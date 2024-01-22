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Прыжковый турнир – идеальный формат в эпоху бана. Жаль, ни фигуристы, ни ведущие не разобрались в регламенте

Маргарита Базылюк
Арсений Федотов
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
сборная России сборная России
Александр Галлямов Александр Галлямов
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
Елена Костылева
Фигурное катание Фигурное катание

Турнир по прыжкам – лучшее импортозамещение, которое придумала наша федерация фигурного катания.

Для спортсменов (причем не только взрослых, но и юниоров, которым получить призовые куда сложнее) – хороший способ заработать и попробовать себя в новом формате. Для зрителей – динамичное соревнование на стыке с шоу. Для чиновников – возможность лишний раз приосаниться на фоне ISU, так и не внедрившего ничего подобного на международном уровне.

К нынешнему регламенту шли поэтапно. Сначала прыжковый турнир был элементом Кубка Первого канала – настолько незаметным, что первые два раза даже не заслужил полноценный прямой эфир.

В прошлом году соревнованию выделили отдельное место в календаре: появились солидные призовые, квалификация, нормальная трансляция и даже лотерея для фанатов, посетивших жеребьевку.

Что изменили в правилах за год? Командный турнир отделили от личного, победить стало сложнее, Козловский с Галлямовым – новые Медведева и Загитова

Нынешний формат – снова новинка.

Одно из самых заметных изменений – турнир разделили на три дня, при этом отказаться от командной битвы невозможно: это приводит к аннулированию результатов в личном зачете. В прошлом сезоне Григорий Федоров выиграл во многом благодаря своей свежести: главный конкурент Петр Гуменник перед индивидуальными соревнованиями был изрядно утомлен первой частью соревнований.

Еще одно нововведение тоже отвечает на золото Федорова, штамповавшего год назад четверной лутц: для победы нужно минимум два разных ультра-си. Логичный шаг, поскольку чемпион по прыжкам должен быть не только стабильным, но и универсальным.

Пары получили отдельный зачет – а заодно и самого неожиданного победителя среди трех видов (Осокина / Грицаенко). Внимание к ним подогрели и другим способом, назначив капитанами Козловского и Галлямова – последний старался как мог, опубликовав в телеграм-канале за три часа командного турнира больше 50 сообщений, включая аналитику вида «Какие шорты у Сашули, но четверной… не дотянули».

Надо сказать, борьба двух топ-парников напрашивалась давно: электричества в их взаимоотношениях куда больше, чем в вялых пикировках Загитовой и Медведевой или в совершенно искусственном противостоянии той же Алины с Камилой Валиевой. Небрежно брошенное «домой» от Димы в финале идеально прошло по грани, отделяющей некрасивую перебранку от безучастного раздела призовых.

Пожалуй, не хватило активной роли тренеров – тем более, та же Москвина большую часть совещания капитанов провела рядом с «Красными» (командой Галлямова), помогая им распределять спортсменов по раундам. Можно было, например, дать каждой команде по тактическому шефу – казусов с правилами так тоже избежать проще.

Регламент турнира не знали ни ведущие, ни спортсмены – из-за этого Федотову обнулили прыжок в командном турнире, а победу в личном поставили под сомнение

Динамика, конкуренция, интрига – все было бы слишком идеально, но вмешался странный регламент.

Стараясь исправить ошибки прошлого года, организаторы подробно расписали всевозможные ограничения и усложнения: жесткий тайминг в квалификации и личном турнире; лимит на попытки во все три дня; запрет на повторы прыжков.

16 страниц финального текста не прочитал, кажется, никто: проблемы с интерпретацией правил возникли и у спортсменов, и у комментаторов, и даже у судей:

● в квалификации обнулили половину каскада Романа Хамзина: его неудачный квад засчитали как отдельный элемент, а не попытку каскада, хотя перед ним шел идеальный тройной аксель, занявший ячейку сольного прыжка;

● Александра Бойкова, сорвавшая четверной выброс в командном турнире, громко спрашивала у ведущих и арбитров, есть ли у нее вторая попытка по аналогии с личным зачетом – ее не было, и кажется, это стало сюрпризом;

● Софье Муравьевой и Арсению Федотову не засчитали часть контента, поскольку они сделали две секвенции вместо одной разрешенной. Это ограничение изначально стояло в регламенте, но почему-то его не заметили ни сами спортсмены, ни капитаны и тренеры;

● Федотову досталось и в личном турнире: комментатор Александр Гришин усомнился в его победе из-за туманной формулировки в правилах.

В финальном раунде индивидуального зачета Арсений исполнил два каскада со стартовым четверным лутцем, еще один лутц сольно, а также флип. Гришина такой контент смутил: все время выставления оценок он рассуждал о том, что квад придется обнулить.

Требования к финальному контенту звучали так: «два сольных прыжка, один каскад / комбинация из двух прыжков, один каскад или комбинация из не более чем пяти прыжков; сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов должны быть различными».

Проблема возникла из-за того, что примечание о повторах скопировали из правил полуфинала, где все фигуристы исполняли только один сольный прыжок. В финале их было два – а значит, возникал вопрос, должны ли оба отличаться от стартовых элементов в каскадах.

Если считать верной трактовку Гришина, обнулять пришлось бы не только результат Федотова, но и Попова, а также Базылюк, исполнявших оба каскада с теми прыжками, которые стояли у них сольно. Подход Арсения отличался только тем, что у него оба каскада начинались с одного и того же четверного лутца. Но на это как раз ограничений нет: запрет на повтор касается только пересечений каскадов с отдельными прыжками.

Если организаторы хотели увидеть в финале минимум три разных ультра-си, логично было указать, что оба сольных элемента должны отличаться от первого прыжка в одном из каскадов.

Это правило, правда, сложно адаптировать к девушкам, среди которых (не то что на турнире – в мире) крайне мало тех, кто владеет тремя разными четверными или двумя квадами и тройным акселем. Пришлось бы тогда заменять один из элементов на обычный тройной, то есть ограничение парадоксальным образом снижает зрелищность.

Путались в регламенте и ведущие. На жеребьевке они не могли определиться с тем, в каком порядке капитаны должны набирать команды, а на награждении в личном зачете возникла неловкая пауза: кажется, об отсутствии призового фонда у девушек организаторы рассказали не сразу.

Общий зачет по элементам среди одиночников – серьезный минус регламента. Времена, когда чемпионка России набирала больше баллов, чем победитель среди мужчин, прошли: турнир по прыжкам – точно не то место, где федерация должна была бороться за гендерное равенство.

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Еще одна странность формата – распределение приглашений в командный турнир.

Организаторы классно подстраховались, сделав квоту для призеров чемпионата России: это спасло в мужском зачете, где Семененко, Дикиджи и Гуменник не смогли пробиться в финал. У девушек результат вышел более предсказуемым, а снятие Валиевой освободило еще одну квоту для участниц личных соревнований: в итоге в команды пригласили Екатерину Кольцову и Марию Гордееву.

Выбор не самый очевидный: первая вылетела в полуфинале с результатом 32,44, вторая – 8,26, при этом у Кольцовой не было ультра-си, а Гордеева заходила на два квада, но выглядела не слишком готовой. Логичнее было выбрать Мильто и Приневу: они вылетели раньше из-за более сложной сетки, но, по крайней мере, могли составить конкуренцию квадисткам.  

Еще более странной выглядит гостевая квота для Туктамышевой и Алиева: спортсменов разного пола и статуса. Если Лиза в этом сезоне ни разу не выходила на старт, то Дима месяц назад стал четвертым на чемпионате России.

О приглашении Туктамышевой было известно заранее, а вот Алиева выбрали в последний момент. И это спорно: куда увереннее вылетевшего в квалификации Димы в личном турнире выглядели Лутфуллин, Кондратюк и Игнатов.

Возможно, организаторы специально искали кого-то с громким именем, но не самой оптимальной формой, чтобы сгладить отставание Лизы? Логичнее было тогда пригласить Коляду, как и Туктамышева, отказавшегося от соревнований ради шоу.

Пользы командам не принес никто из гостей: оба вышли в самом простом раунде, не справились с одним из двух элементов и оставшиеся 2,5 часа провели на скамейке. Это подсветило еще одну проблему формата: вклад некоторых спортсменов настолько мал, что к концу турнира забываешь, что они там были.

Проиграть соревнования можно финальным раундом – слишком дорого стоят каскады из пяти прыжков. При этом права на ошибку в нем нет: падение на первом же элементе сразу забирает около 20 потенциальных баллов.

Страшное падение Костылевой напомнило об еще одной дыре в регламенте (с ней же столкнулись и на прошлогоднем Кубке Первого канала из-за снятия Зининой): отсутствие правил о замене травмированного спортсмена.

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Лена безрезультатно зашла на второй каскад через боль: это было ее финальное выступление на турнире, но травма может случиться уже в первом раунде. И судя по всему, решения у организаторов не нашлось бы.

Чтобы минимизировать риски, в финале логично дать участникам по три попытки и засчитывать лучшую. На этом турнире такое правило не спасло бы Костылеву, но дало шанс Федотову и Семененко.

Вот еще несколько способов улучшить формат:

неуместные звуки после прыжков сильно удешевляют турнир – сложно представить аналогичное сопровождение промахам футболистов, биатлонистов или теннисистов.

Никакой информативной функции они не несут: отличить падение от чистого выезда зритель может и без подсказки, к тому же их часто включали до завершения каскадов. От какофонии на арене лучше уходить в сторону инфографики – пусть даже базовой с критериями GOE и отличиями прыжков;

● паузы на совещание капитанов и подсчет результатов лучше заполнять не вопросами Вику Уайлду о его любимом ужине, а показательными номерами, которые у некоторых ведущих получаются куда эффектнее конферанса;

● для сбора подарков нужны привычные на обычных турнирах flower kids: зрители продолжали кидать игрушки даже после просьб этого не делать от Транькова и диктора – в итоге фигуристы катались среди плюшевых медведей.

Уже сейчас прыжковый турнир – продукт с отличным потенциалом. Одинаково зрелищный в трансляции и с трибун, с хорошим таймингом, интересный для российских спортсменов и даже на экспорт: уникальный каскад Базылюк из двух четверных через ойлер уже попал во все иностранные соцсети.

Но эффект новизны пропадает с годами, а пробелы в регламенте воспринимаются острее: чтобы этого избежать, формат точно придется доработать.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

6 комментариев
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Другой вид спорта, раз в год, и интерес лишь в диковинку.
Да и фигурное катание прежде всего ценным является как эстетический вид спорта, девочки, мальчики, показывают какие-то эмоции, играют с чувствами, артистизм, музыка, одёжка с сопутствующей технической частью, а тут что такое.
+6
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+4
Ответ Ярик01
Другой вид спорта, раз в год, и интерес лишь в диковинку. Да и фигурное катание прежде всего ценным является как эстетический вид спорта, девочки, мальчики, показывают какие-то эмоции, играют с чувствами, артистизм, музыка, одёжка с сопутствующей технической частью, а тут что такое.
А тут - пощекотали нервы себе, соперникам и зрителям.
Попробовали что-то новое для себя, а кто-то впервые выступал в команде - полезный навык.
Так что, такие турниры тоже нужны.
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+4
- зовите Red Bull в спонсоры, это их, экстрим-формат, они знают что делать.
+1
0
+1
О приглашении Туктамышевой было известно заранее, а вот Алиева выбрали в последний момент. И это спорно: куда увереннее вылетевшего в квалификации Димы в личном турнире выглядели Лутфуллин, Кондратюк и Игнатов.
***
Потому и Дима (при всей моей любви к нему), что Лизе в пару подобрали примерно равную на данный момент "ромашку", чтобы не было очевидного перекоса между приглашенными.
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