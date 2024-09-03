«МЮ» грустно стартовал – а кто может сменить тен Хага? Саутгейт, ван Нистелрой или даже Клопп

Старая добрая тема – уволят ли Эрика тен Хага из «МЮ», и если да – то когда? Клуб начал скромно, но позиции голландца, кажется, прочны.

Слабое начало, но полная поддержка

«МЮ» стартовал с ничейного результата в английском Суперкубке против «Сити» и уступил в серии пенальти. Дальше – победа над «Фулхэмом» в первом туре АПЛ благодаря позднему голу, затем поражение от «Брайтона» на 90+.

А потом – встреча с «Ливерпулем», где только осваивается Арне Слот. И угнетающие 0:3. Объяснений, кажется, уже не ждут, но тен Хаг упорствует: «Мы должны построить команду заново. У нас все будет хорошо, но очевидно, что нам нужно прибавлять». И дважды повторяет, что ему жаль журналиста, который указал на ошибки.

Будущее голландца – уход из «МЮ» или новые попытки в очередном сезоне? Нужен взгляд с двух сторон – что говорит руководство и какова оценка букмекеров.

У руководителей подход однозначен. Гендиректор Омар Берарда сказал, что у тен Хага есть полная поддержка, в него верят, и работа будет продолжена. Примерно то же самое выразил и спортивный директор клуба Дэн Эшуорт, пообещав помогать тренеру.

А букмекеры не так уж и уверены. Они вывесили линию – а там процент вероятности ухода тен Хага к концу календарного года равен 44%. На это дают 2.25, на продолжение работы – 1.57.

Были ли цифры такими всегда за последний год? Не совсем.

6.50 перед сезоном на отставку, до этого – даже 1.44

Откатываемся в прошлую осень. К началу ноября «МЮ» получил 0:3 в Кубке лиги от «Ньюкасла», до этого – 0:3 от «Ман Сити» в АПЛ и еле-еле полз в Лиге чемпионов с тремя очками после трех туров. В чемпионате вообще тоска – половина из десяти матчей проиграна, до первой строчки уже минус 11. Да что там чемпионство – даже зона ЛЧ угнала на восемь очков вперед!

На тот момент букмекеры вполне ждали отставки тен Хага – давали на это 50%, предлагая коэффициент 2.00 на то, что следующим уволят именно его.

Дальше «МЮ» хоть и выиграл четырежды в следующих пяти матчах АПЛ, но с треском вылетел из несложной группы ЛЧ, минуя даже третье место. Ужас.

В чемпионате так и не было никакой стабильности, а весной «МЮ» умудрился влететь в отрезок с одной победой в восьми играх. Об ЛЧ к этому моменту уже не мечталось, но после – уплывали и еврокубки в целом. Победа в Кубке Англии сохранила и «МЮ» в них (добро пожаловать в Лигу Европы), и самого тен Хага в клубе. Даже при восьмом месте в АПЛ.

В конце сезона вероятность увольнения голландца взлетела до 69% – на то, что он будет руководить «МЮ» в первом туре сезона-2024/25 АПЛ уже давали 1.44, на обратный исход – 2.50.

Впрочем, в начале лета пошли настойчивые разговоры о том, что тен Хаг продлит контракт с «МЮ». Линия выровнялась до 54% на уход, на оба исхода давали 1.85. В июле смысла в обсуждениях уже не было – стороны подписали соглашение до 2026 года.

И все же, несмотря на это, перед новым сезоном появились линии на первое увольнение в АПЛ, где тен Хаг красовался на втором месте с 6.50. Только Эдди Хау из «Ньюкасла» был выше за 5.50. Сейчас у голландца можно встретить коэффициент 3.00 – если именно он будет следующим. И рейтинг этот он возглавил.

Кто вместо? Пять очень разных кандидатов

Список фамилий на смену тен Хагу у зарубежных букмекеров, конечно, имеется. В нем даже мелькают фамилии Гвардиолы, Клоппа или Лэмпарда с Джеррардом с вероятностью в 0,4% и коэффициентом 251.00, но нас интересуют более реальные кандидатуры. Если взять коэффициенты, не превышающие десятку, стоит выделить пятерых:

● Томас Тухель – 10.00. Затормозил карьеру в «Баварии» после двух финалов ЛЧ с «ПСЖ» и «Челси», но как раз разговаривал с боссами «МЮ» летом. Как писала The Times, немец посчитал, что в нем не слишком-то нуждаются – и стороны свернули переговоры.

● Киран Маккенна – 7.00. Вывел «Ипсвич» в АПЛ, а до этого помогал как раз в «МЮ» Жозе Моуринью, Уле-Гуннару Сульшеру и Ральфу Рангнику. Интересный кандидат, да еще и в какой-то степени свой. Или это Грэм Поттер для «Челси»?

● Руд ван Нистелрой – 5.00. Клубная легенда с опытом работы главным в «ПСВ». В июле присоединился к «МЮ» в качестве ассистента тен Хага. В некоторых линиях ван Нистелрой – даже главный кандидат на смену тен Хагу.

● Маурисио Почеттино – 3.50. Вполне ожидаемое имя в листе, учитывая, что он больше десяти лет знаком с АПЛ. Правда, вопросов хватает – ведь и сезон в «Челси» был далеко не идеальным, и после ухода из него, по данным The Athletic, работать в клубе из первой шестерки АПЛ нельзя в течение полугода, да и вообще Почеттино, кажется, возглавит сборную США.

● Гарет Саутгейт – 3.00. Об экс-тренере сборной Англии говорится прямо с начала его ухода из национальной команды. Тоже весомая кандидатура, но неясно, насколько самому Саутгейту было бы интересно такое предложение.

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«МЮ» вернется после паузы на матчи сборных в щадящий календарь – дальше «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», между ними – «Барнсли» в Кубке лиги. Вполне неплохо, чтобы на время притушить разговоры об отставке тен Хага.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Gareth Copley / Staff, Alex Livesey / Stringer