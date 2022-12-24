На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию – предсказуемый и необычный одновременно.

Просчитать победу Акатьевой, с одной стороны, было довольно просто. Математически ее набор действительно самый мощный: в оба дня самая высокая базовая стоимость – за Соней. Посоперничать с ней в сложности могла бы Петросян с четверным риттбергером, но ее неоптимальная форма была прогнозируема еще после снятия с прыжкового турнира из-за травмы.

В то же время на старте сезона судьи были не слишком расположены к Акатьевой. При более сильном прокате на первом этапе Гран-при предпочли ей Валиеву, а при срыве на втором – не пытались подтянуть к соперницам. По средним компонентам до чемпионата России Соня была в тройке аутсайдеров – ниже Самоделкиной, Петросян и Муравьевой, которых спокойно обходила в юниорах.

Необычность турнира – в том, насколько нетипичен для современного женского катания его пьедестал.

До декабря 2022-го спортсменка возраста Туктамышевой не стояла на подиуме 16 лет, а сама Лиза не выигрывала медаль национального чемпионата с сезона-2014/15 . Последней совершеннолетней фигуристкой, забиравшейся на пьедестал, тоже была Туктамышева.

Еще одна специфичная деталь – плотность результатов. На ЧР-2022 разница между первым и третьим местами составила 43,92 балла; на ЧР-2021 – 17,73; на ЧР-2020 – 35,53.

В мужском катании борьба обычно куда ожесточеннее: от золота Кондратюка до бронзы Мозалева год назад – 6 баллов, а до серебра Коляды – и вовсе 0,67. Апогей – нынешний чемпионат, на котором Семененко и Гуменник финишировали с одинаковыми суммами.

В этом году весь женский пьедестал уложился в пределах 8 баллов.

Сделай Туктамышева тройной флип вместо двойного в произвольном и докрути риттбергер – и она была бы с серебром. Прыгни Валиева все тот же тройной флип в произвольной или хотя бы двойной аксель в короткой – и это золото.

8 лет назад Туктамышева боялась тройного акселя, а теперь в произвольной исполняет его дважды. Сила Лизы в том, что с возрастом ее программы становятся сложнее

Главная уникальность женского пьедестала – столкновение эпох . Когда бронзу в парном катании берут Тарасова и Морозов, можно поиронизировать насчет слов Транькова о слабой поддержке пары в России, но безотносительно качества прокатов сама медаль у этой пары – привычна.

Когда на третье место у мужчин взлетает Самарин – правда, не без судейской помощи – это тоже не вызывает слома шаблона. И даже не попади на пьедестал Александр – за ним стоял представитель той же эпохи Алиев.

В женском разряде представительницы трех совершенно разных (по меркам фигурного катания) поколений не стояли на подиуме очень давно. В этом спорте поколения – не про цифры в паспорте, а про различия в тренировочном процессе, отношении к сложности контента и программам.

Невесомая и по-хорошему наивная Акатьева против взрослеющей и заново восстанавливающей ультра-си Валиевой. Выиграть у Камилы год назад было невозможно – сопоставимых по качеству прокатов с тех пор не случилось даже у нее самой.

Чемпионат России для нее теперь турнир с особым символизмом – здесь в декабре 2021-го взята та самая положительная допинг-проба, о последствиях которой Валиева теперь катает программу . Бороться с этим гнетущим символизмом вряд ли проще, чем с изменившимся телом.

Иронизирующая про нервные клетки Камила против Лизы, напоминающей всем, что это просто спорт. С иным отношением Туктамышева, постфактум узнавшая, что от Олимпиады в Пекине ее отделяло одно сообщение из допинг-лаборатории, вероятно, до этого турнира бы просто не доехала.

В 8 лет, минувших с последней медали Лизы, в среднем умещается две, а то и три взрослые карьеры топовой российской одиночницы. В 26 Туктамышева исполняет один идеальный тройной аксель в короткой и два – в произвольной. В 18 она считала этот прыжок практически невозможным.

«Тройной аксель выбивает концентрацию на всех других тройных. Он требует намного больше сил, чем все остальные тройные прыжки: добавляя еще пол-оборота, нужна более сильная группировка, поэтому тройной аксель и другие тройные – это немножко разные элементы. Я не знаю, будем ли мы вообще вставлять его в произвольную, потому что это безумно сложно».

Долгий путь Лиза проделала не только к очередной медали чемпионата России (в конце концов, в перерыве у Туктамышевой было серебро ЧМ), но и к действительно крутому – без скидок на возраст – контенту.

Самый сложный элемент в произвольной 8-летней давности – секвенция из тройного сальхова и двойного акселя во второй половине. В короткой программе – скромный каскад из двух тройных тулупов, хотя более юные соперницы уже тогда делали первым прыжком лутц или флип.

На фоне драмы в парах с плачущей Настей Мишиной и спорной бронзой, уникального совпадения баллов у мужчин и вызывающего чемпионства в танцах пьедестал в женском катании получился удивительно правильным, а сами медалистки – умиротворенными. Туктамышева благодарила соперниц за прогресс, Акатьева и Валиева восхищались ее преданностью спорту.

Акатьева – нетипичная чемпионка Тутберидзе. Ее главная борьба – не с соперницами, а с правилами, лишающими мотивации

У женского пьедестала есть и одна печальная черта. На этом празднике эпох не нашлось место самому сильному поколению последних лет – по разным причинам до турнира не добрались Трусова, Щербакова и Косторная. Последняя надежда была на Сашу, но и она снялась с короткой программы из-за болезни.

Как бы ни сопротивлялись девушки попыткам объединить их хотя бы аббревиатурой и как бы по-разному ни сложились их карьеры, кое-что общее у Саши, Ани и Алены все же есть: из-за пандемии их поколение получило критически мало времени, чтобы проявить себя.

Впрочем, большой вопрос – будет ли его больше у Петросян, Муравьевой и Самоделкиной, чьи перспективы международных стартов пока совсем туманны. Ясность есть только у Акатьевой – ей новые правила ISU просто не оставляют выбора (выход во взрослые только осенью 2025-го).

Соня, может быть, не самая типичная чемпионка Тутберидзе – хотя находится в идеальном возрасте и катается в узнаваемом стиле «Хрустального».

Развитие ее предшественниц шло по спирали: от штампующей тройные Липницкой – к еще более стабильной Медведевой; от пяти прыжков Жени во второй половине произвольной – к семи у Загитовой. Дальше – поколение фигуристок с ультра-си, а за ними – Валиева, сочетающая максимальную трудность с запредельной второй оценкой.

У Акатьевой, на первый взгляд, непросто найти ту самую отличительную черту, выводящую ее на новый уровень сложности. Контент мощнее, чем у нынешней Валиевой – но проще чем тот, который Камила исполняла год назад.

Компоненты на уровне, но не того благоговения, с которым было принято воспринимать «Шторм» и «Бабочку» Валиевой. Стабильность неплохая, но не та, с которой выносила всех юная Медведева, а позже – Щербакова.

Сила Сони менее очевидна и не измеряется в цифрах. Она вполне могла бы делать более сложный набор: еще в прошлом году приземляла четверной сальхов и катала программу с тремя квадами.

Но в условиях полной неопределенности относительно собственного спортивного будущего загонять себя на уровень повышенной трудности ради бравады неразумно. Даже если разбанят сборную, возрастные ограничения для Акатьевой никуда не денутся.

Сохранять мотивацию, когда правила работают против тебя – это тоже искусство.

Чемпионат России по фигурному катанию-2023

Красноярск

Женщины

1. Софья Акатьева – 249,74

2. Камила Валиева – 247,32

3. Елизавета Туктамышева – 241,72

4. Софья Муравьева – 235,96

5. Аделия Петросян – 235,72

6. Анастасия Зинина – 217,39

Произвольная программа

1. Камила Валиева – 170,71

2. Софья Акатьева – 164,15

3. Аделия Петросян – 159,47

4. Елизавета Туктамышева – 158,74

5. Софья Муравьева – 156,00

6. Анастасия Зинина – 145,99

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф