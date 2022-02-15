Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы

Крутихина – о лучшем дуэте современности.

«Я помню, как мы смотрели их элементы, один за другим. На каждом мы мечтали, чтобы они ошиблись – но они не ошибались». Это слова Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона о Тессе Виртью и Скотте Моире – паре, которая не позволила им победить еще в Пхенчхане-2018.

Путь к олимпийскому золоту у французов во многом перекликается с тем, который прошел другой триумфатор этих Игр – Нэтан Чен. Как и он, Габриэла и Гийом проиграли за весь цикл лишь однажды: их победа в Пекине – логичное завершение бескомпромиссного доминирования.

Пападакис и Сизерон за весь олимпийский цикл проиграли лишь однажды, но их главная заслуга – в том, как они изменили танцы на льду

Величие Пападакис и Сизерона можно легко аргументировать цифрами:

· три действующих мировых рекорда, два из них (за ритм-танец и по сумме программ) поставлены на этих Играх;

· 26 десяток в олимпийском произвольном танце и 16 – в ритмическом;

· 4 победы на чемпионатах мира: до Пападакис и Сизерона в XXI веке это не удавалось никому (у Виртью / Моира – 3 золота, у Дэвис / Уайта, Навки / Костомарова и Денковой / Ставиского – по 2).

И снова параллель с Ченом: поражение в Пхенчхане определенно пошло на пользу Габриэле и Гийому, а главное – самим танцам на льду. Забери французы тогда золото – может быть, не случились бы стильная аэробика (пожалуй, один из лучших ритм-танцев этого цикла), рискованный Find Me под текст стихотворения; экспериментальный вакинг.

Шесть баллов от второго места в Пекине – пропасть для танцев на льду, где на прошлых Играх отрыв составил 0,79, а на ЧМ-2014 – 0,02. Впрочем, здесь справедливо будет оговориться, что введение пятибалльной системы надбавок за качество особенно сильно повлияло как раз на танцы, где базовая сложность программ по умолчанию одинаковая.

Карьера Пападакис и Сизерона не была безоблачной. Их критиковали за то, что они ворвались в мировой топ вопреки устоявшимся представлениям об очереди за медалями. Потом обвиняли в самоцитировании и неумении катать разноплановые программы – хотя их ритм-танцы отлично это опровергали, а произвольные пусть и нередко были поставлены в одном ключе, но кардинально отличались в деталях.

Их упрекали в отсутствии сложных высоких поддержек – но потом копировали те, которые придумали для себя французы. Пытались задеть партнера, говоря об отсутствии мужественности, не понимая, что она заключалась не в нарочитой маскулинности, а в том, как Гийом поддерживал Габриэлу во время сложного Евро-2020 и всегда оставался сверхнадежным партнером на льду.

Взлет Пападакис и Сизерона стал не только их личным успехом, но и отличной рекламой для тренерской школы Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона. Скромная танцевальная группа уже в Пхенчхане стала хедлайнером, увозящим золото и серебро личного турнира, в борьбу за которые не смогла вмешаться ни одна чужая пара. В Пекине у монреальской академии на подиуме снова стоят два дуэта, а четыре других места в топ-10 тоже принадлежат им.

Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон на Олимпиаде-2018 с учениками – Тессой Виртью и Скоттом Моиром (слева) и Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном

Выиграть у Габриэлы и Гийома было возможно, противопоставив им совершенно другой стиль программ, катания и подачи танцев на льду. Но никто так и не предложил кардинально новое – как семь лет назад сделали сами французы.

Серебро Синициной и Кацалапова – их личная победа: пару долго не принимали, сначала подводила стабильность, потом – здоровье

Риторика сюжетов Первого канала в отношении Синициной и Кацалапова почему-то периодически сводилась к тому, что Никита должен привести к олимпийской медали свою Викторию – символично, что в итоге это случилось 14 февраля.

На самом деле, вклад партнерши в их медаль ничуть не меньше – хотя бы потому, что изначально ее считали как минимум разлучницей лучшей российской пары (Ильиных / Кацалапов), а как максимум – просто недостойной таланта Никиты, к тому моменту уже олимпийского чемпиона в команде и бронзового призера личного турнира.

Еще шесть лет назад даже Александр Жулин мечтал о воссоединении яркой российской пары: «Лене нужен Кацалапов <…> Ильиных/Кацалапов были адской смесью. И в этом они были безумно привлекательны. Связка двух лидеров, которые друг друга подстегивали даже руганью. Их программы пробирали до мурашек. Сейчас мурашками и не пахнет».

Когда выяснилось, что Вика – окончательный выбор Никиты, и отменить обмен партнерами не удастся, к Синициной и Кацалапову возникли новые претензии. Они долгое время испытывали сложности с поддержками (Вике приходилось учить новые положения, а Никита был ограничен в вариантах из-за проблем с корабликом) и обретением стабильности.

Потом начались проблемы со здоровьем – из-за них пара не поборолась за прошлые Игры. В китайском цикле травмы тоже беспокоили то Синицину, то Кацалапова – апогеем стали проблемы со спиной Никиты, обострявшиеся по ходу олимпийского сезона.

Могли ли Вика и Никита выиграть у Габриэлы и Гийома? При обоюдно чистых прокатах – вряд ли. По уровням элементов Синицина и Кацалапов откатались в произвольном даже сильнее французов: Пападакис и Сизерон проиграли по базовой стоимости программ не только Вике и Никите, но и двум американским парам, Гиллес / Пуарье, Гиньяр / Фаббри и Степановой с Букиным. Отрыв Габриэла и Гийома обеспечили надбавки за качество – и сложно назвать их незаслуженными.

Из претендентов на подиум только американцам и канадцам повезло получить своего арбитра в обоих танцах. Впрочем, роль российского судьи в бригаде произвольного отыгрывали украинский и польский, у которых разница между Пападакис / Сизероном и Синициной / Кацалаповым оказалась номинальной.

Их антагонистами стали американка, по сумме протоколов которой Вика с Никитой в принципе не попадают на пьедестал, а также француз – известный арбитр Дэвид Молина. Канадцы уже по инерции придерживали американцев и помогали Синициной / Кацалапову: во всем топ-5 россияне – единственная пара, которой Канада поставила оценки выше среднего по бригаде.

В итоговой таблице есть поводы для грусти: Степанова и Букин с одним из лучших произвольных сезона легко могли взлететь в топ-5, не ошибись Саша на хореоэлементе, а Эван Бейтс в четвертый раз уезжает с Олимпиады без личной медали (для его партнерши Мэдисон Чок это были третьи Игры). Даже серебро командного турнира Эван не получит в Пекине: МОК отложил награждение до момента окончательного разрешения дела Валиевой.

Частности судейства не смогли испортить общую картину: уже второй пьедестал на Олимпиаде выглядит удивительно справедливым.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 226,98

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 220,51

3. Мэдисон Хаббелл – Закари Донохью (США) – 218,02

4. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 214,77

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 207,05

6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 205,07

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/Yohei Osada/AFLO; РИА Новости/Алексей Даничев; REUTERS/Aleksandra Szmigiel