Германия уверенно победит Венгрию, Хорватия и Албания много забьют – прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024
Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.
С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. В фокусе – первый игровой день второго тура и матчи Венгрия – Германия и Хорватия – Албания.
Илья Васильев – Хорватия обыграет Албанию с разницей в 2+ мяча
Очень интересный день. Больше всего заинтриговала работа над ошибками Хорватии и Албании. 0:3 Хорватии против Испании – случайность. Фабиан Руис и Родри прекрасны, но команда Златко Далича наиграла на гол-два еще в первом тайме.
Албании было тяжело против владения Италии – благодаря Луке Модричу, Марцело Брозовичу и Матео Ковачичу Хорватия может провернуть похожий сценарий. Жду уверенную победу Хорватии с разницей в два мяча и больше (2.27).
Александр Дорский – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 в матче с Венгрией
Легко очароваться, если один из фаворитов турнира играет в матче открытия против андердога, но уже завершился первый тур, а Германия – все еще одно из сильнейших впечатлений начала Евро.
Против Венгрии Нагельсман не должен внести изменения в старт – значит, мы снова ждем высокие подключения Киммиха и Миттельштедта, а также поиск Мусиалой, Гюндоганом, Виртцом и Хавертцом пространства между линиями.
Несмотря на неплохой отрезок во втором тайме со Швейцарией, Венгрия – одно из главных разочарований первого тура. До перерыва ничего не смогли противопоставить смещениям Эбишера с левого края, а после пускали быстрые атаки, пытаясь отыграться.
Теперь – гораздо более классный соперник, который должен создать еще больше у ворот Гулачи. Моя ставка – индивидуальный тотал Германии больше 2,5 (2.10).
Вадим Лукомский – Германия будет вести в матче с Венгрией к 30-й минуте
Германия забила быстрые голы Шотландии. Венгрию быстро взломала Швейцария. Конечно, в футболе не все так просто работает. Но в данном случае повторение сценария реально.
Схема Венгрии похожа на шотландскую, а голы в обоих матчах приходили из позиционных атак, в которых Германия хороша (2.17).
Слава Палагин – Хорватия и Албания сыграют тотал больше 2,5
Набрав ноль в первом туре, теперь обязаны рисковать, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Для Албании матч и так виделся лучшей возможностью зацепиться за очки в группе.
Для Хорватии игра – возможность поправить разницу, которая сильно пострадала в прошлом туре. Отсиживаться в обороне нет смысла. Играть на ничью, учитывая положение и сложность соперников в финальной игре, – тоже (2.00).
Глеб Чернявский – Венгрия победит Германию с форой (1,5)
Венгрия просто обязана удивить – иначе потеряю веру в человечество. Да и после разгрома Германия явно выйдет побежать в один скромный мяч, не более того.
Его мы перекроем форой, но верить в венгров продолжим. Собослаи, давай! (2,12)
Рейтинг прогнозистов Спортса
Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Lars Baron; Mathias Bergeld/Global Look Press
Ну так ещё хуже, я теперь анекдот от Газзаева вспомнил