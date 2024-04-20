Субботняя жаришка: «Сити» на пути в финал Кубка Англии, «Наполи» выиграет без труда, ТБ в РПЛ

Сегодня вас ждет очередная подборка линий и коэффициентов на субботние игры. Наслаждайтесь.

«Наполи», соберитесь!

«Наполи» и «Эмполи» подходят к встрече не в лучшей форме, однако фаворит всем ясен. «Эмполи» в последнее время выступает слишком неудачно, чтобы всерьез рассчитывать на сенсацию, да и «Наполи» в этом сезоне на выезде хорош. В гостевой таблице лиги команда идет четвертой. Больше голов на выезде лишь у «Милана» и «Интера». «Эмполи», в свою очередь, дома играет блекло: меньше баллов на своем поле в текущем розыгрыше Серии А набрали лишь «Удинезе» и «Салернитана», а меньше мячей не забил и вовсе никто.

Победа «Наполи» за 1.70.

«Сити», раскрепоститесь!

«Сити» легко пройдет «Челси» и второй раз подряд сыграет в финале Кубка Англии. Несмотря на занятость в Лиге чемпионов на этой неделе, подопечные Хосепа Гвардиолы должны успеть восстановиться к предстоящему матчу. Да и «Манчестер Сити» нет проблем с травмированными футболистами.

«Челси» не может обыграть манкунианцев на протяжении восьми подряд противостояний во всех турнирах. В этой серии «горожане» одержали шесть побед с «сухим» счетом, а еще дважды была результативная ничья.

Отмечу и текущую форму обоих клубов. Гораздо лучше она у «Манчестер Сити», который вернулся на первую позицию в Премьер-лиге. Также по ходу текущего Кубка Англии команда одолела сразу трех серьезных оппонентов из АПЛ, в то время как «Челси» проходил своих противников из Чемпионшипа за счет домашнего поля. Не настораживает меня и разгромная победа над «Эвертоном» в прошлом туре. Подопечные Маурисио Почеттино в этом сезоне пока что не демонстрируют стабильной игры и за последний месяц теряли очки даже в поединках с аутсайдерами Премьер-лиги. «Манчестер Сити» с форой (-1) за кэф 1.75.

ЦСКА, победите!

«Ахмат» попытается реабилитироваться после того самого матча с «Балтикой», но команда сейчас показывает слабые результаты, да и едет в гости к одному из самых неудобных для себя соперников. На выезде грозненцы проиграли в 6 из 7 последних матчей в чемпионате (1 ничья), а «армейцам» на их поле уступили в 10 из 11 предыдущих личных встреч в этом турнире (1 победа).

ЦСКА находится в неплохой форме и весьма уверенно выглядит дома, а грозненцы пропускали как минимум два гола в 5 из 6 предыдущих выездных встреч в чемпионате

Победа ЦСКА и ТБ 1,5 за 1.75.

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Фото: Felice De Martino/Keystone Press Agency, IMAGO/Ian Stephen/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Павел Бедняков