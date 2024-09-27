Четыре вопроса по кэфам до игры «Локомотив» – «Спартак»

В субботу, 28 сентября, состоится очередное московское дерби между претендентами на медали – «Локомотив» дома примет «Спартак». Команды, конечно, мечтают и о титуле – как раз очный матч во многом может стать определяющим.

Пока даже букмекеры запутались в статусах двух клубов. Игра еще до старта вынудила аналитиков изменить мнение.

Коэффициент на «Локомотив» рухнул. Почему так произошло?

Линия БЕТСИТИ на матчи РПЛ у букмекерских компаний появляется примерно за две недели до матча. Встреча «Спартака» и «Локомотива» была открыта для ставок 15 сентября. На тот момент расклад был очевиден в пользу красно-белых: аналитики предлагали коэффициент 2.48 именно на победу гостей.

За день до игры – обратная картина: «Локомотив» проделал увлекательное путешествие в линии от 2.86 до 2.56. Железнодорожники теперь имеют больше шансов на победу.

Почему же так произошло? Повлияла негативная серия красно-белых – уверенных побед в РПЛ нет больше месяца. Клуб Деяна Станковича также в последнем туре разрушил красивый миф о неуязвимости собственной обороны в первом тайме – до матча с «Динамо» красно-белые пропускали только после перерыва.

«Локомотив» стойко принял разгром от «Краснодара» со счетом 0:3 и ответил семью голами в ворота «Оренбурга» (4:2) и «Пари НН» (3:1). В то же время команда Галактионова пока объективно имеет запредельный уровень реализации: таблица xG говорит о том, что железнодорожники оформили на шесть голов больше ожидаемого. «Спартак», напротив, не добрал два мяча.

Будет ли матч грубым?

В дерби «Локомотива» и «Спартака» очевиден тренд на недисциплинированное поведение игроков. Букмекерские компании обычно предлагают базовый тотал в 3,5 желтые карточки. Команды пробивали его в 29 матчах из 38; только в пяти играх арбитры показывали менее двух предупреждений.

В прошлом сезоне именно в РПЛ много карточек не было, но зато в первой игре случилось удаление Даниила Хлусевича.

Букмекеры опасаются грубой игры и предлагают всего 1.72 на пять и более предупреждений.

Остановится ли Манфред Угальде?

Костариканец после провального отрезка в рамках старта российской карьеры мощно отвечает критикам. Настолько, что лишь на один гол отстает от Максима Глушенкова в гонке бомбардиров РПЛ, а у букмекеров уже делит с ним первое место. Сейчас в БЕТСИТИ поставить на победу Манфреда в итоговом индивидуальном зачете можно по коэффициенту 6.00. До сезона костариканец котировался от 15.00.

В московском дерби коэффициент на гол Угальде пока держится на отметке 2.40. Вторым фаворитом на забитый мяч является Эсекиэль Барко (2.50).

Готов ли Батраков к топ-матчам?

Одна из главных интриг – выступление Алексея Батракова. Лидер «Локомотива» уже настрелял двенадцать (!) результативных действий. Правда, есть нюанс: в топ-матчах нет даже голевых передач…

Батраков пока молчал в играх с «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром». Топ-клубы уже внимательно присматривают за новой звездой лиги.

На гол Алексея в ворота «Спартака» в БЕТСИТИ можно ставить за 2.55. Любопытный вариант – забитый мяч с дальней дистанции. Такое событие оценили коэффициентом 9.00.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Григорий Сысоев