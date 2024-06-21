Словакия – Украина: голы в первом тайме и тотал желтых карточек

В пятницу, 21 июня, Словакия сыграет против Украины в матче второго тура группы E. Сенсационные итоги стартовых игр оставили сборные в разном состоянии. Румыния и Словакия возглавляют квартет, а Украина с Бельгией замыкают таблицу без набранных очков. Украинцы не потеряли шансы на выход в плей-офф, но в ближайшей встрече нужна победа. Ожидается открытая игра с первых минут.

Украина спровоцирует град голов и тотал желтых карточек

Несмотря на результаты первого тура, Украина котируется фаворитом в матче со Словакией. При этом словаки проиграли лишь раз в последних 8 играх. Украинцы же перед Евро уступили полякам (1:3) и разочаровали в прошлом матче против румынов (0:3). В такой ситуации стоит рассмотреть вариант, что Словакия не проиграет за 1.79.

С 2017 года Словакия и Украина провели 3 матча, в 2 из которых проходил тотал больше 2,5 голов. Команде Сергея Реброва нужна победа, поэтому она станет главным провокатором открытой встречи, в которой обязательно будут голы. Тотал больше 2,5 идет за 2.15.

Особое внимание стоит обратить на желтые карточки. Ставка на индивидуальный тотал желтых карточек Украины больше 1,5 прошел в 7 из 9 последних официальных матчей. От результата предстоящего матча зависит их судьба на турнире, поэтому наверняка игра получится эмоциональной – спровоцировать украинцев могут и быстрые контратаки словаков. На индивидуальный тотал желтых карточек Украины больше 1,5 предлагается коэффициент 1.61.

Ничья или победа словаков?

На этом Евро все сборные показывают результативную игру в первых таймах. В 7 из 15 игр было забито 2 гола. Матч Украины со Словакией ожидается открытым, поэтому резонно взять тотал больше 1,5 гола в первом тайме за 3.20.

Статистика очных встреч намекает на упорный матч: В 8 играх 3 раза выиграла Украина, 2 – Словакия. Еще 3 встречи остались без победителя. Безусловно, ничья в этом матче Словакию устраивает гораздо больше, чем украинцев. Такой исход оценивается за 3.40.

Украина в матче с Румынией смотрелась ужасно и допускала дичайшие ошибки в обороне, несмотря на превосходство во владении мячом. Если в игре со словаками украинцы пойдут вперед, то рискуют пропустить. И не один гол. Почему бы не рассмотреть победу Словакии с форой (1,5) за 8.90. Скромной Румынии такое уже удалось.

Прогноз Славы Палагина – Довбик забьет Словакии

Артем ну совсем не убедил меня на старте: всего один удар в сторону ворот Румынии и только четыре касания в штрафной, из которых два – попадания в офсайд. Контрпродуктивный выбор, но в первом туре Словакия дала безумно много свободы другому форварду. Да, Лукаку запорол все что только можно, но самое главное – у него были моменты.

Если Словакия сыграет так же активно и будет защищаться высоко, шансы у Довбика точно появятся. Это не автобус, который Украина не умеет взламывать, а самый смелый и стильный андердог Евро (так говорят даже в команде!). Его можно наказывать (3.05).

Пять последних очных матчей

● Словакия – Украина 4:1

● Украина – Словакия 1:0

● Украина – Словакия 2:1

● Словакия – Украина 0:0

● Украина – Словакия 0:1

Матч состоится 21 июня в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Grimm