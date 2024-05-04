Врываемся в выходные: чемпионская гонка в АПЛ и РПЛ, борьба за зону еврокубков в Бундеслиге и решающий матч в плей-офф НХЛ

Наслаждаемся.

Сегодня много футбола, поэтому для очередного раунда «Ставки дня» отобрали самое важное. Ну и, конечно, не смогли пройти мимо решающего матча 1/8 финала Кубка Стэнли!

У «Краснодара» шалят нервы

Увлекательная чемпионская гонка в РПЛ продолжает набирать обороты. В прошлом туре «Краснодар» не использовал шанс обогнать «Зенит» – увез из Самары лишь нулевую ничью. Сегодня парни Мурада Мусаева примут гостей из Грозного. «Ахмат» выдал шикарный отрезок – одержал три победы над ЦСКА, «Сочи» и «Пари НН» и выбрался из зоны вылета.

Несмотря на статус фаворита, «Краснодару» тяжело даются матчи с грозненцами. В предыдущих пяти играх «быки» выиграли лишь раз. Однако команда не проигрывает дома в 17 из 18 последних матчей в РПЛ. Букмекеры верят в «Краснодар» и победу команды дают за 1.67. Победа «Ахмата» идет за 5.40.

Однако исход встречи предсказать сложно. «Быки» нервничают на финише сезона и пропускают в шести из восьми последних встреч. Лучше взять «Обе забьют – Да» за 1.82.

«Манчестер Сити» идет к четвертому чемпионству подряд?

Чемпионская интрига жива и в АПЛ. «Манчестер Сити» продолжает погоню за «Арсеналом», имея матч в запасе. Предыдущие два матча «горожане» провели на выезде, где уверенно обыграли «Брайтон» (4:0) и «Ноттингем Форест» (2:0). «Вулверхэмптон» же в плохой форме. В предыдущих восьми играх команда выиграла лишь раз.

В 11 из 12 последних матчей «Вулверхэмптона» в АПЛ забивалось не больше трех голов. «Манчестер Сити» забивает меньше 3,5 мячей в шести из семи последних домашних игр против «волков», поэтому ждать феерии от банды Пепа Гвардиолы не стоит. ИТМ13,5 идет за 1.65.

Букмекеры переоценивают «Кельн»

Встреча «Кельн» – «Фрайбург» полна интриг. В то время, как первые борются за выживание, вторые имеют шансы участвовать в еврокубках в следующем сезоне. «Козлы» регулярно разочаровывают, «Фрайбург» же цепляется за очки даже там, где от них этого никто не ожидает.

«Фрайбург» – аутсайдер предстоящего матча у букмекеров, что странно. «Кельн» – удобный соперник для команды. В последних семи очных встречах парни Кристиана Штрайха проиграли лишь раз. «Козлы» плохо играют дома – всего одна победа в последних шести матчах. «Фрайбург» набирал очки почти со всеми оппонентами из второй половины таблицы.

Победа «Фрайбурга» идет за 3.00.

Непредсказуемый матч в НХЛ, но «Торонто» точно не проиграет третий период

В таком количестве футбола легко затеряться, но решающая встреча «Бостона» с «Торонто» не даст вам это сделать! «Брюинз», как и в прошлом сезоне, доигрались до седьмого матча в серии, где вели 3-1. В последних матчах команда действовала пассивно и «Торонто» перевернул серию, хотя не предложил сопернику чего-то экстраординарного.

Эмоционально «Торонто» сейчас на подъеме, что может сыграть ключевую роль. Для «Бостона» ситуация усугубляется тем, что дома команда в последнее время играет слабо – проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Победу хозяев дают за 2.20, победу гостей – 3.00.

Исход решающей встречи предсказать сложно, поэтому обратим внимание на статистику. «Бостон» не выигрывает третий период дома в семи матчах подряд. «Торонто» не проигрывает третий период на выезде в 14 из 15 последних матчей. «Торонто» не проиграет третий период идет за 1.46.

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив; Torsten Silz/dpa/Global Look Press

Ставки на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана