Нельзя ставить на выборы, трансферы и Евровидение – какой закон запрещает такие ставки в России и как выкручиваются букмекеры

С 13 июня по 16 июля проходит Московский Кубок Селебрити (МКС), который транслирует и «Матч ТВ». Сразу несколько компаний принимают ставки на турнир. Для медийного футбола это знаковый момент, а для нас – повод объяснить, почему знаковый.

Раньше на медиафутбол не ставили – почему можно сейчас?

По закону от 2020 года, букмекеры обязаны ограничить число событий на ставки – только до официальных спортивных. На медиафутбол до настоящего времени поставить было нельзя. Хотя букмекеры были связаны с ним, но как спонсоры.

Сейчас МКС получил статус официального спортивного соревнования. Организатор турнира – Московская федерация футбола совместно с футбольным «Динамо».

Что это за закон?

В июле 2020-го Госдума сократила перечень мероприятий, на которые букмекеры могут принимать ставки. По закону ставить можно на события из следующих турниров (официальная формулировка):

• Официальные спортивные соревнования;

• Спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами;

• Спортивные соревнования, организованные международными спортивными организациями;

• Спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов таких соревнований в сети Интернет.

«Существенно сокращен перечень мероприятий, в отношении которых в букмекерских конторах могут заключаться пари.

Теперь это исключительно спорт. Дополнительно предусмотрены целевые отчисления со ставок на иностранный спорт, которые будут направляться на развитие детско-юношеского спорта. Размер и порядок будут определять правительство и Минспорт», – это цитата Сергея Жигарева, председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

С сентября 2020 года закон вступил в силу.

Но зачем нужен такой закон?

Глава компании «Правовая линия» Мария Лепщикова объясняла Sport24: «Скорее всего, запрет ставок на неспортивные события был вызван желанием государства отделить букмекерство по внешней антуражности от других азартных (казино, игровые автоматы) и основанных на риске (лотереи) игр».

Она также предположила, что частично такое решение может быть связано и с невозможностью надзора за договорным исходом околоспортивных событий.

При несоблюдении закона наступает серьезная ответственность: предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, приостановка деятельности до 90 суток.

Чего лишились букмекеры в связи с этим законом?

Ставки на Евровидение или итоги Оскара остались в прошлом. Даже на переходы игроков или увольнения тренеров в России также поставить нельзя. На совсем уже неспортивные события вроде выбора президента – тем более. Закон, кстати, был принят за несколько месяцев до выборов президента США в 2020 году.

Логика в том, что поставить можно лишь на исход события, который наступит в результате спортивного соревнования.

Получается, можно ставить только на исходы матчей – и ни шагу в сторону?

Не совсем. Да, вариантов кроме матчей не так уж много – разве что на чемпиона, обладателя Кубка, лучшего бомбардира и так далее. Но сейчас букмекеры стараются обходить запрет, разнообразят линии и включают туда статистику.

Например, «Бетсити» предлагает поразмыслить, кто забьет больше голов в сезоне-2023/24 – Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе, а еще – сможет ли Джуд Беллингем в «Реале» забить больше семи голов или отдать больше шести голевых передач в дебютный год.

Традиционно выделяется «Тенниси» – там вообще самые креативные линии: будет ли 300 сухих матчей у Игоря Акинфеева, забьет ли Квинси Промес за «Спартак» в 2024-м, отличится ли Александр Кокорин в новом сезоне РПЛ. Или, например, догонят ли Лионель Месси или Криштиану Роналду хоккеиста Уэйна Гретцки по забитым голам в карьере. Все это тоже исходы, которые «наступают в результате спортивного соревнования».

Ставить напрямую на трансферы нельзя, но тот же «Тенниси» использует такую формулировку: «За какой клуб игрок забьет первый гол в сезоне-2023/24». Скажем, для Криштиану Роналду есть выбор в лице «Аль-Насра», «Ньюкасла», «Баварии», «ПСЖ» и мадридского «Реала», у Мбаппе – есть варианты с «Реалом», «ПСЖ», «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпулем».

Так можно прикинуть варианты с Бернарду Силвой, Виктором Осимхеном, Декланом Райсом, Душаном Влаховичем, Кайлом Уокером, Неймаром, Роберто Фирмино, Ромелу Лукаку, Рэндалем Коло Муани, Садио Мане и Харри Кейном. Все это позволяет обходить прямой запрет.

Кстати, а еще вполне свободно принимаются ставки, например, на товарищеские матчи, в том числе и зарубежные. При этом такие игры, как правило, организовываются не официально, а по договоренности между клубами, но они есть в реестре ФИФА.

В российских букмекерских конторах нет никаких проблем со ставками на предсезонные игры, скажем, «Марибора» против софийского ЦСКА или «Локомотив» с «Иртышом». Если очень хочется – то можно.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/David Klein / Julian Meusel / SVEN SIMON / Pedro / ФК «Зенит»