Итоги группы D: Австрия выигрывает за 10.00, Мбаппе оживает в гонке бомбардиров

А вот и первая большая сенсация по итогам группы! В квартете D Австрия творит историю и забирает победу у Франции и Нидерландов. Это огромный сюрприз для букмекеров. Австрию очень сильно недооценивали до турнира. Теперь же коэффициент даже на победу в рамках Евро-2024 просто рухнул – со 125.00 до 25.00.

Австрия и автогол – победная связка

Обмен голами в матче Австрии и Нидерландов был предсказуем. Скептики предполагали, что соперники разойдутся со счетом 1:1, ведь такой результат спокойно давал возможность обеспечить плей-офф каждой команде. Австрия удивила – сыграла строго на победу, хотя и с ротацией.

Лучший бомбардир Евро автогол отличился в седьмой раз. О том, как эта стратегия работает на Евро-2024 подробно писали здесь .

Таким образом, Австрия разгоняет тоску двух прошлых групп и закрывает коэффициент 10.00. Столько давали на выход команды Ральфа Рангника в плей-офф с первого места. Даже на просто выход дальше можно было спокойно ловить 1.85.

Франция – ужас в атаке, но Мбаппе тревожит Мусиалу

У Франции не сыграл 1.60 за первое место; команда имела 3.50 на вторую позицию в группе. Суммарно забито лишь два гола. До турнира букмекеры предлагали тотал в районе 5.5 и 6.5 мячей на французскую атаку. А индивидуальный тотал Мбаппе в группе стоял на 2.5. Франция – главный негативный сюрприз группового этапа на данный момент.

Небольшой позитивный эпизод для Мбаппе – гонка бомбардиров. Здесь Килиан даже с одним голом возвращается в игру. Это очень важный мяч с точки зрения итоговых перспектив побороться за «Золотую бутсу». Француз сразу догоняет Кейна: оба с коэффициентом 7.00 и одним голом стоят выше, чем Мусиала (9.00 и два мяча).

Нидерланды не сильно удивили, а Польша подтвердила все котировки

Букмекеры как раз сомневались между вторым и третьим местом для Нидерландов. Эта позиция – не сенсация для «оранжевых» – коэффициент был 3.60. Коди Гакпо забил второй гол в рамках Евро. Форвард «Ливерпуля» врывается в пятерку фаворитов гонки бомбардиров с коэффициентом 13.00.

Польша с огромным запасом подтвердила 1.70 на невыход из группы и последнее место за 2.00. Все было ясно еще после второго тура.

Сенсационная победа в группе гарантирует Австрии относительно легкого соперника в 1/8 финала (скорее всего, Чехия или Турция); Нидерланды рискуют попасть на Англию, а для Франции все может закончиться и благополучным первым матчем с кем-то из пары Румыния – Словакия.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Julian Finney, Fabio Ferrari, IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press