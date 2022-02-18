Мишина и Галлямов только 3-и после короткой, а у китайцев мировой рекорд. Реально ли России вырвать золото в гостях?

Прямо сейчас Вэнцзинь Суй и Цун Хань – в одном шаге от олимпийского золота в парном катании.

Очень важного золота не только для Китая, который специально приберег свой главный вид напоследок, но и для самих Суй и Ханя. Трудно представить, сколько работы они проделали, чтобы к Олимпиаде-2022 подойти в лучшей за последние пару сезонов форме: 2 мировых рекорда за 2 недели и абсолютная уверенность в себе.

Победа Суй и Ханя в короткой программе была предсказуема. Главный вызов для китайцев – произвольная с четверной подкруткой

Элементы китайцев не вызвали вопросов у технической бригады ни в командном турнире, ни в личном – в обоих случаях в их протоколах не было ни одного третьего уровня. Разница в почти 1,6 балла между двумя прокатами сложилась из более высоких надбавок за качество и компонентов.

И хотя фаворитов на домашних Играх всегда легко упрекнуть в более лояльном по отношению к ним судействе – это не случай Суй и Ханя.

Да, их вторая оценка действительно после командной борьбы увеличилась на 0,6 балла, но это не уникальный расклад. На ту же величину, например, к личному турниру выросла вторая оценка Тарасовой и Морозова в Пхенчхане-2018.

Самое главное – в бригаде арбитров в принципе не было китайца. Зато сформировался блок, определенно симпатизирующий россиянам:

· у Венгрии в лидерах Мишина и Галлямов с отрывом чуть больше балла, а выброс Бойковой и Козловского с касанием льда рукой получил +3 за качество исполнения;

· в российском и белорусском протоколах победили Тарасова и Морозов с отрывом в 1,5 – 2 балла от китайцев;

· Израиль просто не смог выбрать: у него весь топ-3 разошелся в пределах 0,13 балла с символическим перевесом в пользу Мишиной и Галлямова.

Победа Суй и Ханя в короткой программе при их чистом прокате была предсказуема . Наибольшую опасность для них весь сезон представляла произвольная: личный рекорд (155,60) получен целых 3 года назад – и он все равно меньше свежего рекорда Мишиной и Галлямова с Евро (157,46). Если сравнивать баллы текущего сезона, разница еще катастрофичнее: китайцы стабильно набирали 144-145 баллов.

Но, очевидно, главная ставка Суй и Ханя сделана именно на Олимпиаду. К Играм они вернули четверную подкрутку, стабильно разминали ее на официальных тренировках в Пекине и уже анонсировали в произвольной.

Четверная подкрутка не дает китайцам существенного математического преимущества – скорее, это свидетельство их очень неплохой формы. И, возможно, некий репутационный ход в надежде на то, что при сопоставимых прокатах судьи предпочтут риск, а не стабильность.

Мишина и Галлямов пока третьи, но на их стороне статистика: целый год они не проигрывали ни одного турнира

Пекинские промежуточные итоги в парном катании удивительно схожи с пхенчханскими: как и 4 года назад, Суй / Хань и Тарасова / Морозов разделили золото и серебро с минимальным разрывом (0,71 балла тогда, 0,16 – сейчас).

Произвольные для обеих пар в Корее сложились неудачно: китайцы упустили золото (причем для победы им было достаточно хотя бы не сорвать вращение), россияне – и вовсе выпали из тройки. Впрочем, Женя не боится повторения Пхенчхана: «Мы не думаем об аналогиях с теми Олимпийскими играми. Здесь нет Савченко и Массо. Это хорошие новости для кого-то. После четырех лет все изменились, ментально, физически».

Место Алены и Бруно перед произвольной занимают Бойкова / Козловский – совпадает даже отставание в 6 баллов от лидеров. Впрочем, сами оценки, полученные при разных системах выставления надбавок, сравнивать бессмысленно.

Савченко и Массо в Пхенчхане удалось вырвать золото безупречной произвольной на фоне ошибок соперников. Бойкова и Козловский проигрывали надбавками двум другим российским парам еще на Евро, чистые элементы китайцев тоже стоят дороже (и заслуженно).

Это делает шансы Саши с Димой на золото Пекина скорее близкими к фантастике. Впрочем, легендарный камбэк Савченко и Массо в пхенчханской произвольной тоже был таковым.

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С одной стороны, промежуточное отставание Мишиной и Галлямова в короткой кажется слегка неуютным. Причем не столько из-за разницы в баллах – ставка Насти и Саши всегда была на произвольную, где проще оторваться от соперников техникой – сколько из-за того, что последний прокат Свиридова в командном турнире откровенно не удался.

Падение с поддержки опасно не только своей травматичностью (в этом плане, кажется, обошлось), но и подрывом психологической устойчивости – слишком многое здесь зависит от доверия к партнеру и предельной синхронизации действий с ним.

В пользу Мишиной и Галлямова говорит статистика: с прошлого февраля они не отдали ни одного турнира . Пекинские победные тренды пока тоже за ними: в обоих одиночных видах выиграли действующие чемпионы мира, а в танцах – пара, которой просто не было в Стокгольме-2021.

Впрочем, отрицание Олимпиадами любых законов логики и статистики всегда добавляло им интриги.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Пары

Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 84,41

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 84,25

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 82,76

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 78,59

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch, Evgenia Novozhenina, Aleksandra Szmigiel