Чернявский снова попал с прогнозом! Догонит ли Дорского, Лукомского и Васильева?

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – третий тур в группе B: Италия – Хорватия и Албания – Испания.

Илья Васильев – Италия и Хорватия забьют

Италия – Хорватия – неплохая возможность аккуратно загрузить на обе забьют.

Мем о хорватских скуфах завирусился, но команда Златко Далича в порядке по моментам: выбиралась из-под Испании и все же дожала Албанию. Слабый первый тайм с албанцами – следствие тактического поиска и желания изменить атакующую структуру. Вероятно, с Италией Далич продолжит поиск, но есть все ресурсы, чтобы забирать мяч и атаковать (Италия проблемно отбивалась против Испании).

У Италии не получилось с Испанией, но у нее годная атака, а Хорватия жутко уязвима в переходах – есть шансы в контратаках и позиционках (1.75).

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Александр Дорский – Испания обыграет Албанию с форой -1,5

Албания сохраняет теоретический шанс на выход в плей-офф, но трудно представить, что он перейдет из разряда фантазий в реальность. У Испании ожидается практически полная смена стартового состава, но:

– некоторые из тех, кто пока не получил времени на Евро, провели потрясающий сезон в клубе (Алекс Гримальдо, Алекс Баэна);

– перед плей-офф запасные Испании точно захотят себя проявить, чтобы побороться за место в основе в главных матчах турнира.

Испания де ла Фуэнте – гораздо более быстрая и вертикальная команда, чем сборка Луиса Энрике. Ничего не должно измениться и в матче с Албанией: Баэна, Ольмо, Гримальдо, Ферран и, скорее всего, ложная девятка Ойарсабаль точно способны на скоростной футбол.

Ожидаю, что и в третьем туре Испания не испытает особых проблем, поэтому возьму ее победу с форой -1,5 (2.30).

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Вадим Лукомский – Испания обыграет Албанию при ТБ 2,5

В этот раз поставлю на победу Испании + тотал больше голов 2,5 в матче. Испания уже прошла дальше с первого места. Может тотально ротировать состав, но Албанию все равно обыгрывать должны.

Албания выдавала яркие отрезки, но оборона – их слабость. Они садятся глубоко, но плохо организованы (при этом оба раза забивали сами) (2.23).

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Слава Палагин – ТБ 9,5 замен в матче Албания – Испания

Испания уже вышла в плей-офф, причем с первого места. Наверняка дадут сыграть запасным – другого окна для ротации просто нет. У Албании остаются минимальные надежды на проход, но многое зависит от параллельного матча. Вероятно, в какой-то момент начнут рисковать и бросать в игру всех своих форвардов (а их немало), либо утратят мотивацию и дадут шанс тем, кто будет рассказывать о появлении на Евро внукам.

В общем, вы поняли: ставлю на то, что тренеры используют все 10 замен (2.00).

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Глеб Чернявский – Италия обыграет Хорватию

Хорватия закончилась. Когда твой лидер центральный защитник, который проводит большую часть матча на чужой половине, ждите беды.

Думаю, Италия легко заберет этот матч и уверенно двинется в плей-офф (2.50).

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Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos / Staff, Alex Livesey / Stringer, Angel Martinez / Stringer