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Кто получит «Золотой мяч»-2024? Явный фаворит – Винисиус, в шестерке есть Месси. Вероятность у Роналду – 1%

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До вручения «Золотого мяча» остается пара месяцев, а список номинантов вот-вот объявят. Фаворит в этом споре кажется явным.

Два претендента – больше никого. А как же Джуд?

Вот как сейчас выглядят коэффициенты на претендентов. 75% вероятности, что «Золотой мяч» отойдет к Винисиусу:

Еще месяц назад разрыв был совсем не таким ощутимым: 2.00 давали на Винисиуса, 2.50 – на Родри, 7.10 – на Беллингема. Букмекеры включили и Роналду, но в переводе на процент вероятности его шансы не превышают 1%.

В мае после финала Лиги чемпионов явным фаворитом считался Винисиус с 1.40, а дальше шел Джуд с 4.50. Но следующими четырьмя претендентами были те футболисты, которых сейчас никто не рассматривает: Тони Кроос шел с 9.00, а Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Фил Фоден – с 15.00.

Мбаппе и Кейна с коэффициентами почти в три раза больше вы уже видели в таблице, примерно столько же дают и на Крооса, а Фоден улетел за 50+.

Есть и совсем долгосрочные прогнозы, например, у «Тенниси» – на трех футболистов и их выигрыш «Золотого мяча» до конца карьеры: 1.34 на Мбаппе, 1.40 на Холанда и 20.00 на Хвичу Кварацхелию.

«Золотой мяч» вручают за сезон – у каждого свои козыри

До 2022 года приз дарили за календарный год, а затем поменяли критерии – вручение по заслугам за сезон, индивидуальные достижения игроков – на первом месте и только дальше – командные успехи.

В 2022-м Карим Бензема получил «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22: с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а сам в этих турнирах стал лучшим бомбардиром. В 2023-м после победы сборной Аргентины на чемпионате мира все было ясно заранее – выиграл Лионель Месси.

Винисиус в сезоне-2023/24 забил 15 голов в Ла Лиге – у семерых игроков показатели лучше, а в «Реале» больше голов было у Беллингема. Вместе с чемпионатом Испании бразилец помог клубу выиграть Лигу чемпионов, сделав там 6+4.

С Кубком Америки сложнее – даже не сыграл в плей-офф, так как был дисквалифицирован на четвертьфинал, из которого Бразилия вылетела. Он забил два мяча на турнире.

У Родри – отличный сезон: выиграл с «Ман Сити» АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, везде был ключевым игроком. Но главное – победил с Испанией на Евро-2024 и получил приз лучшему футболисту турнира. Потому Родри и есть главный конкурент Винисиуса в этом споре.

В этом плане интересно, какими были бы коэффициенты, если бы Евро выиграла Англия. Харри Кейну в мае давали 5.50, но чемпионат Европы ему не особо удался. Наверняка первым фаворитом был бы Джуд – до Евро было 4.50, но можно было встретить и 3.25. Сейчас коэффициент уже в три-четыре раза больше.

«Золотой мяч» чаще выигрывали фавориты среди букмекеров. Но не всегда

Последние десять призов уходили Месси или Роналду, пару раз список разбавили Бензема и Лука Модрич. Были ли все эти победители фаворитами в споре за «Золотой мяч»? В каждый год складывалось по-разному.

👑 Победитель-2023 – Месси. После успешного ЧМ-2022 сомнения едва ли у кого-то оставались, но букмекеры еще поигрывали в интригу – например, давали на это 1.33 летом. В сентябре – за полтора месяца до церемонии – на Месси было уже 1.14, Эрлингу Холанду давали 5.00.

👑 Победитель-2022 – Бензема. Британские медиа в апреле 2022-го, комментируя решающие голы Карима в ЛЧ, вспоминали, что вообще раньше фаворитом был Мохамед Салах, а на Бензема давали чуть ли не 17.00. А уже весной приз египтянина оценивали в 7.50, француза – в 2.10. В августе стало ясно, что никакой борьбы не будет – 1.03 на Бензема.

👑 Победитель-2021 – Месси. Летом перед Евро в лидеры выбился Мбаппе с 3.25, было 5.50 у Левандовски и 6.00 у Нголо Канте. Дальше Килиан не сверкнул на Евро, а Лео выиграл Кубок Америки.

Любопытно, что шансы взметнулись у Левандовски – в октябре коэффициент составил 1.36, а у Месси – 2.75. Но за несколько дней до объявления победителя они поменялись местами – теперь на аргентинца было 1.62, на поляка – 2.20. Так Левандовски и не взял «Золотой мяч», хотя если бы награда вручалась в 2020 году – наверняка бы его получил.

👑 Победитель-2019 – Месси. Но казалось, что «Золотой мяч» никуда не уйдет от Вирджила ван Дейка, который выиграл с «Ливерпулем» ЛЧ и вообще провел мощнейший сезон: 1.67 на него летом, 2.20 – на Месси. В октябре букмекеры вообще не сомневались в победителе – 1.30 на голландца, 3.25 – на аргентинца. Но в реальности выиграл Месси.

Третьим претендентом был Роналду – но все равно далек от награды – то 13.00, то 17.00.

👑 Победитель-2018 – Модрич. Здесь расклады менялись в течение года. Весной была такая тройка: Месси – 2.38, Неймар – 3.25, Кевин Де Брюйне – 7.00. Летом в разгар чемпионата мира букмекеры предлагали 1.20 на Роналду, 9.00 на Месси и 11.00 на Харри Кейна. Модрича в этот момент оценивали в 17.00, а потом он выдал супертурнир.

Перед церемонией все было окончательно ясно – всего 1.10 на Модрича и 7.50 на Роналду.

👑 Победитель-2017 – Роналду.

Перед финалом ЛЧ португалец уже был фаворитом с 1.35, а дальше шли Джанлуиджи Буффон за 4.50 и Месси за 5.00. После этого «Реал» победил «Ювентус» 4:1, а Роналду и после не снижал оборотов, так что в декабре его можно было досрочно объявлять победителем – 1.05. Месси – позади с 9.00, Неймар – далеко с 34.00.

👑 Победитель-2016 – Роналду. Едва ли тут у Криштиану могли быть какие-то конкуренты после победы в ЛЧ и на Евро – так и вышло с 1.18. Антуана Гризманна вместе с Месси оценивали в 13.00. А за 17.00 котировали Луиса Суареса.

👑 Победитель-2015 – Месси. В начале года предыдущего победителя – Роналду – оценивали чуть выше (в 2.50), но Месси – рядом (3.25). Выступления в 2015-м все изменили, несмотря на хороший год Роналду – Месси выиграл три трофея (в том числе ЛЧ) с «Барселоной» и дошел до финала со сборной Аргентины на Кубке Америки.

Коэффициент на Лео достигал и 4.00, а потом снизился до 1.08. У Неймара и Роналду он был уже от десятки и выше.

👑 Победитель-2014 – Роналду. Это произошло несмотря на триумф сборной Германии, хотя в какой-то момент Мануэль Нойер с коэффициентом 5.00 шел выше. Но когда были объявлены 23 номинанта, букмекеры вывесили коэффициенты, где господствовал Роналду с 1.14. Нойера можно было найти с 6.50, Месси – с 9.00.

👑 Победитель-2013 – Роналду. Перед объявлением номинантов лидировал Месси с 2.00, дальше шел Франк Рибери с 3.50, а за ним – Роналду с 3.75. После того, как стал известен список, вперед вырвался француз (2.10), аргентинец переместился на второе место (2.63), португалец заметно отставал (10.00). Результат вы знаете – тройка та же, а распределение – Роналду-Месси-Рибери.

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Вопрос по «Золотому мячу»-2024 остается открытым. 4 сентября станут известны имена всех номинантов, а 28 октября – победитель.

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Фото: Gettyimages/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Pascal Le Segretain / Staff, Justin Setterfield / Staff; East News/AP Photo/Michel Euler

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