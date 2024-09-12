Южное дерби: очередная победа «Краснодара» или ничья? «Ростов» выигрывал лишь 4 раза в истории

Для дерби характерны принципиальность и жаркие эмоции, не всегда удается предсказать победителя. Зато в южном дерби легко прогнозируется исход – победа «Краснодара» или ничья. «Ростов» побеждает удивительно редко.

Неравное дерби: У «Ростова» всего 12% побед

История противостояния между «Краснодаром» и «Ростовом» началась в 2011-м. Тогда сразу два краснодарских клуба вышли в элиту – «Краснодар» и «Кубань». Так в Премьер-лиге появился второй после Москвы город со своим футбольным дерби, поэтому «быков» долго интересовало больше соперничество с «Кубанью», чем с клубом из Ростова-на-Дону.

«Ростов» же третий сезон подряд начинал в Премьер-лиге. Несмотря на это, «быки» задали вектор противостоянию в первом же очном матче – уверенно выиграли в гостях со счетом 3:1.

Краснодарского дерби не стало в 2016-м – «Кубань» вылетела из элиты. К тому времени у ростовчан была лишь одна победа в играх с «быками» – в 2014 году. Второй триумф «Ростов» ждал 5 лет – 1:0 в Кубке России в 2019-м. Третья победа пришла в 2022-м – 3:2 в чемпионате. Матч запомнился тем, что Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ – на 9-й секунде.

В 4-й раз ростовчане выиграли весной этого года – в самый разгар чемпионской «возни» между «Краснодаром», «Зенитом» и «Динамо».

Причем количество ничьих в противостоянии тоже удивляет – 15. К слову, «Краснодар» в официальных матчах обыгрывал «Ростов» 13 раз. И все же процент побед «Ростова» поразителен – всего 12% против 41% у «быков».

Букмекеры верят в «Краснодар» и результативный матч

Несмотря на редкие успехи «Ростова» в южном дерби, бывают случаи, когда букмекеры котируют его фаворитом. Например, в 12-м туре РПЛ-2022/23 кэф на ростовчан был ниже, чем на «Краснодар» – 2.14 против 3.40. В тот раз и случилась их третья победа в противостоянии.

В последнем очном матче шансы по котировкам были равны – 2.70 на «Ростов» и 2.75 на «Краснодар». Тогда ростовчане одержали 4-ю и пока последнюю победу в официальных играх против «быков».

Сейчас «Ростов» идет андердогом. В «Краснодар» верят за 2.05, в ростовчан – за 3.70. Ничья, которая часто случается в южном дерби, оценивается в 3.80.

Без голов южане редко отпускают фанатов – в 13 матчах подряд в РПЛ зашла ставка на «обе забьют», а в 5 играх кряду сыграл тотал больше 2,5 мячей. Букмекеры верят в оба исхода: голы от обеих команд оценивают в 1.70, а на минимум 3 забитых мяча дают 1.77.

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Матч «Краснодар» – «Ростов» состоится в субботу, 14 сентября. Начало – в 19:00 мск.

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив