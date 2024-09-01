Ротенберг и Кузнецов приведут СКА к победе? Прогноз букмекеров на новый сезон КХЛ

Во вторник, 3 сентября, стартует новый сезон в КХЛ. В первой встрече традиционно сыграют участники прошлого финала: в Магнитогорске «Металлург» встретится с «Локомотивом». В то же время у букмекеров фаворит совсем другой…

Очевиден ли будущий триумф СКА и Кузнецова?

Подопечные Романа Ротенберга выделяются на фоне остальных в линии букмекерской компании БЕТСИТИ . Коэффициент на СКА в преддверии сезона равен 5.50. Для тренера это будет уже четвертая попытка завоевать Кубок Гагарина.

СКА, несмотря на первый статус у букмекеров, не оторвался от конкурентов в линии. Более того, не очевиден даже финал для звездной команды: вероятность участия в решающей серии оценена аналитиками в 35%.

Отрыв по коэффициентам уже возможен по ходу регулярного чемпионата, если за клуб будут успешно выступать звездные новички Евгений Кузнецов и Никита Зайцев, хотя и без них состав был на уровне чемпионских амбиций.

Далее букмекеры выделяют три клуба, но в их число не попал «Металлург»: «Авангард», «Локомотив» и ЦСКА – все получили в линии по 7.00.

Ярославский коллектив сохранил костяк лидеров, в качестве решающего чемпионского компонента может рассматриваться Александр Радулов. «Авангард» подписал аж 14 новых хоккеистов, а ЦСКА, даже при отсутствии стабильности, вряд ли выпадет из тройки топ-клубов Запада.

Следующая группа – теневые фавориты во главе с действующим чемпионом. В линии БЕТСИТИ «Металлург», «Динамо» и «Спартак» получили по 10.00, заклятые соперники «Ак Барс» и «Салават Юлаев» оценены пониже (оба – 15.00).

«Ак Барс» теперь середняк?

Любопытно сравнить коэффициенты за два сезона. В преддверии прошлого чемпионата в тройку входили ЦСКА, СКА и.. «Ак Барс». Да, как раз казанский коллектив демонстрирует худшую динамику. Еще год назад поставить на чемпионский титул команды можно было за 5.50, а сейчас дают 15.00.

Существенный прогресс зафиксируем у «Динамо» и «Спартака» – совершили рывок с 30.00 до 10.00 в линии БЕТСИТИ .

Одна из главных загадок будущего сезона – минское «Динамо». Белорусы подписали Вадима Шипачева и несколько крепких легионеров. Согласно линии букмекеров, плей-офф команде якобы обеспечен, даже на Кубок Гагарина дают всего 30.00, хотя в последние годы Минск стоял у аналитиков не так далеко от «Куньлуня» и «Сочи».

Кстати, об аутсайдерах – представитель Китая снова находится внизу в грустном одиночестве: коэффициент 500.00 – в два раза больше, чем у группы претендентов на плей-офф во главе с «Витязем» и «Адмиралом».

В бомбардирской гонке будет дуэль?

Самыми результативными игроками регулярного чемпионата должны стать Вадим Шипачев и Никита Гусев. В прошлом сезоне Гусев набрал 89 очков, ранее хоккеист уже выигрывал гонку в составе СКА. Любопытно, что еще никогда лучшим бомбардиром не становился представитель середняка. Шипачев в минском «Динамо» принимает сложный вызов.

В линии БЕТСИТИ пока небольшое предпочтение отдают Гусеву (5.00 против 6.00). А вот Евгений Кузнецов в товарищеских матчах не убедил, поэтому котируется лишь во втором эшелоне за 15.00.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова, Максим Богодвид