Голы «Краснодара» и «Ростова» – обязательное условие южного дерби. Сейчас – редкость: забили не оба

В матчах «Краснодара» против «Ростова» всегда хватает моментов и голов – это одно из ярчайших дерби в РПЛ. Бодро вышло и на этот раз – «Краснодар» победил 2:0. Но один из элементов отсутствовал.

Очень часто в дерби забивают обе команды, а сейчас не хватило ростовского гола.

Без гола одной из команд – всего в третий раз за последние 17 матчей

Отсчитываем с марта 2018 года – и что видим. С тех пор «Краснодар» и «Ростов» провели 17 игр в РПЛ и Кубке России. В 2019-м в кубковом четвертьфинале 1:0 победил «Ростов», через четыре года в РПЛ 3:0 соперника разгромил «Краснодар». Сейчас – 2:0 в пользу краснодарского клуба.

В других 14 матчах вариант «обе забьют» проходил всегда. Да и последняя игра могла стать в этом списке 15-й – с постоянными ударами «Ростова» и обилием голевых моментов у ворот Станислава Агкацева. Так что сейчас отсутствие голов у одной из команд при вывеске «Краснодар» – «Ростов» воспринимается как неожиданность.

А до марта 2018-го такого ощущения не было. К тому моменту клубы сыграли 16 раз во всех турнирах – и вариант «обе забьют» зашел всего в семи матчах. В четырех случаях забивала только одна команда. Также состоялось пять нулевых ничьих – в том числе и в финале Кубка России в 2014 году.

Но за последние 6,5 лет картина совсем иная.

«Обе забьют» – неплохой вариант по коэффициентам

Отследили, какими были коэффициенты за последние 17 матчей для прохода такой ставки в играх «Краснодара» и «Ростова».

Как видим, цифры очень симпатичные – не падали ниже 1.60, но поначалу даже достигали 2.20. То есть процент вероятности варьировался от 45% до 63% за все эти годы. И только трижды вариант не сыграл.

В восьмом туре сезона-2024/25 на проход «обе забьют» давали 1.70, но такой ход оказался неверным, хотя «Ростов» вполне заслуживал забитого мяча. При этом «Краснодар» из последних 17 матчей не забил «Ростову» только в одном. Но сейчас обычный гол краснодарского клуба ростовчанам оценивался в никому не интересные 1.19.

А еще «Ростов» все так же редко побеждает «Краснодар»

Мы уже писали про это перед матчем. Подтверждаем: «Ростов» опять не выиграл, более того – проиграл и совсем ухудшил статистику личных встреч против «Краснодара» во всех турнирах.

У «Ростова» всего четыре победы в 33 матчах над «Краснодаром», а поражений – 15. Интересно, что три из этих четырех побед были одержаны после февраля 2019 года. А за 19 игр до этого ростовчане выиграли всего однажды.

В новом сезоне – опять не получилось.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив