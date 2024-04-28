Главные тренды на супервоскресенье в РПЛ: угловые «Спартака» и «Локо», фора «Зенита» и все остальное

Сегодня в РПЛ два знаковых матча: «Спартак» и «Локо» в московском дерби и «Динамо» против «Зенита» – ключевая игра за чемпионство. Без лишней воды. Только основное.

Букмекеры переоценивают «Спартак»

После разгрома ростовчан болельщики команды ждали, что и в следующем туре «Спартак» закатит шоу. Но на деле получилось так, что у Владимира Слишковича не хватило выдумки в поединке с ЦСКА – просто вышли играть на ничью, хотя при серьезных кадровых проблемах ЦСКА надо было давить на ворота. В 7 последних матчах «Спартака» в чемпионате всего две победы, которые скорее от того, что противники сами не хотели побеждать.

Результаты «Локомотива» куда убедительнее: клуб не проиграл в 11 из 12 предыдущих поединков в РПЛ (5 побед, 6 ничьих). Плюс по «волевым очкам» команда лучшая в нынешнем чемпионате. При этом «Спартак» испытывает проблемы с атакой, поэтому умение отыгрываться гостям может даже и не пригодиться.

Победа Локомотива или ничья за 1.70 – классный вариант.

«Спартак» не проиграл с форой (0) в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в РПЛ (4 победы, 2 возврата). 1.73.

Обе команды забивали в 8 из 10 последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ. 1.55.

Не больше 10 угловых было подано в 9 из 11 последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ. 1.80.

Минимум 25 фолов зафиксировано в 9 из 11 последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ. ТБ за 2.20.

Опасное «Динамо»

Это будет уже четвертая встреча «Динамо» и «Зенита» в этом сезоне. В первом круге «Динамо» выиграло со счетом 3:2, а в ФОНБЕТ Кубке России соперники обменялись победами, но дальше в верхнюю сетку турнира прошел «Зенит». Во всех этих матчах фаворитами были петербуржцы, но подтвердить этот статус они сумели лишь один раз. Не факт, что подопечные Сергея Семака сделают это и в ближайшем противостоянии.

Команда Марцела Лички редко допускает провалы. Три из пяти поражений в нынешнем чемпионате у «Динамо» с минимальной разницей в счете. После зимнего перерыва «Зенит» показал себя лишь в поединке с «Уралом». Три остальные победы добыты с преимуществом в один мяч, и трижды команда теряла очки там, где в оптимальном состоянии не должна была испытывать проблем. Наверняка неожиданное поражение в прошлом туре заставит питерцев включиться, но легко им точно не будет.

«Динамо» с форой (+1) за 1.67.

Минимум одна команда не забивала в 7 из 8 последних личных встреч на поле «Динамо» в РПЛ. 2.21.

Не больше 11 угловых было подано в 7 из 9 последних личных встреч на поле «Динамо» в РПЛ. 1.51.

Игроки «Динамо» попадали в офсайд как минимум 2 раза в 6 последних личных встречах на своем поле в РПЛ 2.25.

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Андрей Кобелев назвал участников чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Мы не должны говорить, что одно поражение будет решающим. Вспомните начало весенней части — кто был на первом месте? «Краснодар», но он растерял очки. Почему это не может сделать «Зенит»?

Я хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Каждые несколько туров все меняется. Мне надоедает после каждого тура говорить, в гонке «Динамо» или нет. Я уже устал от этого. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим им бороться за первое место.

Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». На мой взгляд, это будет одна из ключевых игр. Не самая ключевая, но одна из. Выигрывает «Зенит» — девять очков отрыва, выигрывает «Динамо» — разница в три очка. Плюсом в последнем туре «Краснодар» играет с «Динамо». Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не получилось так, что за несколько туров уже был известен чемпион».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов