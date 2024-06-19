Германия уверенно победит Венгрию, Хорватия и Албания много забьют – прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – первый игровой день второго тура и матчи Венгрия – Германия и Хорватия – Албания.

Илья Васильев – Хорватия обыграет Албанию с разницей в 2+ мяча

Очень интересный день. Больше всего заинтриговала работа над ошибками Хорватии и Албании. 0:3 Хорватии против Испании – случайность. Фабиан Руис и Родри прекрасны, но команда Златко Далича наиграла на гол-два еще в первом тайме.

Албании было тяжело против владения Италии – благодаря Луке Модричу, Марцело Брозовичу и Матео Ковачичу Хорватия может провернуть похожий сценарий. Жду уверенную победу Хорватии с разницей в два мяча и больше (2.27 ).

Александр Дорский – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 в матче с Венгрией

Легко очароваться, если один из фаворитов турнира играет в матче открытия против андердога, но уже завершился первый тур, а Германия – все еще одно из сильнейших впечатлений начала Евро.

Против Венгрии Нагельсман не должен внести изменения в старт – значит, мы снова ждем высокие подключения Киммиха и Миттельштедта, а также поиск Мусиалой, Гюндоганом, Виртцом и Хавертцом пространства между линиями.

Несмотря на неплохой отрезок во втором тайме со Швейцарией, Венгрия – одно из главных разочарований первого тура. До перерыва ничего не смогли противопоставить смещениям Эбишера с левого края, а после пускали быстрые атаки, пытаясь отыграться.

Теперь – гораздо более классный соперник, который должен создать еще больше у ворот Гулачи. Моя ставка – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 (2.10 ).

Вадим Лукомский – Германия будет вести в матче с Венгрией к 30-й минуте

Германия забила быстрые голы Шотландии. Венгрию быстро взломала Швейцария. Конечно, в футболе не все так просто работает. Но в данном случае повторение сценария реально.

Схема Венгрии похожа на шотландскую, а голы в обоих матчах приходили из позиционных атак, в которых Германия хороша (2.17 ).

Слава Палагин – Хорватия и Албания сыграют тотал больше 2,5

Набрав ноль в первом туре, теперь обязаны рисковать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Для Албании матч и так виделся лучшей возможностью зацепиться за очки в группе.

Для Хорватии игра – возможность поправить разницу, которая сильно пострадала в прошлом туре. Отсиживаться в обороне нет смысла. Играть на ничью, учитывая положение и сложность соперников в финальной игре, – тоже (2.00 ).

Глеб Чернявский – Венгрия победит Германию с форой (1,5)

Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество. Да и после разгрома Германия явно выйдет побежать в один скромный мяч, не более того.

Его мы перекроем форой, но верить в венгров продолжим. Собослаи, давай! (2,12 )

Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Lars Baron; Mathias Bergeld/Global Look Press