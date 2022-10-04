Фигурный шедевр, который вы не заметили: французы создали спектакль, где две программы слиты в одну

В феврале 2023-го ISU планирует снова вручить фигуристам свой аналог «Оскара»: премия Skating Awards пройдет пройдет со зрителями и шоу-номерами.

Список номинантов не объявлен, но претендент на лучшую программу сезона уже есть – победитель французского этапа Гран-при Адам Сяо Хим Фа (в эти дни он выступает на японском этапе).

Фа долгое время держался в тени партнера по сборной Кевина Аймо: 4 раза подряд проиграл ему чемпионат Франции и даже в произвольную программу на Евро-2020 попал только благодаря тому, что фаворит-соотечественник откатался еще хуже и освободил место в топ-24.

На домашнем этапе Гран-при Адам рисковал снова остаться за спиной главной звезды, но Аймо снялся из-за травмы. Фа не просто выиграл, но и зажег с самой необычной программой сезона – двухсерийной мелодрамой со счастливым концом.

«Короткая программа – воспоминание об отношениях между моим героем и одним человеком. Я совершил ошибку – и после ссоры дождливым вечером все заканчивается, а я сожалею, что отношения завершились именно так. В произвольной я возвращаюсь в прошлое, чтобы получить второй шанс. У меня получается исправить ошибку – и я искупаю все грехи», – так описывает сюжет сам Адам.

Постановки связывает не только либретто, но и множество деталей – от практически идентичных костюмов (отличается только цвет – красный в короткой и зеленый в произвольной) и тиканья часов в начале до единой хореографии: чтобы погрузиться в воспоминания, фигурист каждый раз касается головы и груди, а потом жестами показывает перемотку.

Финал каждой серии тоже сделан предельно понятно: если короткую Фа заканчивает на коленях, то в конце произвольной победно вскидывает руку вверх. Оригинальность программ не портит даже достаточно банальный выбор музыки: Rain, in Your Black Eyes в короткой прочно ассоциируется с олимпийскими чемпионами из Китая Суй / Хань, а эмоциональная концовка под Woodkid в произвольной напоминает о Нэтане Чене.

Необычный сюжет придумал Бенуа Ришо – автор многих креативных программ:

• эмоционального монолога о сильных женщинах в олимпийской произвольной Каори Сакамото;

• модерновых «Механизмов» Брэди Теннелл (ее новая постановка со вставками из речи Греты Тунберг тоже подготовлена Ришо);

• стильной «The Fire Within», фишкой которой было сальто Рики Кихиры перед дорожкой шагов.

С российской сборной Ришо в этом сезоне тоже пересекся – правда, результат совместных трудов хореограф, Диана Дэвис и Глеб Смолкин от зрителей пока спрятали, ограничившись тизером.

Сам Адам тоже не впервые исполняет необычные программы: в Пекине-2022 он выступал с короткой под саундтрек из «Звездных войн» (главная особенность – дорожка шагов под хип-хоп аранжировку «Имперского марша») и произвольной под Daft Punk.

Несмотря на относительно молодой для мужского катания возраст (в январе ему исполнится 22) Фа успел поработать с разными тренерами и хореографами: на заре карьеры ему помогал Жубер, несколько программ поставили Морозов и Бурза. Но, похоже, именно стиль Ришо оказался спортсмену особенно близок.

Многосерийные постановки – не ноу-хау в фигурном катании. Иногда сюжет укладывается в короткую и произвольную одного сезона (как у Фа или Дениса Тена в «Артисте»), иногда – длится годами («Кукла» Астаховой и Рогонова).

Развивать историю в одиночку, конечно, сложнее: все сценарные повороты приходится отыгрывать самому, при этом не забывая про элементы. Больше времени уходит и на саму постановку: Тен, например, рассказывал, что работал с Лори Николь над «Артистом» около месяца, хотя постановка обычных программ занимала несколько дней.

В отсутствие российской сборной Адам – один из претендентов на подиум Евро, а по средней оценке за компоненты в первой половине сезона он оказался в мировом топ-3, уступив только Уно и Мессингу.

Для победы на Гран-при Франции Фа хватило четырех квадов. Это не технический максимум Адама (в короткой он остался без одного четверного, а еще не рискнул вставлять лутц, который изредка пробует на стартах), но его лучший результат в карьере по произвольной и сумме программ.

Кроме того, Фа удалось то, чего не делал даже Аймо – выиграть домашний этап впервые после Жубера. Его после соревнований Адам назвал своим образцом для подражания.

Если Фа справится и на японском этапе (правда, победить здесь при наличии Уно будет куда сложнее), то впервые в карьере отберется в финал Гран-при. Главная беда Адама (как, впрочем, и Кевина) – нестабильность: даже в пределах текущего сезона он успел разогнаться от провальных 147 баллов за произвольную до топовых 180.

Но его постановки – однозначная причина посмотреть японский Гран-при.

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier, Stephane Mahe; instagram.com/glebsmolkin7