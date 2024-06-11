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20 лет назад Греция внезапно выиграла Евро со 151.00. А один из бетторов заработал на ее победе почти полмиллиона евро

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Были фаворитами только с Россией (и проиграли!)

Это мы прекрасно помним – сборная Греции считалась аутсайдером Евро-2004, но взяла титул, повлияв на вылет Испании, выбив Францию и мощную Чехию, а также дважды обыграв Португалию.

Тем интереснее вспомнить, что же там были за коэффициенты на греческую сенсацию во главе с Отто Рехагелем. Ведь не только перед турниром, а еще перед каждым матчем цифры на нее были очень высоки.

Изначальный расклад по Евро-2004: Греция – третья с конца

На том Евро было четыре группы по четыре команды – всего участвовало 16 сборных. Греки хоть и котировались совсем невысоко, но факт – они опередили в квалификации не только Армению и Северную Ирландию, но также Украину и Испанию – финишировали первыми. Шесть побед в восьми матчах, только уступили украинцам в гостях и испанцам дома.

На чемпионате Европы Греция угодила в сложную группу – к Португалии, Испании и России. Вот какими были котировки на все команды на William Hill:

Итак, 81.00 на Грецию. Но почему говорят о трехзначных коэффициентах, применительно к ней? Изначально цифры на нее были выше. Например, о коэффициенте 101.00 писал официальный сайт УЕФА – и его можно было встретить даже за день до старта турнира. Причем ниже были только Болгария и Латвия.

Встречается также информация о 151.00 на Грецию – об этом рассказывал, например, BBC. Неплохо для будущего победителя.

Во всех матчах Греции на исход сыграли коэффициенты не меньше 3.28, а дважды – больше шести

Еще один удивительный факт: будущие чемпионы считались фаворитами только в одном матче – и его проиграли. Смотрим коэффициенты на oddsportal.com и рассказываем:

● Первый тур – и матч-открытие: хозяева-португальцы с Луишем Фигу, Руем Коштой, Симау, Манише и Паулетой, а еще юный Криштиану Роналду и Деку в запасе – против парней, из которых только восемь футболистов не представляли чемпионат Греции.

Португалия считалась явным фаворитом – 1.53 на ее победу против 6.48 на Грецию.

А началось с шока на седьмой минуте – Гиоргос Карагунис спокойно прогулялся до чужой штрафной и без всякого сопротивления грохнул в ближний угол. Шестая минута второго тайма – еще одна пощечина хозяевам: Роналду свалил Юркаса Сейтаридиса, а Ангелос Басинас вообще без шансов реализовал пенальти – 0:2!

Роналду после матча был недоволен: «Я клянусь, что не трогал соперника. Он пробежал мимо меня, я попытался его догнать, но он решил «нырнуть». Единственное, что хоть как-то скрасило его дебют на больших турнирах – собственный гол (причем первый за сборную), но забит он был на 90+3 – и Португалия не спаслась. 1:2.

● Во втором туре – не менее сложное испытание для греков, впереди был матч против испанцев, обыгравших Россию 1:0. Расклады, конечно, в пользу Испании – 1.64 на победу против 5.26 на Грецию. Ни один из этих коэффициентов не сыграл.

Фернандо Морьентес комфортно открыл счет на 28-й минуте первого тайма, а Ангелос Харистеас сравнял на 21-й во втором – слишком много свободы ему дал Карлес Пуйоль. Греки радовались итоговым 1:1, до которых довели без каких-либо грандиозных моментов у своих ворот.

Ничья – за 3.30.

● К последнему туру греки гордо возглавляли таблицу с четырьмя очками и готовились к матчу с Россией, которая вылетела досрочно – первой на том Евро. Четыре очка было и у испанцев, три у португальцев. Ничья с Россией выводила греков в плей-офф. При определенных условиях можно было и проиграть.

Перед матчем против россиян греки уже считались фаворитами – 1.90 на победу против 3.88 у наших. Вот только к 17-й минуте получили уже 0:2: то самый быстрый гол в истории Евро забил Дмитрий Кириченко, то потом Дмитрий Булыкин точно пробил головой. Под конец тайма Зисис Вризас один мяч отыграл.

В параллельном матче португальцы обыгрывали испанцев 1:0 – это вполне устраивало Грецию даже при 1:2 от России. Пропуск третьего означал бы вылет – и у России появлялись моменты, но Греция сберегла 1:2 и финишировала второй. По очкам и по разнице шла вровень с вылетевшей Испанией, но 4:4 против 2:2 значат больше из-за количества забитых голов. Испанцы всего с двумя отправились домой.

● В четвертьфинале Греция попала на одного из главных фаворитов – если даже не самого главного. Тут по цифрам все напоминало стартовый матч Евро – 1.45 на соперника греков и 6.15 на самих греков.

Для 6.15 вполне хватило одного гола Харистеаса, который использовал дырищу во французской защите и точно пробил головой после фланговой подачи. 1:0 – Греция в полуфинале, а французы провалились на втором крупном турнире подряд – на ЧМ-2002 они даже не забили ни одного мяча.

● В полуфинале Греция вышла на ярчайшую Чехию. Там была суперкоманда: Петр Чех, Владимир Шмицер, Карел Поборски, Ян Коллер, Томаш Росицки, Павел Недвед, Милан Барош и другие крутые игроки. И на нее давали 1.62, а на их соперников – 5.40.

Но мы уже привыкли к тому, что коэффициенты ниже тройки на исход в матчах Греции не играют. Так получилось и на этот раз – вышла ничья в основное время за 3.41. Больше ста минут чехи пытались взломать греков, но так и не преуспели, а потом Траянос Деллас забил единственный в карьере гол за сборную и все закончил. И снова Греция забила головой.

Это был «серебряный» гол, который пришел на смену золотому. При золотом игра тут же заканчивалась – забившая команда побеждала, а при серебряном дополнительный тайм завершался победой забившей команды, если ее соперник не успел сравнять. Но куда там было успеть чехам, если Греция забила на 105+1. Второго доптайма уже не последовало.

● Перед финалом Португалия – Греция букмекеры чуть сдвинули коэффициенты по сравнению с их первым матчам, но расклады все равно были понятны. Да, теперь победа Португалии котировалась не за 1.53, но всего за 1.76. Да, успех Греции уже был оценен не в 6.48, но и казался слишком уж возможным – 4.85.

В финале все было как и в предыдущих матчах – соперники дубасят Грецию, но супермоментов не так много, а потом кто-нибудь из греков забивает головой – и все решает. Снова второй тайм, снова Харистеас, снова головой. Чуть более получаса было у Португалии, чтобы отыграть этот гол, но ничего не вышло. Роналду расплакался сразу же после матча. Многие хватались за голову – как так вышло, что именно Греция стала чемпионом? Как Теодорос Загоракис выиграл приз лучшему игроку турнира?

Греки же праздновали. Этот успех теперь навсегда в их памяти, в их истории. И был он абсолютно заслуженным – команда не пропустила ни одного гола в плей-офф, не уступила ни одному фавориту. Хотя дискуссии о стиле Греции, конечно же, велись еще долго.

Вот эти коэффициенты на исход сыграли в матчах Греции на Евро-2004. Впечатляет, правда?

Парень из Мьянмы заработал почти полмиллиона евро на Греции

У каждой сенсационной победы обязательно найдется человек с безумной ставкой на нее. Конечно, Евро-2004 не был исключением. По крайней мере, одна история были широко распространена после турнира.

Более 300 тысяч фунтов на успехе Греции поднял один из бетторов в Уокинге. Он поставил четыре тысячи на итоговую победу Греции за 51.00 перед 1/4, потом дождался коэффициента 11.00 и добавил еще восемь тысяч, а в день финала зарядил на греков 12,5 тысяч. Представитель William Hill Грэм Шарп отреагировал: «Скорее всего, этот парень – грек, что не так уж удивительно».

В общем, выиграл он почти полмиллиона евро и оказался совсем не греком, а предпринимателем из Мьянмы, который занимался ресторанным бизнесом. Шарп рассказывал, что мужчина изначально планировал ставить на Англию, но впечатлился обороной Греции в первых матчах: «Он сказал, что в понедельник выйдет на работу, но думаю, он уже планирует отпуск. Возможно, где-то в Греции».

И правда. В этой стране летом 2004-го было по-особому празднично.

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Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Alex Livesey, Jamie McDonald; East News/AP PhotoJonathan Shenfield

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