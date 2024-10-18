«Ливерпуль» – «Челси»: нули в 5 из 7 игр, Салах гонится за Фаулером

В воскресенье, 20 октября, в центральной встрече восьмого тура чемпионата Англии неожиданный лидер «Ливерпуль» примет еще более сенсационного претендента на титул «Челси». Да, лондонцев уже всерьез рассматривают на победу в лиге. Между прочим, вероятность трофея в первый сезон АПЛ для Энцо Марески возросла до 10%.

Матчи «Ливерпуля» и «Челси» в последние годы получаются крайне любопытными именно по статистике. Коэффициенты ей сейчас как будто и не соответствуют.

Рекорды по 0:0, светлый период при Тухеле, но поражения по пенальти

«Ливерпуль» и «Челси» – редкая пара, замучившая друг друга ничьими. Ориентироваться на какой-то тренд будет неправильно, так как у игр были слишком разные вводные. В то же время есть очевидный крен в сторону осторожного футбола:

● Тотал больше пробивали два раза в 11 матчах; ● Пять игр из семи – 0:0; ● Восемь матчей из девяти – ничьи.

Такое количество игр без голов имеет логичное объяснение – команды слишком часто пересекались в кубковых турнирах. Помимо этого, матчам грандов сопутствовали сложные времена: в сезоне-22/23 вообще друг другу в АПЛ не забили, но тогда как раз оба клуба были ближе к середнякам, нежели к лидерам.

«Ливерпуль» выйдет на восьмой матч подряд против «Челси» в статусе фаворита. В последний раз было по-другому 2 января 2022 года. Тогда «синие» еще под руководством Томаса Тухеля пытались распробовать чемпионскую гонку АПЛ, однако ограничились дегустацией. С «Ливерпулем» в статусе фаворита сыграли со счетом 2:2.

«Челси» выглядит очень удобным соперником, но все же три поражения – в кубковых финалах и вне основного времени.

Отсутствие Алиссона – хорошая новость для «Челси», но есть статистический нюанс

«Ливерпуль» точно не сможет рассчитывать на Алиссона в большом матче. С первых минут активировать негативные воспоминания лондонцев о кубковых турнирах будет Куивин Келлехер. Именно ирландец трансформировался в стену в решающих матчах при Клоппе и лишал «Челси» трофеев. А в чемпионате играл против «синих» только раз – 2 января 2022 года.

Келлехер за пять лет в клубе провел всего 16 матчей в АПЛ. Интересно, что после неудачи с «Брайтоном» в сезоне-20/21 (0:1) Куивин с «Ливерпулем» в АПЛ ни разу не проигрывал.

Еще одна статистическая интрига – погоня Салаха за историей

Мохамед Салах ранее уже вошел в десятку лучших бомбардиров АПЛ, но теперь может подняться еще на несколько позиций. Египтянин забил 161 гол; следующий мяч – сравняется с Джермейном Дефо; сделает дубль – догонит клубную легенду Робби Фаулера. Два мяча от лидера клуба оценены коэффициентом 6.80.

До конца сезона Мо реально взлететь на шестое место в историческом рейтинге. Глобальная цель – Фрэнк Лэмпард (177 голов).

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«Ливерпуль» – явный фаворит в линии. Коэффициент не пересекает отметку 1.65. Аналитики ждут открытой игры, несмотря на тренд в сторону 0:0. В этот раз поставить на матч без голов дают в диапазоне 15.00-17.00.

«Ставочная вики Спортса»

Фото: Gettyimages /Naomi Baker, Michael Steele; IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press