Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Чемпионат по прыжкам – самая мощная работа над ошибками, которую проделывала наша федерация фигурного катания.

Два года назад элементы судили по системе 6,0; Россию лишили прямого эфира, продав права на него японцам, а конферансье Ягудин иронизировал: «Вспоминаем «Ледниковый период», ну, какие мы оценки там обычно выставляли?»

Турнир в 2021-м – снова отсутствие прямой трансляции, вырезанные на монтаже отдельные прыжки и ощущение никому не нужного разогрева перед командным зачетом.

В 2022-м соревнованиям придали статус чемпионата страны по прыжкам и полностью переписали формат: теперь это 6-часовая битва команд и одиночников, которая заслуженно собирает «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Кое-какие шероховатости в организации все же остались.

Например, странный отборочный турнир, проходивший накануне основных соревнований: билеты туда не продавались, битва навылет у мужчин прошла быстро, а женскую и вовсе не проводили под предлогом того, что участниц набралось «достаточно» (на самом деле, их было меньше, чем парней). Тайминг трансляции не сильно бы увеличился, совмести организаторы отбор с индивидуальным зачетом. Если же в будущем претендентов станет больше, предквалификацию и личный турнир стоит проводить в отдельный от командных соревнований день.

Чемпионом по неловкости остается жеребьевка: она затянута, полна неловких пауз и неудачных шуток от звездного ведущего – между прочим, лауреата ТЭФИ – Константина Анисимова.

Вообще конферанса на турнире было слишком много: на основной части Анисимова заменил коллега по «Вечернему Урганту» Хрусталев, а в роли закадрового комментатора присоединился Гришин. На самом деле, турнир бы только выиграл, потрать организаторы часть гонораров ведущим на инфографику по элементам или призовые для личного прыжкового турнира.

Самая крутая и трогательная часть жеребьевки – розыгрыш подарков от спортсменов: среди них, например, фанатский набор от Москвиной, чемодан-самокат от Алиева и индивидуальная тренировка с Валиевой на ГУМ-катке.

Это первый шаг к формату meet and greet: если при продаже билетов анонсировать, что в зале можно будет задавать вопросы тренерам, фотографироваться с фигуристами и получать призы от них – получится по-настоящему прибыльное мероприятие.

Азартный Плющенко победил рискующего Мишина (а Тутберидзе оперативно взяла реванш в турнире одиночниц)

Парадокс соревнований по прыжкам в том, что командный турнир получился интереснее личного, хотя в фигурном катании этот принцип обычно не срабатывает.

Организаторы в этот раз не испугались прямого эфира – и не зря. Отдельная фишка трансляции – реакции тренеров на удачные и испорченные прыжки, а также ответы на вопросы Транькова:

• Тутберидзе пообещала взять реванш после командного турнира (и сдержала обещание уже в личном женском зачете); а когда Акатьева недосчиталась прыжка, Этери вместе с Глейхенгаузом красноречиво показывала ей жестами «4»;

• Мишин назвал Плющенко не джокером, а тузом; и трогательно поддерживал Самарина с Самоделкиной, дополнивших его команду после жеребьевки;

• туз Евгений Викторович был самым азартным: подскакивал после каждого трикселя Муравьевой, делал строгий выговор Сарновскому и активно жестикулировал – как будто всем видом показывал ответ на знаменитый вопрос Тутберидзе: «Плющенко? А он есть?»

Удачный регламент дал шанс подсмотреть за разной тактикой. Больше всех рисковала команда Мишина: Бойкова / Козловский пошли сразу на два четверных элемента; Туктамышева дважды пыталась исполнить квад. Легко обвинить Лизу в неоправданной самоуверенности (учитывая то, что чистого тулупа на соревнованиях не было ни разу), но вторая попытка уже ничего не решала: разрыв между командами был безнадежным.

Вклад пар в общий зачет можно было сделать чуть больше: например, добавить каскады, разведя прыжки и подкрутку с выбросом по отдельным раундам. Мишиной с Галлямовым (к слову, они тоже экспериментировали – но с тройным лутцем), тоже не хватило продолжения борьбы.

Конечно, в следующем году напрашиваются четыре команды: со здоровыми Трусовой и Кондратюком Соколовская явно заслуживает отдельной сборной. Еще один конкурент добавит азарта (гарантированных призовых для всех участников уже не будет, так как кто-то пролетит мимо подиума) и сделает вклад каждого тренерского штаба более весомым за счет уменьшения числа приглашенных звезд.

Слабое место личного турнира – регламент: сильные фигуристы вылетали слишком рано, а победители не рисковали

Хотя продумать правила командного турнира было явно сложнее, организаторы почему-то справились с ними куда лучше, чем с регламентом личных состязаний.

Во-первых, сильные спортсмены столкнулись слишком рано: Акатьева против Жилиной, Федоров против Семененко, Гуменник против Игнатова. В результате Вероника вылетела еще в 1/4, хотя ее сумма за прыжки (25,22) была выше, чем у любой другой участницы этого раунда, кроме доставшейся ей в соперницы Софьи.

Во-вторых, турниру категорически не хватало разнообразия прыжков. Над итогами иронизировал даже победивший у мужчин Григорий Федоров: «Идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все» . И Федоров, и завоевавшая золото среди женщин Валиева выиграли единственным ультра-си: четверными лутцем и тулупом соответственно.

Да, стабильность исполнения важна, но соревнования по прыжкам предполагают в том числе и разнообразие навыков. Иначе зачем федерация даже в правилах отбора на турнир требовала от мужчин минимум два разных квада?

Нынешний формат ставит в заведомо более выигрышное положение парней с четверным лутцем – прыжком с самой высокой базовой стоимостью. Несправедливость раскладов усугубляло то, что к недокрутам и ребрам арбитры относились довольно лояльно, а надбавок за качество в случае удачного приземления не жалели – не нужно быть Ченом или Цзинем, чтобы получить за лутц как они.

У Федорова было еще одно преимущество – в отличие от соперников, он не тратил силы на командный турнир. Лутфуллин и Гуменник два часа тащили команды: Петр был так хорош, что своими каскадами постоянно заставлял вскакивать со скамейки Плющенко и Галлямова.

Все тот же Гуменник мог выиграть в финале, исполни два отличных четверных сальхова: его сумма за них в первом раунде (27,81) выше, чем итоговый результат Федорова (27,6) . Но вместо этого рискнул пойти на флип и лутц, став чемпионом, по крайней мере, по самой разнообразной заявке.

Аналогичная проблема возникла в женском турнире. Аплодисменты и Валиевой, воскресившей четверной тулуп, и Муравьевой с идеальными тройными акселями, но правила работали на них: Акатьева, оставшаяся позади, делала и то, и другое в серии Гран-при.

Наконец, сам финал ничем не отличался от предыдущих раундов. Логично было бы выявлять победителя по более сложной схеме – например, устроить битву до первой ошибки или добавить тур с каскадами из нескольких прыжков как в командных соревнованиях.

Еще один недочет регламента – разное количество медалистов у мужчин и женщин, а также отсутствие призовых для всех, кроме победителей. Да, в личных турнирах различалась турнирная сетка, но ничто не мешало организаторам устроить битву за третье место среди девушек, чтобы подиумы были одинаковыми.

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Хотя федерация делала ставку на обновленную серию Гран-при – она не сыграла: отличия от привычного Кубка России оказались минимальными, а ожидания – завышенными. Зато апгрейд прыжкового турнира явно удался – это формат, которому должно быть место в календаре даже после разбана сборной.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев