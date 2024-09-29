После 10 туров РПЛ: вероятность титула «Зенита» упала на 13%, главный соперник – «Краснодар», в «Спартак» не верят

И еще обозначился главный аутсайдер.

В РПЛ позади треть сезона – десять туров уже прошли. «Зенит» – все так же главный фаворит, но первый конкурент теперь другой, а «Спартак» и ЦСКА сдают позиции.

«Краснодар» преследует «Зенит», в «Локомотив» верят осторожно, «Спартак» – уже не в топ-4

Напомним, таблицу возглавляет «Краснодар» с 24 очками, столько же у «Локомотива», на одно меньше у «Зенита». Дальше – «Динамо» с 20 очками, у ЦСКА – 17, у «Спартака» – 16.

Коэффициенты перед стартом, после пяти туров и сейчас – как они меняются? Отследили динамику ниже. При этом котировки после десяти туров могут незначительно измениться в течение суток.

Уверенный старт «Зенита» снизил коэффициент на чемпионство. А теперь он снова стал выше. Пять туров назад вероятность победы в чемпионате составляла 77%, а сейчас – 64%.

Значение у «Краснодара» с тех пор упало в четыре раза – у команды фееричная серия из семи побед подряд. К «Локомотиву» букмекеры пока еще присматриваются, хотя коэффициент уже на порядок ниже, чем месяц назад.

У нестабильного «Динамо» всего две победы в последних пяти матчах, так что и оцениваются его шансы пониже. У ЦСКА уже на старте котировки изменились, а у «Спартака» коэффициент по сравнению с началом сезона вырос в два раза.

Топ-6 уже отделилась основательно по таким значениям. Из остальных десяти команд, по мнению букмекеров, лучше всех за последние пять туров выглядел «Акрон».

Призовая тройка: расположение как в таблице, бороться будут пятеро

И хотя в следующей таблице представлены семь команд – но в медалях «Зенита» никто не сомневается, а «Ростов» отстал. В турнирной таблице у него уже на 11 очков меньше, чем у идущего третьем «Зенита». Так что борьбу предполагают между пятерыми.

Если перед стартом «Спартак» видели в медалях, как и после пяти туров, то сейчас вероятность рухнула на 20% – с 51% до 31%. Есть куда более яркие претенденты – помимо «Краснодара» и «Локомотива» даже чуть забуксовавшее «Динамо».

У ЦСКА, как и в предыдущей таблице, цифры почти не сдвинулись за месяц.

«Факел» – явный кандидат на вылет, у новичков – прочные позиции

В таблице «Акрон» уже подпирает топ-8 с 11 очками, у «Динамо» Мх десять, как и у «Пари НН», у «Химок» – восемь, у «Оренбурга» – семь. Замыкают таблицу «Факел» и «Ахмат» – у них по шесть.

В прямом вылете «Акрона» и махачкалинского «Динамо» перед стартом было мало сомнений, а теперь у них чуть ли не меньше шансов на это, чем у остальных пяти соперников.

Да, теперь пяти, а не четырех, потому что добавился «Ахмат».

Итак, добавился новый персонаж – «Ахмат», причем коэффициент у него почти самый низкий. Вероятность невылета «Динамо» Мх опустилась с 67% до 20%, «Акрона» – с 67% до 22%. Вылетит ли «Ахмат»? Дают 33%.

«Факелу» не позавидуешь – скачок с 22% до 53%.

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Напомним, Максим Глушенков и Алексей Батраков забили по семь голов, Манфред Угальде – шесть, Дмитрий Воробьев и Эдуард Сперцян, а также Мирлинд Баку и Эсекиэль Барко – по пять.

Сравниваем с началом сезона и вот что видим:

У Глушенкова, Угальде и Батракова шансов не было, а теперь эти игроки в четверке. Главным фаворитом считался Матео Кассьерра, но сейчас его коэффициент увеличился вдвое. От Джона Кордобы и Константина Тюкавина ждут большего.

Группа больших нападающих, рядом с которой затесался и Иван Сергеев, теперь выдает заметно увеличенные цифры.

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Следующий тур – последний перед октябрьской международной паузой. Центральный матч – «Динамо» – ЦСКА, много внимания будет игре «Спартак» – «Ростов», три лидера сыграют дома с командами из нижней части: «Зенит» – с «Оренбургом», «Локомотив» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» – с «Химками».

Помимо этого «Рубин» примет «Ахмат», а «Факел» – махачкалинское «Динамо». С игры «Акрон» – «Пари НН» начнется 11-й тур. Все матчи пройдут 5-6 октября.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив