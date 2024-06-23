Англия больше не в топ-2 фаворитов Евро – там теперь Германия

Позади два тура Евро-2024, и у нас пока не так много официально вышедших в 1/8 финала сборных, хотя общие очертания участников плей-офф примерно понятны. Как меняются коэффициенты за это время? Интересно отследить.

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Коэффициенты на итоговую победу: два фаворита теперь без Англии, подтянулись Испания и Португалия, у хорватов – сильный рост

В таблице – коэффициенты на чемпионство до старта Евро, а также после первого и второго туров.

Как видим, каждый раз у нас есть два основных фаворита, где постоянно присутствует Франция. Второй командой была Англия, а после второго тура ее сменила Германия.

У англичан коэффициент медленно растет, а у испанцев и португальцев – чуть снижается. Это и есть главная пятерка фаворитов на данный момент. Во вторую группу входили три команды – Нидерланды, Италия и Бельгия, так есть и сейчас.

Австрия впечатлила за два тура и сделала заметный рывок – до начала коэффициент вообще был трехзначным. Обратный пример – Хорватия, она с австрийцами почти поменялась местами.

Изменения вверх, а потом вниз (и наоборот) отмечены сразу у нескольких сборных. Швейцария, Румыния, Словакия и Шотландия – среди них. Польша, как первая официально вылетевшая сборная, в рейтинге уже не учитывается.

Коэффициенты на выход/невыход из групп: на Хорватию растет коэффициент, в Сербию мало веры, а чудо Грузии – 8.00

Перед раскладами напомним: в 1/8 финала выходят команды с первых двух мест, а также четыре лучших из шести с третьих строчек. Четыре очка – фактически проходной балл. С тремя тоже можно выйти, но не со всякой разницей мячей это получится, если закончить на третьем месте.

Теперь по каждой из четверок.

Положение в группе А: Германия – 6 очков, Швейцария – 4, Шотландия – 1, Венгрия – 0 . В третьем туре немцы играют со швейцарцами, шотландцы – с венграми.

По сути, у Германии и Швейцарии будет матч за первое место, где букмекеры однозначно верят в хозяев турнира – 1.20 на такой исход против 4.55 на первое место швейцарцев.

У шотландцев и венгров – заруба за плей-офф, обоих устраивает только победа, причем Венгрии нужно побеждать насколько можно крупнее из-за тяжелой разницы мячей 1:5 – даже с тремя очками с такой выйти почти невозможно. Отсюда и серьезные 3.75 на проход.

В группе В такая таблица: Испания – 6 очков, Италия – 3, Хорватия и Албания – по 1 . Третий тур: испанцы против албанцев, итальянцы против хорватов.

Испания уже досрочно первая, Италии хватит ничьей, Хорватии и Албании надо обязательно побеждать – другой исход их не устроит. Коэффициент на невыход хорватов с каждым туром заметно падает, а у албанцев остается примерно тем же.

Италию без каких-либо сомнений видят в плей-офф, невыход – аж 7.80. Может ли она не попасть туда? При поражении от Хорватии, скажем, в два мяча, у нее останется три очка и будет разница мячей -2 – с такими показателями оказаться в числе лучших третьих команд непросто. Но способны ли так выиграть хорваты?

Группа С: Англия – 4 очка, Дания и Словения – по 2, Сербия – 1 . В последнем туре англичане играют со словенцами, датчане – с сербами.

В первом месте Англии почти нет сомнений – предлагают 1.20, а вопрос выхода/невыхода не стоит вообще. У Дании и Словении пока разница 0, поэтому ничьи, возможно, выведут их дальше – но не факт, а победы точно организуют проход. Сербии надо только побеждать.

Здесь любопытно – у Сербии на победу над Данией 3.40 (и тогда будет четыре очка – что фактически гарантия прохода), а на выход в плей-офф – 2.70. И еще интересно – победа Англии над Словенией оценивается в 1.41, а невыход словенцев (это случится как раз при поражении, потому что с двумя очками не выйти) – в 1.67.

Что в группе D: Нидерланды и Франция – 4 очка, Австрия – 3, Польша – 0 . Оставшиеся матчи – голландцы против австрийцев, французы – против поляков.

Тут мало интриги – никаких сомнений в проходе трех команд кроме Польши, которая уже не в деле.

Но обращают на себя внимание сразу 17.00 на невыход Австрии, у которой пока что еще три очка. Сейчас у австрийцев разница +1, но, например, при крупном поражении от голландцев останутся те же три балла, а разница сильно ухудшится – что может сказаться на попадании в четверку лучших среди третьих мест.

Другое дело, что уровень игры Австрии в двух турах как-то не очень предполагает крупного поражения от Нидерландов (на всякий случай, фора -2.5 на голландцев оценивается серьезными 9.40).

Самая запутанная группа – Е, где у всех четырех команд по три очка . Важна разница мячей – у Румынии 3:2, у Бельгии 2:1, у Словакии 2:2, у Украины 2:4. В последнем туре бельгийцы сыграют с украинцами, словаки – с румынами.

Тут все и просто, и сложно одновременно. Кто выигрывает – точно выходит. Кто проигрывает – рискует не попасть и на третье место. При двух ничьих все наберут по четыре очка – последней из-за разницы мячей станет Украина. Ей в целом невыгодно играть вничью, в отличие от трех соперников по группе.

Интересно другое – вокруг матча Словакии и Румынии упорно говорят о ничьей, ведь в таком случае команды наберут по четыре очка и с нормальной разницей наверняка выйдут дальше. Коэффициент на этот результат – уже 1.97! Победа Словакии – 3.50, Румынии – 4.20.

А вот такое положение в группе F: Португалия – 6 очков, Турция – 3, Чехия и Грузия – по 1 . В последнем туре грузины встретятся с португальцами, турки – с чехами.

Португалия досрочно первая, а Грузии надо только побеждать в последнем туре. Откатываемся на полтора года назад – такая же досрочно первая Португалия в третьем туре ЧМ-2022 уступила Южной Корее, которая благодаря этому пробралась в плей-офф. Но в случае с Грузией в такой исход верится меньше.

В матче Турции и Чехии расклады понятны – чехов ничего кроме победы не устроит, турки при ничьей выйдут со второго места.

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Матчи третьего тура упакованы в четыре дня. 23 июня оставшиеся две игры пройдут в группе А (начало – в 22:00 по Москве), днем позже – еще две игры состоятся в группе В (также в 22:00).

На 25 июня запланированы два матча в группе D в 19:00 и в группе С в 22:00. 26-го будут две игры группы Е в 19:00 и две в группе F в 22:00.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm