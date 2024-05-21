Непобедимый «Шанхай» Слуцкого, осторожная Финляндия, мощная Канада и другие события вторника

Во вторник переключаемся на экзотические чемпионаты Китая и Дании и заодно заглянем в Чехию, где пройдут игры заключительного дня групповой стадии ЧМ.

Верховой матч в Китае

За день до финала Лиги Европы самое время вспомнить, что в Китае есть свой «Байер». «Шанхай» Леонида Слуцкого не проигрывает 13 матчей подряд – это рекордная серия в истории клуба. «Шанхай» возглавляет таблицу, но опережает «Порт» всего на 3 очка. При этом у преследователя матч в запасе, поэтому сегодня команде Слуцкого нужна только победа.

«Хэнань» в ужасной форме. Команда играет в открытый футбол, много забивает, но еще больше пропускает. «Хэнань» проиграл 4 последних матча с общим счетом 6:13. Вполне вероятно, что и сегодня мы увидим много голов.

ТБ2.5 голов идет за 1.62.

Канадцы и чехи устроят голевое веселье

Одна из интриг заключительного дня групповой стадии ЧМ-2024: смогут ли канадцы завершить групповой этап без единого поражения? Чехия не лучшим образом проводит домашний турнир и даже в матчах с аутсайдерами не показывает доминирующую игру.

Встречи Канады и Чехии традиционно получаются результативными. В 6 из 8 последних очных матчей забивалось минимум 5 голов. Канадцы на этот ЧМ привезли мощных нападающих, при этом чехи не всегда надежны в защите.

На ТБ5.5 предлагается коэффициент 1.95. Более безопасный ТБ4.5 идет за 1.47.

Осторожная игра Финляндии и Швейцарии

После победы над Данией Финляндия поднялась на 4-е место в таблице, но все еще рискует пролететь мимо плей-офф. На 4-ю строчку претендует и Австрия, которой «суоми» проиграли в личной встрече. Финны на этом ЧМ смотрятся блекло, чего не сказать о Швейцарии: сборная обеспечила себе выход в плей-офф и сегодня сыграет в свое удовольствие.

У Финляндии и Швейцарии есть одна общая черта на этом ЧМ: команды мало пропускают (по 11 голов за 6 игр). Меньше только у Чехии (10) и Швеции (8).

ТМ5 голов котируется за 1.75.

Много угловых в Дании

Перекусить можно экзотическим блюдом из Дании. «Орхус» примет знакомый нам «Копенгаген», который находится на 3-й строчке таблицы и борется за титул и попадание в еврокубки. «Орхус» свои шансы растерял: не выигрывает 7 матчей кряду и не против испортить настроение сопернику.

«Копенгаген» в этом сезоне достаточно активно играет на выезде, часто разыгрывает мяч на флангах и пытается найти игрока в центре навесом. В выездных матчах клуба в среднем подается по 13.3 угловых.

ТБ11.5 угловых идет за 2.65.

Ставки на Спортсе

Клубы выдали самый результативный тур в истории РПЛ! ТБ2.5 сыграл в 7 матчах из 8

Фото: IMAGO/Andrea Branca/Global Look Press