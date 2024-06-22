Албания – Испания: второй состав фаворита – исторический шанс для албанцев

В понедельник, 24 июня, сборная Албании сыграет против Испании в одном из двух заключительных матчей группы B. «Красная фурия» уже обеспечила себе первое место. Очень вероятен резервный состав от Луиса де ла Фуэнте.

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Расклад по выходу из группы B: Албании нужна победа, Испания не имеет мотивации

Испания одной из первых вышла в плей-офф, где теперь ждет соперника. Им станет сборная с третьего места, но пока нет понимания, из какой именно группы.

Получается, что складывается любопытная ситуация: Албания точно выйдет в плей-офф, если выиграет матч, а сопернику в турнирном плане ничего не нужно. Будет ли Испания помогать? Специально вряд ли, но коэффициенты уже существенно изменились. До турнира в этом матче можно было ставить на Албанию за 10.00, а теперь дают 7.35.

Албания уже превзошла ожидания, очевидный результативный тренд

Албанцы были явными аутсайдерами группы до начала турнира. В линии команде отводили строгое последнее место, а индивидуальный тотал по голам был установлен на отметке 2.5. «Черные орлы» уже превзошли все негативные ожидания: команда забила три гола, имела шансы в каждом матче, хотя коэффициенты всегда были на отметке под 10.00.

У сборной Силвиньо в квалификации не получалось поддерживать результативный тренд, но в последних четырех матчах акцент смещен в атаку: четыре «верховые» игры подряд, в трех команда забивала и пропускала.

Атака Испании – блеск, но выйдут другие футболисты

Нико Уильямс и Ламин Ямаль восхищали по последним матчам. У Испании на дистанции в восемь игр забито 23 гола. Против Албании новый результативный концерт под вопросом – на поле выйдут исполнители из резерва.

Вероятно, что тренер в этот раз доверится Торресу, Оярсабалю, Пересу, а, возможно, выпустит потолкаться с албанцами и Хоселу. Важный фактор при учете коэффициентов на матч.

Какую фору выбрать?

Албанию точно не устроит ничья, придется идти на риск. По логике это должно раскрыть матч. Вряд ли Испания будет стараться разгромить соперника.

● Первое пари напрашивается турнирной ситуацией – обмен голами за 1.95. Выглядит надежнее, чем «верховой» тотал.

● Второй вариант спровоцирован уже составом Испании. Победа Албании с форой (+1.5) за 1.60.

● Обе команды не ценят угловые: у албанцев семь матчей подряд на тотал меньше 8.5; Испания имеет шесть таких игр из восьми. Как раз в этой игре ситуация может пойти против тренда. Албании логично искать варианты на стандартах. Коэффициент на тотал больше 7.5 – 1.55.

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Пять последних очных матчей

2022. Испания – Албания (2:1). 2017. Испания – Албания (3:0). 2016. Албания – Испания (0:2). 1993. Албания – Испания (1:5). 1992. Испания – Албания (3:0).

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Lars Baron