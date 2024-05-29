Решительная среда: финал еврокубка, «Пари НН» под угрозой и Котов против чемпиона «Ролан Гаррос»

29 мая – очень насыщенный спортивный день. В Греции может случиться историческая победа местного коллектива в еврокубке. Уникальный случай, когда клуб выиграет первый официальный международный турнир через двадцать лет после сборной. В России следим за стыковыми матчами, а на «Ролан Гаррос» – красивая афиша для Павла Котова. Россиянин может выбить чемпиона образца 2015 года Стэна Вавринку.

В финале ждем много голов

Противостояние «Фиорентины» и «Олимпиакоса» мы уже очень подробно разбирали в специальном материале . Итальянский клуб выходит на финишную прямую, имея восемь матчей подряд, в которых проходит пари на обмен голами. Греки почти игнорируют ничьи – две в последних 26-ти встречах. Тотал меньше полтора у двух соперников почти не проходит: в 23-х последних матчах подобный исход был зафиксирован только два раза.

Есть и простая склонность к результативному футболу: у греков «верх» играл в 13-ти матчах из 19-ти, а у «Фиорентины» в семи из восьми. Обе команды имеют звезд в атаке. У «Олимпиакоса» неудержим Аль-Кааби (пять голов «Астон Вилле»), у «Фиорентины» пока молчит Андреа Белотти, но для него финал – шанс на первый клубный трофей в карьере.

Все указывает на обмен голами. Коэффициент держится на 1.90.

Спасется ли «Пари НН»?

Нижегородский клуб – худший по качеству игры в РПЛ во второй части сезона. А вот соперник, напротив, ощутимо добавил с экс-тренером «Краснодара» Александром Сторожуком. Нижегородцы имеют аномальную статистику в обороне: клуб пропускал в девяти матчах из десяти, суммарно на этой дистанции в воротах волжан побывало 34 гола. То есть больше трех мячей в среднем за игру. Это заявка на антирекорд.

«Арсенал» – «низовой» клуб, но с важной статистической особенностью – лучший по игре в первых таймах в своей лиге.

Букмекеры дают коэффициент 2.70 на тотал меньше 2.5. Это несколько удивляет для матча, в котором одна команда только в свои ворота в среднем пропускает больше трех голов… В связи с этим пари на тотал больше 1.5 смотрится адекватно за 1.60.

Котов – фаворит против чемпиона

На «Ролан Гаррос» в вечернюю программу справедливо отправили противостояние Павла Котова и Стэна Вавринки. Россиянин в первом круге преподнес небольшой сюрприз, выбив британца Кэмерона Норри в пяти сетах. Вавринка только размялся в игре с Энди Марреем. Очень легкая победа в трех партиях из-за слабой готовности оппонента.

Букмекеры теперь ведут фаворитом именно Котова за 1.70. Доводы вполне понятны: россиянин очень хорошо играет на грунте, моложе на тринадцать лет и в отличной форме. Сомнительно, что его напугает ветеран. Вавринка до турнира имел восемь поражений в десяти матчах.

Вырисовывается относительно равный поединок. В три сета победителю будет уложиться сложно. Вавринка почувствовал уверенность, а на игре Котова может сказаться и изнурительный прошлый матч. Тотал больше 36.5 за 1.70 пройдет почти наверняка в случае четырех сетов.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Dan Istitene