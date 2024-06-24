Чернявский снова попал с прогнозом! Догонит ли Дорского, Лукомского и Васильева?
Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.
С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. В фокусе – третий тур в группе B: Италия – Хорватия и Албания – Испания.
Илья Васильев – Италия и Хорватия забьют
Италия – Хорватия – неплохая возможность аккуратно загрузить на обе забьют.
Мем о хорватских скуфах завирусился, но команда Златко Далича в порядке по моментам: выбиралась из-под Испании и все же дожала Албанию. Слабый первый тайм с албанцами – следствие тактического поиска и желания изменить атакующую структуру. Вероятно, с Италией Далич продолжит поиск, но есть все ресурсы, чтобы забирать мяч и атаковать (Италия проблемно отбивалась против Испании).
У Италии не получилось с Испанией, но у нее годная атака, а Хорватия жутко уязвима в переходах – есть шансы в контратаках и позиционках (1.75).
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Александр Дорский – Испания обыграет Албанию с форой -1,5
Албания сохраняет теоретический шанс на выход в плей-офф, но трудно представить, что он перейдет из разряда фантазий в реальность. У Испании ожидается практически полная смена стартового состава, но:
– некоторые из тех, кто пока не получил времени на Евро, провели потрясающий сезон в клубе (Алекс Гримальдо, Алекс Баэна);
– перед плей-офф запасные Испании точно захотят себя проявить, чтобы побороться за место в основе в главных матчах турнира.
Испания де ла Фуэнте – гораздо более быстрая и вертикальная команда, чем сборка Луиса Энрике. Ничего не должно измениться и в матче с Албанией: Баэна, Ольмо, Гримальдо, Ферран и, скорее всего, ложная девятка Ойарсабаль точно способны на скоростной футбол.
Ожидаю, что и в третьем туре Испания не испытает особых проблем, поэтому возьму ее победу с форой -1,5 (2.30).
Вадим Лукомский – Испания обыграет Албанию при ТБ 2,5
В этот раз поставлю на победу Испании + тотал больше голов 2,5 в матче. Испания уже прошла дальше с первого места. Может тотально ротировать состав, но Албанию все равно обыгрывать должны.
Албания выдавала яркие отрезки, но оборона – их слабость. Они садятся глубоко, но плохо организованы (при этом оба раза забивали сами) (2.23).
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Слава Палагин – ТБ 9,5 замен в матче Албания – Испания
Испания уже вышла в плей-офф, причем с первого места. Наверняка дадут сыграть запасным – другого окна для ротации просто нет. У Албании остаются минимальные надежды на проход, но многое зависит от параллельного матча. Вероятно, в какой-то момент начнут рисковать и бросать в игру всех своих форвардов (а их немало), либо утратят мотивацию и дадут шанс тем, кто будет рассказывать о появлении на Евро внукам.
В общем, вы поняли: ставлю на то, что тренеры используют все 10 замен (2.00).
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Глеб Чернявский – Италия обыграет Хорватию
Хорватия закончилась. Когда твой лидер центральный защитник, который проводит большую часть матча на чужой половине, ждите беды.
Думаю, Италия легко заберет этот матч и уверенно двинется в плей-офф (2.50).
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Рейтинг прогнозистов Спортса
Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.
Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Alex Livesey / Stringer, Angel Martinez / Stringer
победа италии кстати хорошо смотрится