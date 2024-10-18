Букмекеры отдадут на спорт еще больше – 2,25%. Новый министр продавливает

Деньги раздаст новый фонд – уже с января.

Главная деталь с заседания Совета по спорту и физкультуре при президенте России: министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить целевые отчисления букмекеров на спорт с 2 до 2,25% от общего объема ставок.

Идея, у которой вряд ли найдутся оппоненты, станет нормой с 1 января 2026-го. Кроме того, Дегтярев объяснил, как эти деньги теперь будут распределять.

Отчисления стабильно растут – и продолжат. В 2024-м бы заплатили на 4 млрд больше

Целевые отчисления букмекеров ввели с 2021-го, процент планировалось повышать постепенно – в середине 2020-х до 1,7%, а с 2030-го – до 2%. Но в августе 2023-го решили действовать быстрее, на 2% перешли уже в 2024-м.

Это значит, что букмекеры переводят 2% от выручки со всех ставок, они распределяются по федерациям – пропорционально объему ставок на конкретные виды спорта.

Если отчисления повысят в соответствии с предложением Михаила Дегтярева, с 2026-го букмекерам нужно будет отдавать 2,25% выручки

За полный 2023-й федерациям передали более 19 миллиардов рублей, в 2024-м сумма предположительно вырастет примерно до 33 млрд. Если бы новые правила действовали уже в этом году, суммарно отчисления букмекеров были бы ориентировочно на 4,125 млрд выше .

Отчисления распределит новый Российский спортивный фонд. Как это будет?

Известно, что Минспорта готовит законопроект о создании Российского спортивного фонда, туда попадут 85% всех отчислений. Прежде всего от от ставок на зарубежные спортивные события.

Схема, по словам Дегтярева, выглядит так: «[Средства] будут справедливо и прозрачно распределяться наблюдательным советом по заявкам организаций, прошедших конкурсный отбор по образу и подобию Российского научного фонда. Федерации и лиги продолжат напрямую получать целевые отчисления от ставок на внутрироссийские соревнования, организаторами которых они являются».

Зачем это нужно: «Так мы будем мотивировать федерации и лиги повышать зрелищность и массовость. При этом дадим больше свободы: они смогут распределять денежные средства более свободно по своему усмотрению на развитие своих видов спорта».

Закон о создании Российского спортивного фонда будет принят до конца 2024-го – об этом Дегтярев говорил на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» в начале октября.

Оставшиеся 15% отчислений заберет Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и распределит по федерациям. Пока еще 100% отчислений уходят в ЕРАИ под распределение между федерациями.

Пример системы – Российский научный фонд. Как он работает?

Дегтярев сказал, что средства от букмекеров распределятся по модели Российского научного фонда.

Его создали в конце 2013-го, организация проводит отбор научных и научно-технических программ, а также проектов в сфере фундаментальных и поисковых исследований. Заявляют о цели выявлять «перспективные и амбициозные научные проекты, эффективных и результативных ученых».

Затем фонд выдает гранты: деньги на исследования. В апреле 2024-го пресс-служба фонда объявила, что выбраны 546 проектов, на них в 2024-2027-м выделено 12,5 млрд рублей.

Российский спортивный фонд, судя по всему, будет управлять гораздо более внушительными суммами: если бы 85% отчислений уходили новой организации уже в 2024-м, она бы распределяла около 28 млрд рублей за год .

Рост отчислений = риск серых зон и ухода из легальности. Букмекеры против, они пугают беззаконием

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев уже говорил «Ведомостям», что увеличение отчислений приведет к тому, что работать станет невыгодно. Правда, тогда речь шла о резком повышении с 2 сразу до 3% – предложение Михаила Дегтярева мягче.

Сергеев пояснял: «Важно не достичь порога, когда букмекерам перестанет быть выгодно работать легально. Так работает мировая индустрия ставок: когда происходит завышение налоговых ставок, операторы уходят работать в серую зону».

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса PARI Александр Кучмин высказывался на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»: «Сейчас есть тенденция по законопроектам, которые рассматриваются в Госдуме, в том числе повышение целевых отчислений, [обязательные] трансляции для букмекеров. Все это бьет по бюджету. Рано или поздно букмекер добавит это на депозит клиента.

Клиенту будет невыгодно, и он сам пойдет играть к нелегальному организатору азартных игр, потому что там нет идентификации, шире линия, нет налогов. Если мы действующим регулированием закручиваем гайки [легальному] букмекеру, то таким образом вытесняем клиента в нелегальное поле. Те методы, которые мы сейчас придумаем, потом накроют нас комом».

Дегтярев говорил: «Мы прекрасно понимаем, что букмекеры снизят расходы на маркетинг. Сразу говорю: разницу нужно направить в фонд. Рассчитывать на то, что всех прикормили и прекратили, не надо. Обороты растут – и снижать маркетинговые расходы я бы не советовал».

Новый министр спорта в работе с букмекерами настойчив, постепенно деньги из индустрии беттинга переходят под прямой контроль государства, а станет их с 2026-го по новым правилам сильно больше.

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Передел спорта в России: Минспорт забирает контроль над миллиардами от букмекеров

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Виталий Белоусов, Гавриил Григоров; Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press