«Арсенал» – новый фаворит АПЛ у букмекеров. «Ман Сити» снова опровергнет прогноз?

В шестом туре АПЛ не произошло больших сенсаций, но тур для лиги – знаменательный. Все дело в оценке шансов грандов на титул. С 28 сентября у чемпионата Англии новый фаворит – «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты неожиданно поиграли на нервах у ценителей низких коэффициентов, забив два решающих гола «Лестеру» (4:2) только в концовке. Победа конкретно в этой встрече оценивалась ниже 1.20.

А вот «Манчестер Сити» серьезно захромал без Родри и Кевина Де Брейне – вторая ничья подряд. Матч с «Ньюкаслом» (1:1) совсем не получился: горожане не были сильнее и по xG (1.12 против 1.31), а скептики получили фундамент для негативных прогнозов по будущему клуба в относительно стесненной ротации.

Еще одно событие – первое место «Ливерпуля» (2:1). «Красные» вырвали три очка у «Вулверхэмптона» на выезде, оформив пятую победу в шести встречах. Домашнее поражение от «Ноттингема» не стало психологическим ударом. «Ливерпуль» на один балл опережает «Арсенал» и «Манчестер Сити» по итогам шести туров.

Букмекеры оперативно меняют мнение: «Арсенал» выше «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» – полноправный претендент

Впервые в сезоне у чемпионата Англии сменился главный фаворит. В таблице «Арсенал» еще уступает «горожанам» по разнице мячей, но у букмекеров вырвался вперед: 2.25 против 2.80 у «Манчестер Сити». Конкретные коэффициенты могут отличаться у отдельных букмекеров, но везде прямо сейчас именно клуб Гвардиолы подвинулся на вторую позицию.

До начала сезона букмекерские компании уже высоко оценивали «Арсенал». В то же время не было сомнений по поводу первого места у «Манчестер Сити»: 2.15 против 3.00.

Еще больше уверенности выражал суперкомпьютер от Opta. Неутешительный вывод гласил: чемпионство «Манчестер Сити» было вероятнее титула «ПСЖ» в Лиге 1 – 82%! «Арсеналу» отводили вторую позицию с отставанием в 70%.

«Ливерпуль» продемонстрировал наибольший прогресс с точки зрения букмекерских котировок. После шестого тура клуб делает рывок с 9.00 до 4.00. До сезона суперкомпьютер Opta видел только 5% на титул у Арне Слота.

Еще одна интересная таблица – уже после пятого тура чемпионата Англии и очного матча грандов. Аналитики Opta несколько дней назад представили расклад по набранным очкам: 91 против 81 – в пользу «Сити». Самый популярный комментарий в социальных сетях под таблицей звучал следующим образом: «А кто-то сказал им, что сезон для Родри закончен?».

В прошлом сезоне так уже было – «Арсенал» не справился

Нынешняя ситуация – не уникальный прецедент. В январе 2023 года «Арсенал» рухнул у букмекеров до коэффициента 1.80, а «Манчестер Сити» у нескольких букмекеров можно было даже ловить за 2.80. «Горожане» в итоге закончили чемпионат девятью победами подряд и забрали титул, хотя конкурент и набрал 91 очко. Сейчас по всем расчетам столько должно хватить для титула.

А может, поверить в «Челси»?

Пока все отвлеклись на тройку фаворитов, «Челси» делает осторожную заявку хотя бы на четвертое место. Лондонцы забили семь голов «Вест Хэму» и «Брайтону» – далеко не аутсайдерам АПЛ, а Коул Палмер, возможно, лучший футболист в лиге прямо сейчас.

Титул «Челси» оценивается за 20.00, хотя еще недавно на такое развитие событий давали максимум 1%. В таблице до лидера лондонцам – всего два очка.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney