Лукомский, Чернявский и Палагин ждут концерт от Англии, Дорский и Васильев – за Нидерланды: прогнозы авторов Спортса на Евро

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – третий игровой и день и матчи Сербия – Англия и Польша – Нидерланды (Словения и Дания никому не приглянулись).

Александр Дорский – тотал Нидерландов больше 1,5 в матче с Польшей

Есть большой соблазн поискать привлекательные варианты в матче Сербия – Англия, в котором не сомневаюсь в большой победе команды Саутгейта, но эта игра – попса, поэтому полезу в Нидерланды.

Два последних крупных турнира Нидерланды начинали с побед, при этом забивая от двух голов. На мини-отрезках качественной атаке не мешает даже отсутствие центрального нападающего мирового уровня (на дистанции как раз это точно не помогает) – думаю, так же будет и сейчас. В трех из четырех матчей 2024-го Нидерланды забивали четыре гола.

Хави Симонс, Гакпо, Депай, Фримпонг, Мален (вероятно, выходящий со скамейки), подключающийся Думфрис – солидный набор. Смущают травмы Френки и Копмейнерса, но сегодня в соперниках более разбалансированная сборная даже в лучшем ее составе.

Поэтому сыграю в индивидуальный тотал Нидерландов больше 1,5 (1.70).

Илья Васильев – сухая победа Нидерландов над Польшей

Польша – одна из самых слабых команд Евро. У Фернанду Сантуша не получилось, но команду подтащили 3-5-2 Михала Пробежа. Главная сила – латерали и вратарь Войцех Шченсны, но в товарищеских матчах выбыли нападающие Аркадиуш Милик (пропустит весь турнир) и Роберт Левандовски (пока речь о первом туре).

Польша – и так не самая яркая команда, а без магии форварда «Барселоны» проблемы впереди фатальны. Особенно на фоне суперзвездной обороны Нидерландов. Кажется, сухая и уверенная победа Роналда Кумана – наиболее вероятный вариант (2.45).

Вадим Лукомский – тотал больше 2,5 в матче Сербия – Англия

У Англии и Сербии виден перекос в сторону атакующих позиций. Они банально лучше укомплектованы.

Вижу пару сценариев, в которых это приведет к излишним перестраховкам, но давайте обойдемся без премудростей и допустим, что в матче будет больше 2,5 голов (1.96).

Вячеслав Палагин – тотал больше 3,5 в матче Сербия – Англия

Пожалуй, самые смещенные в сторону атаки команды Евро. В случае сербов – культурные особенности: команде критически не хватает дисциплины и игрового баланса на каждом турнире. В случае Англии – кадровый вопрос: в обороне слишком много потерь (нет основной пары ЦЗ + профильного защитника слева), в атаке – наоборот слишком много звезд, выдавших великий сезон в клубах.

Очный матч – шанс оголить недостатки соперника. У Англии должно получиться получше, но и сербы способны подыграть и поучаствовать в концерте (3.30).

Глеб Чернявский – фора (-1,5) на Англию в матче с Сербией

Сегодня мы увидим в деле будущего победителя турнира.

Нет, не так.

Сегодня в работу включится самая сильная команда турнира, который не заметит ни одного соперника.

Как в игре Mortal Combat, Англия будет идти по столбику вверх и заканчивать каждый матч жестким фаталити.

На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой был бы такой подбор игроков.

На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой была бы такая атака. На Евро-2024 нет ни одной команды, у которой есть Фоден.

Это список можно продолжать бесконечно, но лучше просто включите матч с Сербией и убедитесь сами (2.42).

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHO/Global Look Press ; East News /Gregg Newton / AFP; Gettyimages.ru /Buda Mendes, Eva Marie Uzcategui