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План на воскресенье: «Барселона» прощается с Хави, «Аталанта» лишит Италию путевки в ЛЧ, в хоккее будет сенсационный чемпион мира

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После эмоциональной субботы, посвященной РПЛ, переключаемся на разнообразное воскресенье. И здесь есть оттенок грусти. Хави покидает «Барселону» после яркого по афише матча с «Севильей». Чемпионат мира по хоккею в любом случае удивит историческим обладателем золотых медалей. А в Париже почти ретро-матч в первый день «Ролан Гаррос». Разбираемся с коэффициентами.

Попрощаются в зрелищной манере?

Противостояние «Севилья» – «Барселона» – не только прощание с Хави. Уходит и тренер хозяев Кике Санчес Флорес. Скорее всего, будет теплая церемония и в отношении защитника домашней команды Серхио Рамоса.

Турнирного значения нет. «Барселона» точно закончит второй, а «Севилья» уже смирилась с пропуском еврокубков в следующем сезоне. С третьим тренером за чемпионат у андалусийцев получилось наладить оборону, поэтому набралось сразу 22 матча из 27 на тотал меньше 3.5. А у «Барселоны» неожиданный тренд на бескомпромиссность: нет ничьих в десяти встречах подряд.

Конечно, последний матч – особая история в контексте результативности, но здесь слишком много факторов против пари на открытый футбол. Можно взять осторожный тотал конкретно второго тайма меньше двух голов (1.60).

Рим против «Аталанты»

Очень редкий сценарий получился в Серии А. «Аталанта» уже квалифицировалась в Лигу чемпионов, но если займет пятое место, то туда пройдет еще и «Рома». А если коллектив Гасперини выиграет один из двух оставшихся матчей – Италия лишится одной путевки в Лигу чемпионов, а сама «Аталанта» никаких бонусов от четвертой позиции не получит.

Именно в связи с этим коэффициент на хозяев против «Торино» – 2.90. Гости, на первый взгляд, без мотивации, но фавориты. У команды есть лазейка в еврокубки с девятой позиции, однако нужна победа «Фиорентины» в Лиге конференций. Плюс, не факт, что свой матч в 38-м туре выиграет «Наполи». Очень сложный расклад, но сомнительно, что «Аталанта» будет проигрывать специально в праздничном матче после Лиги Европы. 1X на хозяев за 1.60 – достойный вариант.

Уникальный чемпион

На чемпионате мира по хоккею без России случится удивительный финал – Чехия – Швейцария. Чехов не было в финале с 2010 года, а Швейцария никогда не выигрывала чемпионат мира. Обе команды ценят осторожный хоккей. У швейцарцев все важные матчи на турнире – на тотал меньше пяти. Чехия в четвертьфинале вовсе отметилась «футбольным» счетом против США – 1:0. Между собой в группе сыграли – 1:1. Тотал меньше пяти в финале – 1.50.

Быстрый матч от ветеранов

Почти Кубок Легенд на «Ролан Гаррос» в первый день турнира. Стэн Вавринка и Энди Маррей сыграют 25 (!) очный матч в карьере. Пока по личным встречам впереди британец со счетом 14:10, но, кажется, что это было в другой жизни…

Сейчас, к сожалению, оба находятся в очень плохой форме: Вавринка проиграл восемь матчей из последних десяти, а Энди на грунте в нынешнем сезоне был фактически разгромлен в двух полных встречах. В такой игре ветеранов здоровье выйдет на первый план. Крайне сомнительно, что поединок затянется. Пять сетов – уже отнюдь не подходящий формат для ветеранов. Тотал меньше 40 геймов за 1.70 выглядит неплохо.

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Фото: eastnews.ru/Petr David Josek, Joan Monfort

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