Дзюба в «Акроне»: побьет рекорд Кержакова, оформит дубль и сделает голевой пас

Артем Дзюба все же нашел клуб в РПЛ – нападающий во многом неожиданно подписал контракт с «Акроном». Возникает логичный вопрос относительно мотивации 36-летнего бомбардира. Очевидно, что в топ-клуб пробиться уже почти невозможно, да и в Тольятти нет гарантий по стартовому составу. Ответ на вопрос – в личной статистике Дзюбы.

Один рекорд погубили отношения с Карпиным, второй еще можно побить

Артем Дзюба никогда не скрывал, что достаточно внимательно следит за личными голевыми показателями. Форвард уже переписал почти все возможные голевые рекорды в России, но есть два зудящих рейтинга, где нападающий пока не опережает Александра Кержакова.

Дзюба так и не вышел на чистое первое место в списке бомбардиров сборной России. Дело спокойно шло к рекорду, но после Евро-2020 команду покинул Станислав Черчесов, а при Валерии Карпине бомбардир за национальную команду так и не сыграл, хотя шанс был.

Таким образом, у Дзюбы и Кержакова осталось по 30 голов. Очевидно, что Карпин уже ни при каких раскладах нападающего в национальную команду не вызовет. Букмекерская компания Tennisibet предлагает ставить по коэффициенту 2.70 на то, что Дзюба больше никогда не выйдет на поле в составе сборной России. Коэффициент 1.40 в такой ситуации выглядит почти гарантией успеха. Не слишком понятно, каким образом Дзюба может оказаться в национальной команде.

А вот со вторым рекордом дела обстоят гораздо проще. За карьеру во всех турнирах Артем забил 229 голов. Это на четыре меньше, чем у лидера среди россиян Александра Кержакова. Ожидалось, что рекорд будет победит еще в прошлом сезоне, но в «Локомотиве» форвард резко сбавил и в 2024 году вообще перестал забивать.

Интересно, что в преддверии прошлого чемпионата Дзюба шел в числе трех главных фаворитов бомбардирской гонки (вместе с Промесом и Малкомом), аналитики предсказывали для нападающего больше пятнадцати мячей. Коэффициент на победу в бомбардирской гонке был всего 4.00.

Букмекеры верят в рекорд и дубль

Сразу несколько букмекеров представили линии на результативность Дзюбы в «Акроне». Артем является амбассадором «Лиги Ставок». В линии компании форвард получил амбициозный тотал в 6,5 голов. Коэффициент 2.05 на то, что Артем забьет как минимум семь мячей. Для лидерства в рейтинге нужно всего пять.

А вот в голевые передачи особой веры нет: предлагается коэффициент 1.80 на две и менее голевых передач от бомбардира. Самый вероятный расклад – один-два «ассиста».

Гораздо вероятнее дубль – 1.65; хет-трик оценен большим коэффициентом 6.50. Последний раз три гола в одном матче Дзюба забивал весной 2023 года в ворота «Ростова».

Дзюба против «Химок», «Спартака» и «Зенита»: гол маловероятен, на мяч пяткой дают 35.00

В «Лиге Ставок» представлена специальная линия под ближайший матч с «Химками». Маловероятно, что Артем сразу же выйдет в стартовом составе после того, как на прошлой неделе выступал в турнире с медиафутболистами. В связи с этим коэффициент 2.95 на один мяч Дзюбы совсем не удивляет. В качестве экзотического варианта – гол пяткой (35.00).

В Tennisibet предлагают задуматься о долгосрочных планах нападающего – матчах против «Спартака» и «Зенита». Известно, что форвард почти всегда по-особенному настраивается на бывшие клубы. На гол Дзюбы в ворота «Зенита» предлагают 2.72, а мяч в ворота «Спартака» оценен за 2.40. Важно помнить, что «Химки» в первом круге свои матчи против питерцев и красно-белых уже сыграли.

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«Акрон» примет «Химки» 15 сентября. Дзюба уже призвал болельщиков оформить достойную явку в рамках матча с прямым конкурентом, где теперь за оборону несет ответственность Георгий Джикия.

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Фото: ФК «Акрон»