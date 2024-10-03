20 лет назад «Порту» Моуринью выбил «МЮ» из ЛЧ. С тем самым забегом Жозе

Это казалось чудом.

«Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в Португалии во втором туре Лиги Европы. Раньше они пересекались только в плей-офф турниров и попеременно выбивали друг друга.

Но противостояние в 2004-м абсолютного фаворита («Ман Юнайтед») с будущей сенсацией Лиги чемпионов («Порту») помнится особо. Уж слишком неожиданной была развязка.

71% вероятности победы «МЮ» – но помешали российский судья и будущий игрок российского чемпионата

Это была первая ЛЧ со стадией 1/8 финала сразу после группового этапа. «МЮ» спокойно выиграл свою группу, потеряв очки только в Штутгарте. «Порту» начал с одного очка в двух матчах, но потом победил трижды и досрочно вышел в плей-офф – «Марсель» с Дидье Дрогба был обыгран оба раза, в обоих матчах забил Дмитрий Аленичев.

«Порту» попал на «МЮ» и первую игру провел дома. Букмекеры предсказывали сложности для англичан, но все равно считали их фаворитами – 2.29 на победу против 2.75 у «Порту». Это был первый еврокубковый матч для «Порту» на новеньком «Драгау».

«МЮ» ехал в Португалию без Микаэля Сильвестра и Рио Фердинанда, а «Порту» предстояло обойтись без Коштиньи и Дерлея. В начале матча Витор Байя отразил удар Пола Скоулза со штрафного, но Квинтон Форчун добил мяч в ворота. Тут же Руд ван Нистелрой чуть не забил второй гол.

Дальше хороший момент упустил Аленичев, но затем он сделал ассист на Бенни Маккарти – 1:1 до перерыва. «Порту» мало в чем уступал «МЮ» в первом тайме и подавил соперника во втором, а Маккарти забил головой красивый победный гол. В конце сдали нервы у Роя Кина, который зачем-то наступил на Витора Байю и удалился. 2:1 – заслуженная победа «Порту», которую не слишком ждали.

Алекс Фергюсон после матча пожаловался на частые нырки португальцев. Моуринью уже тогда за словом в карман не лез: «Понимаю эмоции. У него несколько игроков из числа лучших в мире, которые должны играть гораздо круче. Вам было бы грустно, если б над вашим клубом так доминировала команда, построенная на 10% от [вашего] бюджета. По ударам было 21:4 в нашу пользу».

Несмотря на поражение, «Юнайтед» видели однозначным фаворитом ответного матча. Букмекеры давали 1.40 на прямую победу – то есть 71% вероятности. При правиле выездного гола устраивало бы и 1:0. Добывать результат предстояло уже без Форчуна, а еще – без Кина. «Порту» приехал без Дерлея, зато вовремя вернулся Коштинья.

Жозе излучал уверенность – объявил стартовый состав за сутки, иронизировал над соперником: «Сложно понять, почему они так обеспокоены. Боятся, что нужно играть с нами и побеждать? Все, что им нужно – победить нас, и мы уедем домой с улыбками на лицах. Это же так просто».

На 32-й минуте Пол Скоулз забил головой с идеального навеса Джона О’Ши. А дальше ошиблась российская бригада арбитров, которая заподозрила у Скоулза офсайд и не засчитала его второй гол. Матч обслуживал Валентин Иванов.

В книге тактического автора Майкла Кокса Zonal Marking, перевод которой есть у нас в блоге helluo librorum, отмечалось, как в той ЛЧ на соперниках «Порту» не раз ошибочно фиксировали офсайды: «Это происходило с такой регулярностью на протяжении всего соревнования, что казалось, что это больше, чем удача; защитники «Порту» каким-то образом столь убедительно действовали – и казалось, будто они ловили соперника в офсайд, даже когда они этого не делали. Так что помощники судьи неоднократно на это попадались».

Главный фактор – уверенное партнерство Жорже Кошты и Рикарду Карвалью, которые здорово друг друга дополняли. «Я был больше лидером, более агрессивным и опытным, а он – моложе, быстрее и спокойнее. Чего не хватало мне – было у него. И наоборот», – говорил Кошта The Athletic.

1:0 устраивали «МЮ», но к концу матча дела пошли хуже. 19-летний Криштиану Роналду выбежал на замену – и оставил поле через восемь минут из-за травмы.

Дмитрий Аленичев рассказывал Спортсу’‘: «Моуринью поменял меня на 80-й минуте. Я сел на лавку и думал: «Лига чемпионов для нас практически закончилась. Но соперник был хорошим, достойно проиграли». Когда Коштинья забил на 90-й, случилось безумие. К нему побеждали все. Это как сон».

Тогда «Олд Траффорд» умолк. «Порту» заработал штрафной после фола Фила Невилла на Эдгарасе Янкаускасе. Маккарти мощно пробил, Тим Ховард отбил перед собой, а Коштинья добил в ворота. Не меньше, чем этот гол, памятен рывок Моуринью к своим игрокам через все поле.

Сложно тогда было представить, что через год автор этого гола окажется в чемпионате России, как и его одноклубник Манише. А Невиллу припомнили фол перед чужим решающим голом на 90-й минуте, который был за четыре года до этого – на Евро-2000. Хотя тот привезенный пенальти в игре с Румынией смотрелся еще страшнее – не дал Англии выйти в плей-офф.

Победу «Порту» на «Олд Траффорд» оценивали в 6.60. Ее не случилось – только ничья за 3.80, которой давали всего 26% вероятности. Но португальцы прошли дальше. «К 90-й минуте моя команда вылетала из турнира, а к 91-й – оказалась среди четвертьфиналистов», – говорил в интервью УЕФА тренер португальцев.

В Порту Фергюсон не пожал руку Моуринью, а в Манчестере Жозе после празднований улетел в раздевалку мимо сэра Алекса. Но попрощались команды на хорошей ноте: «Мы увидели на пороге сэра Алекса Фергюсона и капитана «Ман Юнайтед» Гари Невилла. Они сказали нам: «Вы это заслужили. Удачи в будущем. Пока». В Португалии такое просто невозможно. [Мы] все смотрели друг на друга и понимали, что это другой мир».

Манише вспоминал: «Наша цель состояла в том, чтобы пройти как можно дальше, но после победы над «МЮ» мы начали верить, что действительно можем выиграть этот турнир».

«Порту» дошел до статуса фаворита только в финале – и выиграл

«Порту» выбил «МЮ», но по-прежнему ни над кем не возвышался. В четвертьфинале с «Лионом» было 2:0 и 2:2, а коэффициенты на победу хозяев в обоих матчах ставили одинаковыми – 1.95 давали и на «Порту» в Португалии, и на «Лион» во Франции.

В полуфинале против «Депортиво» небольшим фаворитом матча на «Драгау» выступал «Порту» – 2.29 против 2.93, но сыграли 0:0. Казалось, что в финал выйдут испанцы – на «Риасоре» им давали 1.77 на чистую победу (57% вероятности). Но со счетом 1:0 победили португальцы – и зашел самый крупный коэффициент на исход, связанный с «Порту» в плей-офф – 4.31.

В финале уже «Порту» оценивался повыше «Монако» (2.31 против 2.90) и выиграл 3:0. Перед стартом сезона успех португальцев оценивался в гигантские 51.00 – и всего 2% вероятности. Без того гола Коштиньи в Манчестере такое бы не сбылось.

«У ребят была привычка вместе смотреть финал Лиги чемпионов в конце сезона – и мы всегда представляли, как однажды выиграем его, – говорил Кошта. – Но даже в самых смелых мечтах не могли себе представить, что это станет реальностью».

Как было в других матчах «МЮ» и «Порту»: 5:2 в ответ на 0:4, разгром с помощью Кантона и гол года от Криштиану

У «МЮ» и «Порту» было четыре пересечения. Впервые встретились в 1/8 финала Кубка Кубков в 1977-м: «Порту» дома выиграл 4:0, а в гостях получил 2:5, причем Альфредо Мурса умудрился забить два автогола. «Порту» вышел дальше, но вылетел в следующей стадии.

Дальше – четвертьфинал ЛЧ в 1997-м. Теперь уже «МЮ» набил четыре безответных гола дома – забивали Эрик Кантона, Райан Гиггз, Энди Коул и даже Дэвид Мэй, а в гостях сыграл 0:0. Дальше прошел «МЮ» – и вылетел в следующем раунде.

В 2009-м снова был четвертьфинал ЛЧ: весело сгоняли 2:2 на «Олд Траффорд», а на «Драгау» все решил единственный гол Криштиану Роналду с 40 метров, который потом выиграл премию Пушкаша. «МЮ» дошел до финала и проиграл «Барселоне».

И все-таки гол на 90-й минуте и забег Моуринью – главное воспоминание о сражениях «Порту» и «Манчестер Юнайтед». Сам Жозе вернулся сюда через год, чтобы победить 3:1 с «Челси», уже досрочно выиграв АПЛ. А еще через 11 лет – сам возглавил «МЮ» и принес клубу Лигу Европы.

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Фото: Gettyimages.ru /Laurence Griffiths, Phil Cole; AFP /PAUL BARKER