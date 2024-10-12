Половина голов Беллингема за Англию – в самом конце матчей, их вероятность колебалась до 30%

А на клубном уровне страдала «Барселона».

Джуд Беллингем снова попытался вытащить сборную Англии голом на последних минутах – сейчас это не принесло результата, но раньше срабатывало.

Три гола из четырех в сборной в 2024-м – в конце. С приличными коэффициентами

У Джуда шесть мячей за Англию. Половина из них влетала в ворота соперников под самый конец матча.

Самый свежий пример – когда Англия играла с Грецией в Лиге наций. Она уступала 0:1 до 87-й минуты, когда Беллингем не без помощи рикошета точно пробил из-за штрафной. Он сравнял счет, но греки успели забить в конце и увезли победу.

На 86-й минуте вероятность следующего гола Англии оценивалась в 31% (это коэффициент 3.25), а последующей ничьей – в 25% (кэф – 4.00). Первый вариант сработал, второй – нет.

До этого памятный эпизод был в 1/8 финала Евро-2024 – Англия вылетала от Словакии, а Джуд спас на 90+5 ударом через себя в падении. Тогда на то, что Англия еще успеет забить следующий гол, давали 15% (6.50), а на ничью – 13% (7.50).

Третий такой матч состоялся в марте – Англия уступала 1:2 Бельгии в товарищеской игре, но Джуд также забил на 90+5. К тому моменту вероятность следующего гола англичан уже недотягивала до 8% (13.00), а ничьей – до 6% (17.00). И все же произошло и то, и другое.

Три чудесных спасения – и все в 2024 году. Правда, одно – против греков – все-таки не пригодилось.

«Барселона» знает, что такое «Беллингем 90+». Узнали и в ЛЧ

На клубном уровне у Джуда 51 гол за «Бирмингем», «Боруссию» Дортмунд и «Реал». До перехода в «Реал» он фактически только дважды забивал в самом конце – за «Боруссию» в ворота «Айнтрахта». В январе 2022-го его клуб уступал 0:2, но совершил камбэк – 3:2, третий гол забил Беллингем на 87-й минуте. А еще был мяч в ворота «Вольфсбурга» в мае 2023-го на 86-й.

Зато за сезон в «Реале» – сразу четыре мяча на 90+. В ЛЧ в первом же туре благодаря такому голу клуб обыграл «Унион», а в Ла Лиге в четвертой игре влетел победный в ворота «Хетафе». И все же главная особенность – это два гола «Барселоне». В каждом из двух матчей – тоже на 90+!

На матче в Барселоне при счете 1:1 до 90+2 следующий гол «Реала» оценивался в 10% (10.00), а победа гостей – в 8% (12.00). Потом забил Джуд – и все сбылось.

На «Сантьяго Бернабеу» было 2:2 до 90+1, следующий гол «Реала» котировался в 17% (6.00), а победа хозяев – в 14% (7.00). Джуд забил – сбылось.

Матч на домашнем стадионе «Реала», кстати, тоже состоялся в 2024 году.

На следующий матч – разнообразные вариации

Англия играет 14 октября в гостях против Финляндии. На гол Джуда дают 3.30, но что еще есть, учитывая его поздние результативные действия?

Например, 4.30 на мяч Беллингема во втором тайме. Или 6.80 на то, что этот гол будет последним в матче. Подходит и 1.83 на интервал: последний гол будет забит в период с 78-й по 90-ю минуту.

Но, конечно же, все это далеко не гарантия гола Беллингема в конце матча. Хотя и интересно, что Джуд из десяти матчей за сборную Англии в 2024 году так отличился в трех. Но вероятность дается от 23% и ниже. Едва ли риск оправдан.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, David Ramos