Без недокрутов
Блог

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Камила Валиева Камила Валиева
Петр Гуменник Петр Гуменник
Григорий Федоров
Алексей Мишин Алексей Мишин
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионат по прыжкам – самая мощная работа над ошибками, которую проделывала наша федерация фигурного катания.

Два года назад элементы судили по системе 6,0; Россию лишили прямого эфира, продав права на него японцам, а конферансье Ягудин иронизировал: «Вспоминаем «Ледниковый период», ну, какие мы оценки там обычно выставляли?»

Турнир в 2021-м – снова отсутствие прямой трансляции, вырезанные на монтаже отдельные прыжки и ощущение никому не нужного разогрева перед командным зачетом.

В 2022-м соревнованиям придали статус чемпионата страны по прыжкам и полностью переписали формат: теперь это 6-часовая битва команд и одиночников, которая заслуженно собирает «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Кое-какие шероховатости в организации все же остались.

Например, странный отборочный турнир, проходивший накануне основных соревнований: билеты туда не продавались, битва навылет у мужчин прошла быстро, а женскую и вовсе не проводили под предлогом того, что участниц набралось «достаточно» (на самом деле, их было меньше, чем парней). Тайминг трансляции не сильно бы увеличился, совмести организаторы отбор с индивидуальным зачетом. Если же в будущем претендентов станет больше, предквалификацию и личный турнир стоит проводить в отдельный от командных соревнований день.

Чемпионом по неловкости остается жеребьевка: она затянута, полна неловких пауз и неудачных шуток от звездного ведущего – между прочим, лауреата ТЭФИ – Константина Анисимова.

Вообще конферанса на турнире было слишком много: на основной части Анисимова заменил коллега по «Вечернему Урганту» Хрусталев, а в роли закадрового комментатора присоединился  Гришин. На самом деле, турнир бы только выиграл, потрать организаторы часть гонораров ведущим на инфографику по элементам или призовые для личного прыжкового турнира.

Самая крутая и трогательная часть жеребьевки – розыгрыш подарков от спортсменов: среди них, например, фанатский набор от Москвиной, чемодан-самокат от Алиева и индивидуальная тренировка с Валиевой на ГУМ-катке.

«Кто не скажет «вау», тот вонючка». Жеребьевка прыжкового чемпионата по фигурке – что это было?

Это первый шаг к формату meet and greet: если при продаже билетов анонсировать, что в зале можно будет задавать вопросы тренерам, фотографироваться с фигуристами и получать призы от них – получится по-настоящему прибыльное мероприятие.

Азартный Плющенко победил рискующего Мишина (а Тутберидзе оперативно взяла реванш в турнире одиночниц)

Парадокс соревнований по прыжкам в том, что командный турнир получился интереснее личного, хотя в фигурном катании этот принцип обычно не срабатывает.

Организаторы в этот раз не испугались прямого эфира – и не зря. Отдельная фишка трансляции – реакции тренеров на удачные и испорченные прыжки, а также ответы на вопросы Транькова:

• Тутберидзе пообещала взять реванш после командного турнира (и сдержала обещание уже в личном женском зачете); а когда Акатьева недосчиталась прыжка, Этери вместе с Глейхенгаузом красноречиво показывала ей жестами «4»;

Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков устроили театр мимики и жестов после ошибки Акатьевой. А чем они потрясены?

• Мишин назвал Плющенко не джокером, а тузом; и трогательно поддерживал Самарина с Самоделкиной, дополнивших его команду после жеребьевки;

• туз Евгений Викторович был самым азартным: подскакивал после каждого трикселя Муравьевой, делал строгий выговор Сарновскому и активно жестикулировал – как будто всем видом показывал ответ на знаменитый вопрос Тутберидзе: «Плющенко? А он есть?»

Удачный регламент дал шанс подсмотреть за разной тактикой. Больше всех рисковала команда Мишина: Бойкова / Козловский пошли сразу на два четверных элемента; Туктамышева дважды пыталась исполнить квад. Легко обвинить Лизу в неоправданной самоуверенности (учитывая то, что чистого тулупа на соревнованиях не было ни разу), но вторая попытка уже ничего не решала: разрыв между командами был безнадежным.

Вклад пар в общий зачет можно было сделать чуть больше: например, добавить каскады, разведя прыжки и подкрутку с выбросом по отдельным раундам. Мишиной с Галлямовым (к слову, они тоже экспериментировали – но с тройным лутцем), тоже не хватило продолжения борьбы.

Конечно, в следующем году напрашиваются четыре команды: со здоровыми Трусовой и Кондратюком Соколовская явно заслуживает отдельной сборной. Еще один конкурент добавит азарта (гарантированных призовых для всех участников уже не будет, так как кто-то пролетит мимо подиума) и сделает вклад каждого тренерского штаба более весомым за счет уменьшения числа приглашенных звезд.

Слабое место личного турнира – регламент: сильные фигуристы вылетали слишком рано, а победители не рисковали

Хотя продумать правила командного турнира было явно сложнее, организаторы почему-то справились с ними куда лучше, чем с регламентом личных состязаний.

Во-первых, сильные спортсмены столкнулись слишком рано: Акатьева против Жилиной, Федоров против Семененко, Гуменник против Игнатова. В результате Вероника вылетела еще в 1/4, хотя ее сумма за прыжки (25,22) была выше, чем у любой другой участницы этого раунда, кроме доставшейся ей в соперницы Софьи.

Во-вторых, турниру категорически не хватало разнообразия прыжков. Над итогами иронизировал даже победивший у мужчин Григорий Федоров: «Идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все». И Федоров, и завоевавшая золото среди женщин Валиева выиграли единственным ультра-си: четверными лутцем и тулупом соответственно.

Да, стабильность исполнения важна, но соревнования по прыжкам предполагают в том числе и разнообразие навыков. Иначе зачем федерация даже в правилах отбора на турнир требовала от мужчин минимум два разных квада?

Нынешний формат ставит в заведомо более выигрышное положение парней с четверным лутцем – прыжком с самой высокой базовой стоимостью. Несправедливость раскладов усугубляло то, что к недокрутам и ребрам арбитры относились довольно лояльно, а надбавок за качество в случае удачного приземления не жалели – не нужно быть Ченом или Цзинем, чтобы получить за лутц как они.

У Федорова было еще одно преимущество – в отличие от соперников, он не тратил силы на командный турнир. Лутфуллин и Гуменник два часа тащили команды: Петр был так хорош, что своими каскадами постоянно заставлял вскакивать со скамейки Плющенко и Галлямова.

Все тот же Гуменник мог выиграть в финале, исполни два отличных четверных сальхова: его сумма за них в первом раунде (27,81) выше, чем итоговый результат Федорова (27,6). Но вместо этого рискнул пойти на флип и лутц, став чемпионом, по крайней мере, по самой разнообразной заявке.

Аналогичная проблема возникла в женском турнире. Аплодисменты и Валиевой, воскресившей четверной тулуп, и Муравьевой с идеальными тройными акселями, но правила работали на них: Акатьева, оставшаяся позади, делала и то, и другое в серии Гран-при.

Наконец, сам финал ничем не отличался от предыдущих раундов. Логично было бы выявлять победителя по более сложной схеме – например, устроить битву до первой ошибки или добавить тур с каскадами из нескольких прыжков как в командных соревнованиях.

Еще один недочет регламента – разное количество медалистов у мужчин и женщин, а также отсутствие призовых для всех, кроме победителей. Да, в личных турнирах различалась турнирная сетка, но ничто не мешало организаторам устроить битву за третье место среди девушек, чтобы подиумы были одинаковыми.

***

Хотя федерация делала ставку на обновленную серию Гран-при – она не сыграла: отличия от привычного Кубка России оказались минимальными, а ожидания – завышенными. Зато апгрейд прыжкового турнира явно удался – это формат, которому должно быть место в календаре даже после разбана сборной.

Как же очаровательна Тутберидзе в этом видео! Объяснила прыжки так, что захотелось на лед

Больше текстов о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные