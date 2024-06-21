Суперважная победа Украины над Словакией. Что нужно для плей-офф?

Украина выиграла у Словакии во втором туре Евро: перевернули матч за второй тайм, превратили 0:1 в 2:1 благодаря голам Николая Шапаренко и Романа Яремчука

Теперь у украинцев уверенные шансы на плей-офф.

Хватит ли трех очков Украине для плей-офф?

Пока положение в группе такое.

Второй тур не закончен, матч Бельгии и Румынии – вечером в субботу. В третьем туре Бельгия сыграет с Украиной, Словакия – с Румынией.

У словаков по-прежнему лучшее положение – возможно, даже поражение от румын не помешает выйти в плей-офф. Румынии тоже наверняка хватит одного очка в двух матчах. Стартовое поражение Бельгии – изначально плохая новость для Украины, бельгийцы в любом случае будут мотивированы в их очном матче.

Но у этой победы над Словакией очень большое значение. Даже с тремя очками можно выйти в плей-офф – даже со второго места. С третьего у украинцев при поражении в третьем туре вряд ли получится из-за отрицательной разницы мячей. Сильно вредят стартовые 0:3, исправили ее только до -2, при проигранном последнем матче будет не лучше -3 – плохо для рейтинга лучших третьих мест.

Что нужно Украине в последнем туре?

Победа над Бельгией – гарантия плей-офф . Ничья даст хорошие шансы. Даже если останутся на третьем месте, с высокой вероятностью будут там среди четырех лучших из шести команд в мини-рейтинге.

На Евро-2016 в рейтинге третьих мест были команды минимум с тремя очками, прошли две их них – с нулевой разницей мячей 4:4 и 2:2. На Евро-2020 – сами украинцы прошли с тремя очками и мячами 4:5.

Получается, ничья или победа над Бельгией выведут Украину в плей-офф. Букмекеры в это не очень верят – 2.30 на непроигрыш. К тому же Бельгии понадобятся очки в этой игре независимо от исхода матча с Румынией.

Если Бельгия выиграет, у всех будет по три очка . Сложится самая интригующая ситуация из возможных. Придется считать дополнительные показатели, их порядок на Евро: личные встречи, общая разница мячей, количество голов, дисциплинарные очки (желтые и красные карточки), рейтинг квалификации .

У Украины есть вариант с невыходом даже при четырех очках . Если Бельгия обыграет Румынию (не сверхкрупно), а оба матча в третьем туре закончатся вничью, у всех команд будет по четыре очка, а Украина по разнице откатится на последнее место.

У Украины ни одного сухого матча на Евро из 13. Лучший бомбардир Ла Лиги пока молчит

Четвертый турнир, 13-й матч – и всегда есть пропущенные.

В атаке пока нет помощи от Артема Довбика. Ее ждали.

После 24 голов и победы в гонке бомбардиров Ла Лиги, при в целом высокой результативности в сборной (десять голов в 29 матчах). Три года назад на Евро он уже забивал, причем победный мяч в 1/8 финала против шведов 120+1, когда серия пенальти была совсем близко.

На этом Евро пока ноль. Всего один удар позволили ему нанести румыны, словаки – два. После Довбика заменили на Романа Яремчука, форвард из «Валенсии» и принес победу классной после классной обработки и аккуратного второго касания.

Перед матчем со словаками гол Довбика котировался за 3.05, у остальных украинских футболистов коэффициент был еще выше.

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Группа Е – едва ли не самая интересная на турнире. Следим за ней дальше – 22 июня в 22:00 мск Бельгия и Румыния сыграют в Кельне, а 26-го в 19:00 Словакия и Румыния встретятся во Франкфурте, а Украина и Бельгия – в Штутгарте.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Livesey

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