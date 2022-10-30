Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Почти пустые трибуны сочинского «Айсберга» – непривычный фон для прокатов Трусовой, Кондратюка и Бойковой / Козловского. Неделю назад в московском «Мегаспорте» – на Валиевой, Коляде, Тарасовой / Морозове – было немногим лучше.

Вдвойне странными ощущения становятся, если вспомнить, что наша серия Гран-при – официальная замена параллельно идущей международной.

Дело не в том, что Саша Трусова хуже Старр Эндрюс, занявшей второе место в Канаде, а Кондратюк не прыгает четверной аксель в отличие от победителя американского этапа Ильи Малинина. Проблема не в фигуристах, а в организаторах национальной серии, которые переоценили интерес зрителей и престижность соревнований .

Завышенные цены, засекреченные составы и отсутствие конкуренции – главная причина таких трибун

Базовая неувязка российского Гран-при – взаимоисключающие цели федерации.

Показать «Мегаспорту» спортсменов из регионов, обеспечить их щедрыми призовыми (за счет слабых составов в тех же танцах на льду), дать условной Хахыртдиновой опыт борьбы с Акатьевой и Валиевой – благородная задача. Но ее крайне сложно монетизировать, потому что широкую публику на трибуны привлекают в первую очередь громкие фамилии.

Сопоставимые с международными этапами цены предполагают куда более представительный (и заранее анонсированный) состав участников.

Сейчас на всех этапах известно не больше 4 участников в каждом виде: полные списки формируются только перед началом соревнований, а федерация считает, что неофициальная публикация этих данных журналистами приводит к «поиску двойного дна и заговора» (слова пресс-атташе нашей федерации Ольги Ермолиной).

Первый этап Гран-при не собрал «Мегаспорт», несмотря на закрытие верхнего яруса и распродажу лучших мест со скидкой 50%. В Сочи с заполняемостью еще хуже – по данным «Спорт-Экспресса», женскую короткую смотрели 1500 зрителей.

Казалось, непроданные билеты на московском «Золотом коньке» должны были заставить федерацию пересмотреть ценовую политику. И ее действительно пересмотрели – посещение второго этапа стало еще дороже .

Два дня на первых рядах центрального сектора «Мегаспорта» после начала распродажи стоили около 6000 рублей. Лучшие места на ЦСКА Арене, где 12-13 ноября пройдет второй из московских этапов, обойдутся уже в 10500 – причем они находятся на боковых трибунах, которые на фигурном катании традиционно ценятся меньше.

Вопрос с составом тоже открыт. Субботняя короткая программа у мужчин (18:20 – 19:45) накладывается на шоу Плющенко (начало в 18:00), причем на оба мероприятия заявлены Туктамышева, Коляда и Игнатов. Если у Лизы еще есть шанс прийти в себя после программы и успеть на ВТБ Арену к Евгению (хотя с прокатом произвольной на следующий день это сочетается плохо), то Миша и Макар, видимо, на одном из мероприятий выступят онлайн.

Очевидно, что пересекается состав не только участников, но и потенциальных зрителей.

Шоу Плющенко по многим параметрам выглядит даже привлекательнее: цены ниже, в составе – все звезды российского мужского катания, а еще редкий по нынешним временам шанс взглянуть на Алену Косторную. Часто публика выбирает соревнования из-за адреналиновой борьбы за пьедестал, но с ней на Гран-при как раз проблемы.

Спад интереса к фигурному катанию не только в России: Гран-при проводится на маленьких аренах, спортсмены снимаются с турниров

Справедливости ради, проблемы с посещаемостью соревнований возникли и в других странах.

Например, Гран-при в Канаде собрал больше зрителей, чем в Сочи, но хвастаться нечем: вместимость арены Paramount Fine Foods Centre – чуть больше 5000 зрителей. Tenley E. Albright Performance Center, где проходил американский этап, в два раза меньше. Каток iceSheffield, принимающий британскую часть серии, вмещает всего лишь 1500 человек – столько же, сколько насчитал «Спорт-Экспресс» на женской короткой в Сочи.

Собрать на Гран-при фигуристов не проще, чем зрителей. Из призеров ЧМ-2022, где уже отсутствовала российская сборная, в сезон вошла только половина: Уно, Сакамото, Хендрикс, Книрим / Фрейзер, Миура / Кихара и Чок / Бейтс. Если сравнивать с олимпийским личным турниром, ситуация еще хуже: на международных соревнованиях можно увидеть лишь бронзовых призеров в мужском и женском катании.

Постолимпийский сезон всегда был непростым для ISU: вымотанные Олимпиадой фигуристы брали паузу или завершали карьеру, а новые звезды не всегда выстреливали с первых стартов.

Но период после Олимпиады-2018 международная федерация теперь может вспоминать как подарок: Пападакис / Сизерон и Чен жаждали реванша; Ханю и Загитова не сделали паузу, несмотря на золото Игр; в женском катании все обсуждали треугольник Орсер – Медведева – Тутберидзе.

Сейчас традиционная пересменка у фигуристов наложилась на два других глобальных события – уход Ханю и бан российской сборной . Постепенно отделяется и Китай: формально Пэн / Цзинь и Боян Цзинь снялись с этапов из-за травм, но еще весной федерация отказалась отправлять своих спортсменов на ЧМ, а потом отменила этап Гран-при.

Российскую серию Гран-при можно сделать круче, если не пытаться во всем превзойти международную

У федерации в начале сезона было немало интересных задумок: соревнования по прыжкам, шоу-турнир и уже традиционный командник. Гран-при – микс международной серии и этапов Кубка России, где от первой – уровень баллов и цены на билеты, а от последних – все остальное.

Но Кондратюк не станет Ханю, если поставить ему такие же оценки за компоненты – ни по качеству катания, ни по способности привлечь зрителей на трибуны. Оторванное от реальности судейство убивает и без того слабую конкуренцию: это стало очевидно еще в женском разряде московского турнира.

Для более яркой борьбы этапов должно стать меньше. Нет нужды во всем копировать международную серию, тем более что ее важную составляющую – разнообразие стран, хореографов и тренерских подходов – повторить по объективным причинам невозможно.

Организацию этапов тоже нужно было выстроить иначе. Например, отдать хотя бы один турнир Санкт-Петербургу или Челябинску – оба города зарекомендовали себя отличными аренами и заинтересованной публикой. Для Сочи, куда сейчас не так просто добраться, достаточно финала серии в начале марта – есть шанс зацепить туристов, которые приедут на праздники.

Само количество этапов избыточно для нынешнего уровня конкуренции в сборной. Это меньше заметно в парах (хотя лидеры на каждом этапе максимально предсказуемы), но критично для танцев на льду. В одиночном катании борьба за первое место присутствует лишь на некоторых турнирах: очевидно, что без форс-мажоров у женщин в Казани через неделю победит Валиева, а у мужчин в Москве-2 – Коляда (если, конечно, не выберет прокат под Билана на шоу Плющенко).

Сейчас менять подход уже поздно – хотя цены на столичный этап, вероятно, снова пересмотрят. Но если серию придется проводить и в следующем сезоне, формат точно нужно переписать.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Павел Бедняков, Михаил Метцель, Александр Вильф, Михаил Мокрушин