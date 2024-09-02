Как поменялись расклады в топ-лигах: «Барса» лидирует, «МЮ» тонет, «ПСЖ» справляется без Мбаппе

Пауза в клубном футболе – самое время узнать, как поменялись расклады в европейских топ-лигах. Разбираемся, засомневались ли букмекеры в фаворитах и кто удивил на старте сезона.

АПЛ: Тен Хаг – главный фаворит на отставку, у Слота исторический дебют

«Манчестер Сити» как невыносимый одноклассник-отличник – удивляет стабильно высокими результатами. Сюрпризов нет. Они распределились между конкурентами «горожан».

«Арсенал», который перед стартом сезона котировался вторым фаворитом, неожиданно потерял очки в матче с «Брайтоном» и поднял кэф на свое чемпионство.

Арне Слот выдал сумасшедший старт в «Ливерпуле» с разгромной победой на «Олд Траффорд» и теперь фраза «Этот сезон точно наш» из уст фанатов звучит не так робко, как после ухода Юргена Клоппа.

Провал «Манчестер Юнайтед» – одновременно и неожиданное, и предсказуемое событие. Кэф на чемпионство подскочил с 30.00 до 50.00, а Эрик тен Хаг стал букмекерским фаворитом на следующее увольнение в АПЛ.

Также из большой шестерки сильно взлетели котировки на «Челси» и «Тоттенхэм», при этом они стартовали точно не хуже «МЮ».

Ла Лига: «Барса» – неожиданно первая, но по кэфам изменений почти нет

До начала сезона «Реал» считался явным фаворитом. Причем по кэфам отрыв от «Барселоны» был крайне неприличным – 1.45 против 4.90. Но «Барса» внезапно впервые за 7 лет стартовала в Ла Лиге с четырех побед кряду и теперь опережает «Реал» на 4 очка.

Любопытно, что букмекеров это не особо интересует – котировки на «сливочных» поднялись лишь до 1.55, а на каталонцев упали до 3.40. Разница все еще ощутима.

По главному конкуренту «Реала» и «Барсы» глобальных изменений нет – кэф на «Атлетико», занимающего 3-е место, поднялся с 11.00 до 12.00.

Бундеслига: «Бавария» не лидер, а «Байер» проиграл впервые с мая 2023-го

Самый большой сюрприз случился в Германии – первым внезапно идет «Хайденхайм», на который перед сезоном давали 1000. Букмекеры непоколебимы и не снижают цифры – уверены, что на старте лидировать может кто угодно, а чемпионом будет «Бавария».

У «Байера» прервалась 35-матчевая серия без поражений в Бундеслиге. Причем «Лейпциг» обыграл леверкузенцев в их же стиле – камбэкнул с 0:2 и забил победный гол в концовке.

Действующий вице-чемпион пока разочаровывает. «Штутгарт» набрал лишь 1 очко и идет на 14-й строчке. Кэф с 25.00 подпрыгнул до 70.00.

Серия А: у «Интера» все меньше конкурентов

«Интер» лидирует, а три основных конкурента – «Ювентус», «Милан» и «Наполи» – начали сезон с новыми тренерами и пока лучше всех справляется Тиаго Мотта – у туринцев 2-я строчка и 0 пропущенных голов.

Если до 1-го тура по коэффициентам было 4 главных фаворита, то теперь их 2 – «Интер» и «Ювентус». Летние трансферы «Милана» пока не работают (14-е место), а для полного внедрения идей Антонио Конте в систему «Наполи» нужно больше времени (6-я строчка).

Лига 1: Кэф на «Гавр» Кузяева взлетел, несмотря на успешный старт

Тут лидера можно угадать не глядя. «ПСЖ» без Килиана Мбаппе чувствует себя прекрасно – 3 победы в 3 турах. Матвей Сафонов ожидаемо сидит на лавке. Скорее всего, он будет играть в Кубке Франции.

Вторым идет «Марсель» благодаря великолепной форме Мэйсона Гринвуда. Англичанин забил 5 голов в первых 3 матчах в Лиге 1. За последние 50 лет лишь одному игроку удавалось подобное – Марио Балотелли в 2016 году за «Ниццу». А Гринвуд уже второй фаворит на звание лучшего бомбардира.

Александр Головин из-за травмы впервые вышел на поле только в 3-м туре. Без него котировки на «Монако» поднялись с 12.00 до 15.00. «Гавр» Далера Кузяева во всех 3 матчах шел андердогом, но неожиданно дважды выиграл. Это не впечатлило букмекеров и кэф внезапно с 350.00 взлетел до 800.00. Все же битва за выживание в Лиге 1 жарче, чем борьба за чемпионство.

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Фото: Gettyimages /Marco Luzzani / Stringer, Michael Regan / Staff