У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?

«Манчестер Юнайтед» добился ничьей на выезде против «Астон Виллы». По нынешним временам такой результат для гостей – успех. У букмекеров в линии именно подопечные Унаи Эмери стояли явными фаворитами по коэффициенту 2.20 на победу.

Позитивный импульс портят несколько нюансов:

● «МЮ» закончил матч с показателем 0.60 xG; ● Клуб опустился на 14-ю позицию в АПЛ; ● В чемпионате побед нет после игры с «Саутгемптоном»; ● «МЮ» забил в семи матчах пять голов, в трех встречах подряд мячей нет; ● Это худший старт клуба за всю историю АПЛ.

Как раз последний пункт заслуживает уточнения.

Эрик тен Хаг переписал свой же антирекорд: так мало никогда не забивали, позиция – худшая

В социальных сетях уже разлетелась вирусная картинка с графикой из телетрансляции, где сравниваются худшие показатели «Манчестер Юнайтед» в АПЛ после семи туров. Так плохо не было даже в прошлом году – тогда набрали на один балл больше.

До нидерландского специалиста антирекорд принадлежал Оле-Гуннару Сульшеру в сезоне-19/20. Тогда норвежец смог оперативно исправить ситуацию и вывел команду в Лигу чемпионов.

Пять голов в семи турах – это худший показатель для «Манчестер Юнайтед» с 1972 года. Это единственный раз в истории клуба, когда было забито меньше голов, чем сейчас.

Тен Хаг улучшил свое положение у букмекеров. Мареска – неожиданно под угрозой

Британские букмекеры очень оперативно изменили коэффициенты на будущее Эрика тен Хага. Нидерландец – фаворит на отставку среди всех тренеров в АПЛ, но шансов сохранить работу стало больше. Аналитики предлагают 1.73 на то, что наставника «Манчестер Юнайтед» уволят следующим. После разгрома от «Тоттенхэма» коэффициент падал до 1.41.

В британской прессе также сомневаются в оперативной смене тренера. Издание The Athletic пишет, что самый напряженный момент остался позади – давление на Тен Хага спало. Поражение могло бы ухудшить ситуацию, но ничья в Бирмингеме – положительный результат, учитывая силу соперника.

Интересно, что снова соседом Тен Хага в грустном рейтинге стал Энцо Мареска. «Челси» не выиграл дома у «Ноттингема» (1:1). Коэффициент на отставку итальянца – 3.60. Между ними расположился только Марку Силва из «Фулхэма» (2.90). Важное уточнение, что 1.73 – это именно уход Тен Хага первым, а не в целом увольнение из клуба в рамках сезона. То есть на коэффициенте в лучшую сторону могут сказываться и неудачи тренеров в других командах.

Томас Тухель стал вероятнее, но все еще стоит ниже Гарета Саутгейта

Несколько дней вокруг «Олд Траффорд» тревожно для Тен Хага блуждают слухи о Томасе Тухеле. Немца связывали с клубом еще летом. Сейчас на фоне большого количества новостей коэффициент на назначение Тухеля опустился до 5.00.

Немец – третий фаворит на экстренное назначение. Пока Руд ван Нистелрой и Гарет Саутгейт все же котируются значительно выше.

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Календарь у «Манчестер Юнайтед» не позволяет Тен Хагу рассчитывать на аккуратное возвращение к работе после международного перерыва. Сначала предстоит дома сыграть с «Брентфордом», который вот уже четыре матча забивает не позже второй минуты, а далее так вовсе – выезд в гости к Жозе Моуринью и «Фенербахче» в Стамбул. История может красиво завершиться 24 октября.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Carl Recine; IMAGO/Mladen Lackovic/Global Look Press