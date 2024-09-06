У Роналду – 900 голов, но забьет ли тысячу? Сейчас дают вероятность 17%

Криштиану Роналду очень хотел забить 900-й гол в карьере, играя за сборную Португалии, – и сделал это в Лиге наций. В матче против Хорватии замкнул навес Нуну Мендеша.

Около 30% вероятности – на гол в ворота Хорватии

Перед игрой в различных превью, конечно, упоминали возможный гол Роналду, но многие предпочли отметить гол Бруну Фернандеша за 3.25. забитый мяч Криштиану котировался в районе 3.30 – 3.90, процент вероятности достигал примерно 30%.

Роналду забил ногой, но был вариант и с голом головой. Тут уже сложнее – 8.00 и примерно 12,5% вероятности. Но едва ли для португальца это вообще было принципиально.

А тысячу выбьет? Дают 17%

Да, такой вариант предлагает, например, «Тенниси» – Роналду достигнет отметки в 1000 голов за карьеру. Коэффициент – 5.80. Или 17% вероятности. «Ну, а почему бы и нет? В условном чемпионате Фиджи Криш сможет забивать хоть до 80 лет», – иронизирует букмекер.

А что если представить себе, как это будет?

Итак, Роналду 39 лет, а на дворе осень 2024 года. До вожделенной тысячи остается 100 голов.

Если считать клубные голы, то в Саудовской Аравии Роналду за последние 20 месяцев – с января 2023 года – забил 68. Еще 12 добавил в сборной за это же время. Получилось 80 мячей с начала прошлого года.

При очень грубом подсчете, не учитывая перерывы между чемпионатами и тому подобное, мы выведем по четыре гола в месяц за клуб или сборную. Тогда для новой сотни понадобится еще 25 месяцев или два года. Что получается? При таком же темпе поздней осенью 2026-го Роналду достигнет тысячи голов. И тогда это случится за несколько месяцев до его 42-летия.

Еще раз – подсчет очень грубый, не учитываются возможные травмы, плюс стоит учесть факторы в сборной: в нечетные годы за нее он забивает больше – и это понятно, так как на эти годы приходится квалификация к крупным турнирам.

Если же намеченное – тысяча к осени-2026 – сбудется, то позади будут еще два сезона в Саудовской Аравии – 2024/25 и 2025/26, а в сборной – Лига наций, отборочные матчи к ЧМ-2026 и, вероятно, сам чемпионат мира. Но продлит ли для этого Роналду контракт с «Аль-Насром»? Пока он рассчитан до лета-2025.

Если же взять еще более грубый подсчет и разделить общее количество голов на 22 года карьеры, то получится примерно по 40 мячей в год. Тогда тысячи можно будет дождаться через 2,5 года – ну, значит, весной 2027-го. Когда уже точно исполнится 42 года.

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В августе Роналду говорил на своем ютуб-канале: «Скоро я дойду до 900 голов, а после этого – до 1000. Я хочу забить 1000 голов. Тогда мне будет 41 год – ну или нет, не знаю. Я уже говорил, что хочу жить настоящим, избегать травм (это главное), и я хочу этого, для меня это вершина футбола: сперва дойти до 900 голов, а затем бросить себе вызов и добраться до 1000».

И потом уточнил в интервью A Bola: «Нужно относиться к этому проще, чтобы не быть одержимым голами. Все придет естественным образом. Если этого не случится, ничего страшного – думаю, отметка в 900 голов не так уж и плоха».

И все же – добьет ли Роналду до тысячи?

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Фото: eastnews.ru /Armando Franca