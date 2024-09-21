В последнем союзном дерби «Спартак» выносил «Динамо» Газзаева – 7:1! Романцев до сих пор считает игру равной

«Спартак» – «Динамо» – мощная воскресная вывеска, и хотя за последний год команды играют невероятно часто, в дерби – каждый раз большая интрига.

В российской истории случались крупные счета, но на финише советской был матч с удивительным исходом. Романцев против Газзаева – и 7:1!

«Спартак» в суперформе, «Динамо» не проигрывало семь матчей

Последний чемпионат СССР прошел в 1991 году – в высшей лиге помимо российских команд еще оставались украинские, белорусская, армянская, узбекская и таджикская. 16 клубов – 30 матчей.

За пять туров до конца лидировал «Спартак», на очко отставал ЦСКА. У «Динамо» был не лучший сезон, но и не провальный – команда шла восьмой. В 25-м туре «Спартак» и «Динамо» встретились в «Лужниках» в середине сентября.

«Спартак» к тому времени шикарно играл во втором круге – подходил с девятью победами в десяти последних играх. У «Динамо» после сложного старта, казалось, все наладилось – семь матчей без поражений, четыре победы в них. 25 тысяч зрителей пришли посмотреть на интригующий матч, а увидели восемь голов, из которых семь – в одни ворота.

Заметных имен хватало. Ворота «Спартака» защищал Станислав Черчесов, в основе вышли Валерий Карпин, Александр Мостовой и Дмитрий Радченко, капитаном был Федор Черенков. У «Динамо» в воротах играл 22-летний Андрей Сметанин, а впереди были сосредоточены серьезные силы: Андрей Кобелев, Игорь Симутенков, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков, Виктор Леоненко.

Олег Романцев против Валерия Газзаева – уже тогда было такое тренерское противостояние, которое позже в российской лиге стало центральным.

Семь голов Сметанину, хет-трик Попова, Кобелева удалили

В начале Кирьяков зарядил в крестовину, а на 23-й минуте счет открыл «Спартак» – Дмитрий Попов точно пробил с линии вратарской. Через пять минут Кирьяков заработал пенальти, а Кобелев его реализовал – 1:1.

«Ни соотношение сил соперников, ни добрая первая треть игры не давали ни малейшего повода для такого плачевного для «бело-голубых» финала, – писал обозреватель «Советского спорта» Александр Владыкин. – Бесспорно одно – динамовцы растерялись после двойного удара – голов Попова и Перепаденко. От счета 1:1 вдруг в течение коротких минут ситуация изменилась – 1:3».

Так и есть – на 33-й минуте мощный удар Перепаденко из-за штрафной вывел «Спартак» вперед, а еще через три дубль оформил Попов, здорово обыграв перед ударом двух защитников. 3:1 к перерыву.

На первой же минуте второго тайма интрига иссякла – Сметанин и защитники не разобрались, кому реагировать на прострел – его легко замкнул Перепаденко. Дальше был дубль Радченко после совсем уж неприличных ошибок динамовцев – 6:1 к 66-й минуте!

Вскоре удалился Кобелев, а за три минуты до конца Попов оформил хет-трик. «Спартак» – «Динамо» 7:1, едва ли кто-либо этого ожидал. Николай Старостин последним вошел в спартаковскую раздевалку и воскликнул: «Нет слов!» До этого крупнее «Динамо» проигрывало минским одноклубникам в 1982 году – 0:7.

Попов играл за «Спартак» в полузащите и защите, но навыки форварда не забылись. «Я был нападающим с 1984-го по 1990-й: сначала в «Шиннике», потом в «Спартаке». Но три гола «Динамо» – такого от себя не ожидал», – сказал он «Спорт-Экспрессу».

Олег Романцев был очень сдержан: «Это тот редкий случай, когда команда в атаке на 75% осуществила все то, о чем мы говорили на установке за 2,5 часа до игры. Ну почти все получалось. Особенно в завершающей стадии.

Динамовцы неплохо играли. И остро комбинировали, разве что выразительной концовки у них не получалось. Но в этом повинны наши молодые защитники, для которых любая игра – серьезнейшая проверка».

Через несколько десятилетий в книге «Правда обо мне и «Спартаке» Романцев вспомнил тот матч: «Дикий счет, для футбола неприличный. Но самое парадоксальное, что игра была равной. Об этом я сразу после матча сказал комментатору Жене Майорову: «Так бывает в футболе: мы все забили, а они ничего». Моментов у обеих команд было одинаково. И счет легко мог получиться обратным».

«Динамо» расстроилось и проиграло в еврокубке, а «Спартак» завалил финиш чемпионата

Следующая игра у «Динамо» была в Кубке УЕФА – в 1/32 финала на выезде против венгерского «Ваци Иззо» (сейчас – «Вац»). Газзаев подчеркивал, что главной задачей было восстановиться после разгрома от «Спартака»: «Мы старались, не очень копаясь в прошлом, думать о будущем». У Сметанина не очень получалось: «Четыре ночи эти семь голов проклятые перед глазами стоят. Хочу отогнать это наваждение, но никак пока не могу».

Тренер венгров Янош Чанк назвал динамовские 1:7 несчастным случаем, вызванным невероятным стечением обстоятельств. А вечером радовался победе 1:0 над «Динамо». Но от вылета его команду это не уберегло – динамовцы дома победили 4:1. В 1/16 финала «Динамо» прошло «Канн», а раундом позже вылетело от бельгийского «Гента». В последних турах чемпионата СССР команда Газзаева порадовала фанатов 6:2 над «Днепром» и финишировала шестой.

«Спартак» в том же Кубке УЕФА легко прошел финский «Миккели», но затем вылетел от греческого АЕК. Еще большее разочарование – следующие три тура в чемпионате после 7:1: вели 2:0 в Душанбе, но сыграли 2:2 с «Памиром», а потом еще и проиграли «Пахтакору» в Ташкенте и «Торпедо» в Москве.

Проигрыш торпедовцам окончательно лишил чемпионских надежд – только второе место. Последний чемпионат СССР выиграл ЦСКА, причем титул оформил в игре с московским «Динамо». Это произошло за тур до конца.

«Спартак» – «Динамо» за российский период – 5:1, 1:5, два по 4:3, но динамовцы побеждали редко

Самым принципиальным соперником «Спартака» «Динамо» было до конца 1990-х – уже дальше расцвел ЦСКА, позже подключился «Зенит». А во время первых российских чемпионатах именно дерби «Спартак» – «Динамо» было центральным.

В 1992-м «Спартак» набил «Динамо» восемь голов за два матча, но и пропустил пять (5:2, 4:3). Весной 1994-го и 1995-го команды выбивали друг друга из Кубка, а в 1996-м динамовцы впервые обыграли соперника в чемпионате. Но дальше все равно чаще побеждал «Спартак».

В сезоне-2005 «Спартак» Александра Старкова разгромил 5:1 «Динамо», которое возглавлял Романцев. Через семь лет были красивые 4:0 с Унаи Эмери, после которого динамовцы уволили Сергея Силкина, но месть прилетела через несколько месяцев: «Динамо» грохнуло «Спартак» 5:1 – и в отставку отправили испанца.

На протяжении четырех лет «Спартак» не мог обыграть «Динамо» – с 3:4 в 2008-м и до победы весной 2012-го, прошло девять матчей во всех турнирах. А в середине 2010-х обыграл его шесть раз подряд, после чего в 2018-м обидно лишился прямого попадания в ЛЧ, проиграв динамовцам в последнем туре.

С того момента в РПЛ между ними прошло 12 матчей. «Динамо» выиграло всего однажды и проиграло семь раз. Всего же за 64 игры в российских чемпионатах «Спартак» побеждал 33 раза, а «Динамо» – десять. Разница мячей – 112:71. Статистика по победам во всех российских турнирах – 38:14.

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«Спартак» – фаворит предстоящего дерби с 2.15 на победу против 3.18 у «Динамо». От матча ждут голы – верх за 1.61, «обе забьют» – за 1.52. Кстати, каким коэффициентом оценивается счет 7:1? Сразу 200.00! А за 1:7 дают 250.00. Конечно, все это фантастические цифры с процентной вероятностью 0,4-0,5%.

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Игорь Уткин