, отказавшегося от соревнований ради шоу.

Пользы командам не принес никто из гостей: оба вышли в самом простом раунде, не справились с одним из двух элементов и оставшиеся 2,5 часа провели на скамейке. Это подсветило еще одну проблему формата: вклад некоторых спортсменов настолько мал, что к концу турнира забываешь, что они там были.

Проиграть соревнования можно финальным раундом – слишком дорого стоят каскады из пяти прыжков. При этом права на ошибку в нем нет: падение на первом же элементе сразу забирает около 20 потенциальных баллов.

Страшное падение Костылевой напомнило об еще одной дыре в регламенте (с ней же столкнулись и на прошлогоднем Кубке Первого канала из-за снятия Зининой): отсутствие правил о замене травмированного спортсмена.

Лена безрезультатно зашла на второй каскад через боль: это было ее финальное выступление на турнире, но травма может случиться уже в первом раунде. И судя по всему, решения у организаторов не нашлось бы.

Чтобы минимизировать риски, в финале логично дать участникам по три попытки и засчитывать лучшую. На этом турнире такое правило не спасло бы Костылеву, но дало шанс Федотову и Семененко.

Вот еще несколько способов улучшить формат:

● неуместные звуки после прыжков сильно удешевляют турнир – сложно представить аналогичное сопровождение промахам футболистов, биатлонистов или теннисистов.

Никакой информативной функции они не несут: отличить падение от чистого выезда зритель может и без подсказки, к тому же их часто включали до завершения каскадов. От какофонии на арене лучше уходить в сторону инфографики – пусть даже базовой с критериями GOE и отличиями прыжков;

● паузы на совещание капитанов и подсчет результатов лучше заполнять не вопросами Вику Уайлду о его любимом ужине, а показательными номерами, которые у некоторых ведущих получаются куда эффектнее конферанса;

● для сбора подарков нужны привычные на обычных турнирах flower kids: зрители продолжали кидать игрушки даже после просьб этого не делать от Транькова и диктора – в итоге фигуристы катались среди плюшевых медведей.

Уже сейчас прыжковый турнир – продукт с отличным потенциалом. Одинаково зрелищный в трансляции и с трибун, с хорошим таймингом, интересный для российских спортсменов и даже на экспорт: уникальный каскад Базылюк из двух четверных через ойлер уже попал во все иностранные соцсети.

Но эффект новизны пропадает с годами, а пробелы в регламенте воспринимаются острее: чтобы этого избежать, формат точно придется доработать.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф