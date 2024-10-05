Прогноз букмекеров на 39-летнего Овечкина: 260 бросков, 27 голов, 32 «ассиста», покера не будет

Александр Овечкин возвращается в легендарную гонку. Сезон официально открылся, но «Вашингтон» проведет первый матч только 13 октября. Очевидно, что главный сюжет для игрока и команды – поход за достижением Уэйна Гретцки.

В концовке прошлого регулярного чемпионата Александр солидно добавил на финишном отрезке и суммарно выбил 31 гол. Букмекеры допускают, что уже в новом сезоне 39-летний ветеран доберется до легенды: коэффициент 2.20 на рекорд в рамках одного чемпионата; 1.85 – если 895 шайба будет заброшена через год.

Овечкину прогнозируют спад результативности, но катастрофы не ожидается

Один из самых возрастных хоккеистов лиги успел напугать своих поклонников в прошлом сезоне, когда и близко не оправдал прогнозы на тотал больше 40 шайб.

Сейчас букмекеры уже дают аккуратный прогноз: индивидуальный тотал в 26, 27 шайб, около 55-60 очков за сезон. Для этого потребуется не менее 260 бросков. Есть и такой индивидуальный тотал. Пока у россиянина не было ни одного полного чемпионата с 30 и менее голами. Формально худший результат зафиксирован в сезоне-20/21 (24 шайбы), но тогда в расписание ворвался ковидный перерыв.

Как будто бы сейчас аналитики страхуются после переоценки шансов в прошлом году, возможно, что истина где-то посередине.

По голевым передачам ожидаются стандартные показатели для последних лет: 30 «ассистов» и около 24 очков в большинстве.

В прошлом сезоне у ветерана не было ни одного хет-трика. Сейчас можно ставить на два по коэффициенту 2.40, а вот покер оценен уже значительно ниже – 5.00.

Четвертый фаворит среди россиян

Букмекерские компании солидно подготовились к новому сезону. Есть даже специальные линии на отдельную снайперскую гонку среди россиян. Здесь Александр Овечкин по котировкам уступает только Артемию Панарину, Никите Кучерову и Кириллу Капризову. Если форвард «Вашингтона» опередит всех россиян по голам, то сыграет коэффициент 5.50.

В бомбардирские подвиги Овечкина уже не верят – здесь пропасть до Кучерова по набранным баллам, поэтому и в линии только 15.00.

Безумные ставки на Овечкина: лучший бомбардир лиги, переход в другой клуб, гонка с Кросби

На десерт – игра по-крупному. Например, поставить на победу 39-летнего хоккеиста в снайперской гонке можно за 80.00, а предположить, что Овечкин заберет «Арт Росс» – за 350.00.

На удивление переход в другую команду аналитиками допускается спокойно – целых 10%. Такой вероятностью оценен рекордный гол в составе любого другого клуба, за исключением «Вашингтона».

Помимо главной погони, есть и второстепенная – за Яромиром Ягром. Чех закончил карьеру в НХЛ, оформив 135 победных голов в рамках регулярного чемпионата. У Овечкина на текущий момент 129 таких шайб. Коэффициент 1.45 на то, что рекорд и здесь будет превзойден.

А вот Сидни Кросби обойти по очкам уже будет гораздо сложнее: во-первых, канадский ветеран еще играет сам, во-вторых, сейчас Овечкин отстает на 46 баллов. Коэффициент 4.00 на этот рекорд для россиянина.

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У «Кэпиталз» будет достаточно сложный график первых матчей: «Нью-Джерси», «Вегас», «Даллас» – домашний старт, но все соперники котируются значительно выше столичных хоккеистов. Овечкин сразу проверит себя на фоне претендентов на титул.

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Фото: Gettyimages /Bruce Bennett; East News /AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Gene J. Puskar