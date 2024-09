«Химки» вернулись к графику Гогниева: 1:14, 46 футболистов и слухи об отставке Артиги

«Химки» после солидного старта в чемпионате России и ничьей с «Зенитом» увлеклись трансферами и буквально посыпались во всех турнирах. Новый кошмар зафиксирован в игре Фонбет Кубка России с «Локомотивом»: поражение со счетом 1:5, так еще и пять голов пропущено за один тайм.

Подмосковный коллектив – кладезь больших коэффициентов. В первых турах команда удивляла с положительной стороны, выигрывая в статусе андердога, а сейчас пропускают за тайм больше общего тотала. В матче с «Локомотивом» сыграл коэффициент 12.00 на тотал больше 5,5 голов. Примечательно, что больше 2,5 на второй тайм вообще не давали, а соперники умудрились забить шесть.

Кризис стартовал после странных трансферов

Ранее в специальном материале мы уже разбирали трансферную кампанию «Химок». Клуб умудрился заявить 46 футболистов на сезон и заслужил справедливое сравнение с «Челси», чем очень гордился инвестор клуба Туфан Садыгов.

«Приятно, что нас сравнивают . Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку!», – говорил Садыгов в интервью «СЭ».

К сожалению, в этот раз по владению мячом победить «Локомотив» также не получилось: 44% против 56%, так еще и в обороне провал – новая «пятерка» побывала в воротах всего за 22 минуты.

Аналитики задают очень много вопросов по составу «Химок», на которые игра не дает ответов. В рамках ротации в матче с «Локомотивом» на поле вышли Кирилл Панченко, Сергей Терехов, Кирилл Капленко и испанский легионер Алекс Корредера. Такой своеобразный коктейль пока не играет, согласно идеям Артиги.

Испанский тренер впервые в России настолько дал волю эмоциям после разгрома:

«Если бы я был президентом клуба, я бы после второго тайма отправил в отставку всех: и тренера, и команду, и переводчика, и пресс‑атташе .

Но у нас есть следующий матч, он будет за 6 очков или даже больше. Думаю, это ключевой момент в сезоне», – приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Руководство на официальном уровне пока поддерживает тренера, утверждая о «фейках» в прессе.

Где-то мы такое уже видели: покер Педро, концерты Гогниева

У «Химок» начинает вырисовываться традиционный цикл. После небольшого периода стабильности и ожидания прогресса команда буквально летит в пропасть, устанавливая антирекорды. Такой сюжет – не новинка.

Почти два года назад (29 сентября 2022 года) «Локомотив» выиграл у «Химок» в рамках группового этапа Кубка России со счетом 5:0. Тогда матч также запомнился уникальным событием – покером Педро. Для бразильца та игра так и осталась лучшей в составе железнодорожников. «Локомотив» свои пять голов уложил в течение 39 минут. Сегодня футболисты справились с задачей быстрее.

Интересно, что только три игрока «Химок» поучаствовали в двух кошмарных матчах: Бутта Магомедов, Александр Руденко и главный ветеран команды Илья Садыгов.

Руководство «Химок» тогда очень верило в тактические идеи Спартака Гогниева. Специалист покинул клуб лишь в апреле 2023-го, оформив одну победу в 19 матчах.

Кстати, нынешняя черная серия «Химок» – далеко не антирекорд. В сезоне-22/23 клуб не выигрывал в пятнадцати матчах подряд, при разнице мячей 8:41.

Букмекеры были правы насчет «Химок»?

До начала сезона команда Артиги шла в числе главных претендентов на понижение в классе. Поставить на прямой вылет клуба можно было за 4.50.

После восьми туров аутсайдер располагается на четырнадцатой позиции. Похоже, для тренерского штаба решающим может стать матч с «Оренбургом», о чем говорит и сам Артига.

Самое важное сейчас – решить проблемы в обороне. С этой задачей должен помочь справиться звездный новичок Георгий Джикия. Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов ранее информировал, что время Джикии скоро придет. Весьма вероятно, что именно во встрече с «Оренбургом».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов