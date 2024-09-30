«ПСЖ» в гостях у «Арсенала», «Байер» примет «Милан» – главное из 2-го тура ЛЧ

Второй тур Лиги чемпионов стартует вечером 1 октября. Рассмотрим букмекерские расклады на самые интересные матчи.

«Арсенал» – «ПСЖ»

Участники главного матча второго тура ЛЧ встречались пять раз. Любопытно, что у «ПСЖ» ноль побед против «Арсенала». Текущая форма «канониров» не идеальна, но даже так они явные фавориты за 1.75. На парижан дают целых 5.00.

В 4 из 5 матчей между этими командами происходил обмен голами, так что букмекеры ждут этого и в среду – 1.75. Столько же дают на тотал больше 2,5 мячей.

Из грустных новостей: скорее всего, Матвей Сафонов останется на скамейке. Джанлуиджи Доннарумма попал в заявку на предстоящую игру.

«Астон Вилла» – «Бавария»

Последний домашний матч в самом престижном еврокубке «Астон Вилла» провела в 1983-м. Любопытно, что за год до этого бирмингемцы завоевали Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале как раз «Баварию» – 1:0. Другой интересный факт: мюнхенцы не проигрывают на групповом/общем этапе ЛЧ с 2017 года. Правда, в плей-офф эта магия не работает.

«Бавария» ожидаемо идет фаворитом в предстоящем матче – 1.75 против 4.40 у «Астон Виллы».

«Байер» – «Милан»

«Милан», кажется, проснулся после неудачного старта. Даже обыграл «Интер» в дерби. «Байер» же подходит к встрече после тяжелейшего выезда к «Баварии». У букмекеров свои расклады: леверкузенцы котируются фаворитами за 1.70, на «Милан» дают 4.80.

Кэфы в пользу голевого триллера – на минимум три забитых мяча дают 1.55. Неудивительно, ведь тотал больше 2,5 зашел в 7 домашних играх «Байера». «Милан» готов поддержать тренд – на старте сезона лишь два сухих матча. Да и те с явными аутсайдерами.

«Бенфика» – «Атлетико»

Одна из самых равных по коэффициентам пар второго тура Лиги чемпионов. В 21-м веке команды встречались дважды – в группе ЛЧ-2015/16.

Главный вопрос – успеет ли отдохнуть «Атлетико» после жаркого матча с «Реалом». При этом клуб идет небольшим фаворитом за 2.45. На «Бенфику» выставлен кэф 3.05. К слову, «орлы» не проигрывают дома в 26 играх подряд.

«Лейпциг» – «Ювентус»

Тут тоже небольшой разрыв по котировкам – 2.35 на «Лейпциг» против 3.15 у «Ювентуса». В этом матче букмекеры не ждут много голов. У немцев всего два пропущенных за пять туров Бундеслиги. А «Юве» вообще остается единственной командой из топ-5 лиг, которая ни разу не пропустила в чемпионате.

Что касается кэфов на голы, то тотал больше 2,5 оценивается в 1.93, а тотал меньше 2,5 – в 1.90.

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Фото: East News /AP Photo/Thibault Camus; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Maja Hitij