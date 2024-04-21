«МЮ» был близок к позору, но вышел в финал Кубка. На «Ковентри» можно было поймать 61.00

Никогда еще Тен Хаг не был так близко к провалу. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии по пенальти, ведя 3:0 с «Ковентри» и пропустив 3 гола подряд. Второй год подряд им играть с «Сити». Результат – ошеломительный, кто мог поверить в то, что «Ковентри» не только доиграет до пенальти, но и забьет четвертый гол на 121-й минуте, который в итоге отменили.

Вот эти коэффициенты сыграли во время жгучего полуфинала.

«МЮ» разобрал соперника в первом тайме: 65% владения, 11:1 по ударам – привычный расклад, учитывая уровень клубов, но после 70-й минуты началось шоу. Пропустили трижды, потом пропустили в дополнительное время, но выиграли по пенальти. «МЮ» уже пять раз за сезон сыграл 4:3 (теперь почти получили шестой). И чаще это поражения с помутнениями: когда пропустили два за четыре минуты от «Баварии» в ЛЧ, когда получили те же два за те же четыре минуты против «Копенгагена», когда в самой концовке упустили 3:2 с «Челси».

При этом «Манчестер Юнайтед» чаще всех в Англии выходит в финал Кубка Англии. На счету манкунианцев 22 финала – на один больше, чем у «Арсенала». «Юнайтед» выигрывал турнир 12 раз (рекорд у «канониров» – 14).

25 мая «МЮ» встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли». Это повторение прошлогоднего финала, победу в котором одержали «горожане».

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