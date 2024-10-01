Портрет российского лудомана: много пьет, берет кредиты, проигрывает 11 тысяч в месяц и любит бонусы

В Москве в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла дискуссия об ответственной игре. Компания Better провела первое в России глубокое исследование лудомании. Управляющий директор Better Владлен Заморский представил крайне любопытные данные о россиянах, страдающих от игровой зависимости. В частности, был составлен портрет среднестатистического игрока-лудомана.

Опрос проводился в шести российских городах. Суммарно поучаствовало более 2000 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Казани и Екатеринбурга. На вопросы отвечали только мужчины в возрасте от 18 до 54 лет. Важное условие – каждый участник регулярно играет в букмекерских конторах (делает хотя бы одну ставку в неделю).

Согласно данным опроса, сразу 12% участников исследования подходят под критерии тяжелой и очень тяжелой формы игровой зависимости. Цифра в два раза превосходит средний мировой показатель.

Интересная особенность для российских игроков – займы и кредиты. Сразу 80% респондентов признались, что занимали деньги или даже что-то продавали только ради ставок на спорт. Группа риска по возрасту – 25-44 года.

Факторы, провоцирующие игровую зависимость

В рамках исследования были выделены ключевые факторы и мотивы российских лудоманов. Их аналитики разделили на три группы:

● Экономические. ● Поведенческие. ● Социальные.

Игровую зависимость часто провоцирует либо низкий уровень доходов, либо наличие финансовых проблем. У лудоманов есть желание решить проблемы с деньгами одним днем.

Второй важный фактор – характер. Ставки привлекают особый тип личности: людей больше мотивируют именно эмоции, а не желание поправить финансовое положение.

Третий мотив – социальный: здесь подтверждается, что вероятность подхватить зависимость выше у человека без интересов и увлечений с большим количеством семейных проблем, который находит единомышленников, обсуждая с ними свой досуг.

Что именно привлекает начинающих лудоманов: друзья-победители, агрессивная реклама, крупные турниры, бонусы

Участники исследования признались, что многие увлеклись и потеряли контроль по советам друзей, коллег или даже родственников. Типичные примеры: коллега на работе рассказал о своих выигрышах; знакомый предложил купить подписку на прогнозы.

Также желание сделать ставку провоцируют крупные спортивные форумы. Несколько участников исследования рассказали, что заключали пари из-за чемпионата мира по футболу в России.

Любопытный фактор – постоянные бонусы от букмекеров. Фрибеты и предложения на первые депозиты заманивают аудиторию, которая ранее вообще не интересовалась спортом.

Портрет проблемного игрока от компании Better:

● Мужчина. ● 25-44 года. ● Больше двух раз в неделю употребляет алкоголь. ● Берет деньги в займы для ставок. ● Часто испытывает напряжение, беспокойство и панику. ● Тратит в месяц на ставки около 11 тысяч рублей. ● 21% бюджета уходит на ставки.

Интересно, что 1% от бюджета в месяц – это один из принципов безопасной игры, установленный аналитиками в рамках исследования в одном из ведущих центров по борьбе с зависимостями в Канаде.

Какое решение для борьбы с лудоманией?

Люди, пострадавшие от игровой зависимости, ответили на вопросы и о мерах помощи уязвимым слоям населения.

Интересное общее мнение: программа самоисключения в России не сработает, так как ограничение будет достаточно легко обойти за счет так называемых «дропов» (людей, создающих аккаунты за материальное вознаграждение). Не поможет и временное ограничение на ставки – слишком легко перейти к нелегальному букмекеру.

Лудоманы полагают, что лучшее решение – общие группы поддержки и легальные лечебные услуги.

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Фото: Inspa Makers on Unsplash ; РИА Новости /Григорий Сысоев