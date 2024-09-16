Тот великий финал «Милана» и «Ливерпуля»: 0,5% вероятности трофея англичан в перерыве – и 2 млн убытков у букмекеров

Казалось, после встречи «МЮ» и «Баварии» на «Камп Ноу» в 1999-м более мощных камбэков в финалах Лиги чемпионов уже не будет. Но через шесть лет «Милан» и «Ливерпуль» выдали нечто удивительное.

Конечно, вы это помните – 3:0 в пользу «Милана» до перерыва, 3:3 во втором тайме – и победа «Ливерпуля» по пенальти. Как и у любой подобной истории – в комплекте идут задранные коэффициенты на одну из команд и несколько фактов вокруг ставок – крупных выигрышей или тотальных фейлов.

В случае финала между «Миланом» и «Ливерпулем» было все вместе.

«Ливерпуль» вообще был в нескольких минутах от вылета на групповом этапе

Перед цифрами вкратце напомним, что происходило в том сезоне ЛЧ 20-летней давности. «Милан» спокойно выиграл свою группу с «Барселоной», «Шахтером» и «Селтиком», а «Ливерпуль» даже с десятью очками был близок к вылету.

В его группе «Депортиво» не боролся за выход, а «Монако» было не догнать. «Ливерпуль» спорил с «Олимпиакосом» за второе место и должен был побеждать его в последнем туре дома. Ситуация ухудшилась после пропущенного гола от Ривалдо – 0:1 и надо выигрывать в два мяча. То есть забить трижды – и не пропустить.

К 81-й минуте на табло «Энфилда» горело 1:1, а потом Нил Меллор вывел «Ливерпуль» вперед. Самый важный гол в итоге забил Стивен Джеррард мощным ударом из-за штрафной на 86-й – 3:1! С таким трудом «Ливерпуль» выбрался в 1/8 финала.

«Милан» в плей-офф прошел «МЮ», с технической победой после броска файера в Диду (хоть справился бы и без нее) обошел «Интер» и после домашних 2:0 над «ПСВ» чуть было не ушел в дополнительное время в ответной игре (1:3, за итальянцев – правило выездного гола).

«Ливерпуль» набил шесть голов за два матча «Байеру», выдержал испытание «Ювентусом» (2:1, 0:0) и с голом-фантомом Луиса Гарсии одолел «Челси».

Плей-офф в сезоне-2004/05 вообще был удивительным – это ведь тогда случились великие матчи «Челси» и «Барселоны» (1:2 и 4:2) и 11 голов на двоих у «Челси» и «Баварии» (4:2 и 2:3), а еще – 7:2 «Лиона» над «Вердером», вылет «Реала», как и за два года до этого, от «Юве», четвертьфинал с вывеской «Лион» – «ПСВ» и другие интересные события.

«Милану» и «Ливерпулю» было предначертано поставить восклицательный знак в конце этой яркой ЛЧ.

0,5% вероятности на трофей «Ливерпуля» – сыграли!

«Милан» был фаворитом финала у букмекеров – 2.08 на прямую победу против 3.71 у «Ливерпуля». В процентах вероятности – 48% против 27%.

Паоло Мальдини открыл счет на первой минуте, а Эрнан Креспо сделал дубль на 39-й и 44-й. Громкие 3:0 к перерыву, казалось, лишили всех интриги, а игроки «Милан» уже танцевали в раздевалке. По воспоминаниям Сами Хююпя, они уже надели чемпионские майки под игровые футболки, а Джейми Каррагер писал в автобиографии, что мечтал не сгореть 0:5.

Рафаэль Бенитес никакого разноса не устроил – а указал на ошибки и велел сражаться. Дальше речь выдал Джеррард, которую Джибриль Сиссе назвал лучшей из услышанных в своей карьере.

Букмекеры этого знать не могли. В архивах можно найти упоминание о коэффициенте в перерве на завоевание трофея «Ливерпулем» в размере 101.00 – то есть около 1%. При этом у некоторых букмекеров он доходил и до 189.00 (примерно 0,53%).

Opta вспоминала об этом финале в 2022-м. У нее чуть другая модель вероятности, но по ее подсчетам трофей «Ливерпуля» к 54-й минуте, когда счет все еще был 3:0, оценивался в 0,55%. В коэффициентах это было бы примерно 182.00.

То есть цифры вполне были на уровне 180.00 на трофей «Ливерпуля» в лайве при 0:3 от «Милана».

И ведь сбылись.

На 54-й минуте Стивен Джеррард забил головой, через пару минут Владимир Шмицер точно пробил издали, а еще через четыре – Хаби Алонсо ударил с пенальти в Диду и добил в ворота – 3:3!

В следующие 60 минут голов не было, хотя Андрей Шевченко чудом не пробил Ежи Дудека на 117-й минуте. В серии пенальти промахнулись Сержиньо, Андреа Пирло и Йон-Арне Риисе, а затем Дудек вытащил удар Шевченко. Так «Ливерпуль» выиграл трофей, уступая 0:3 по ходу финала.

Дитмар Хаманн рассказывал УЕФА: «Девяносто или сто минут назад мы покидали раздевалку убитыми и подавленными. Теперь же возвращались после второго тайма, дополнительного времени, серии пенальти, вручения трофея и празднований с болельщиками на поле. Внезапно ты снова в раздевалке, которую покидал двумя часами ранее, когда думал, что все кончено.

Все это отдавало сюрреализмом, так как мы не устроили какого-то безудержного торжества. Мы, скорее, просто не могли поверить в случившееся».

По мнению Паоло Мальдини, «Милан» играл хорошо 110 из 120 минут в финале, а Шевченко заметил у «Ливерпуля» менталитет победителя. Очень многие после того матча отмечали фанатов англичан, которые пели, даже несмотря на 0:3. Команде на это указал капитан Джеррард. Так появилась еще одна красивая история.

«В мире нет ни одного клуба, который был бы так сплочен со своими болельщиками. Я сидел там, наблюдая за фанатами «Ливерпуля», и у меня по спине пробегали мурашки. 40 тысяч человек стали единой силой, стоящей за своей командой. За это я больше всего восхищаюсь «Ливерпулем», – подвел итог Йохан Кройф.

Ставки в перерыве: один выиграл $73 тысячи, другой погнался за сотней фунтов и проиграл в сто раз больше

И снова о фанатах. «Мы вели к перерыву 3:0, а 45 тысяч фанатов «Ливерпуля» в концовке тайма в течение 10 минут распевали «You’ll never walk alone». Для меня, как для итальянца, это был шок. Эти воспоминания навсегда останутся со мной», – говорил через годы Карло Анчелотти, тренировавший тогда «Милан».

Веривших в «Ливерпуль» даже в той ситуации оставалось достаточно.

Английские медиа писали, что букмекеры зафиксировали более сотни ставок на «Ливерпуль» с крупными коэффициентами до 189.00. Известен пример ставки в 50 фунтов по коэффициенту 101.00 – так клиент выиграл на победе «Ливерпуля» сразу 5000 фунтов.

Еще один ставочник снял сразу 73 тысячи долларов. Если представить, что коэффициент был на уровне 189.00, то человек не пожалел около 380 фунтов на камбэк «Ливерпуля». Солидно.

Всегда найдется обратный пример, был он и на этот раз. Один норвежец в перерыве при 3:0 зачем-то грузанул 10 тысяч фунтов на «Милан». А коэффициент был, конечно, 1.01. Доведи итальянцы матч до победы, он получил бы 101,67 фунта – ничтожная сумма, учитывая размер ставки. Не довели – а он все проиграл.

Анчелотти нередко шутит, вспоминая о финале. Например, были и веселые перепалки с игроками – вспомнить хотя бы Хаби Алонсо, который потом играл у тренера в «Реале» и «Баварии»: «Ох, как же часто мы вспоминали об этом с Анчелотти. Диалог обычно сводился к двум репликам: «Хаби, твой кубок принадлежит мне!» – « Камон, мы отдали вам этот кубок два года спустя, так что перестань».

Не до смеха зато было букмекерам – индустрия на камбэке «Ливерпуля» потеряла более двух миллионов фунтов. Всего на этот финал было поставлено более 15 миллионов фунтов.

* * *

Игра вошла в историю навечно, едва ли подобное вообще когда-то повторится в финале ЛЧ. Правда, «Милан» и «Ливерпуль» все-таки решили повторить – не в 2007-м, когда уже выиграли итальянцы, а в 2019-м, когда организовали матч для благотворительного фонда в помощь детям и молодым людям с ограниченными возможностями.

Составы собрали близкие к тем, что были в 2005-м, заодно добавили других известных игроков «Ливерпуля» и «Милана» – например, Дирка Кейта, Робби Фаулера и Альберто Джилардино.

Отыграли серьезно – без всяких поддавков, в двух таймах по 40 минут победителем вышел «Ливерпуль». На этот раз – без пенальти: 3:2 с победным голом Джеррарда на последней минуте.

Очень символично, ведь с мяча Стиви легендарный камбэк и стартовал.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Clive Brunskill